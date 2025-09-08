Home News TV-News

"Catch the Killer": Der Thriller mit Shailene Woodley im ZDF

"Catch the Killer"

Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi

08.09.2025, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Shailene Woodley brilliert in "Catch the Killer" als junge Polizistin auf Attentäter-Jagd. Der packende Thriller von Damián Szifron feiert im ZDF seine Free-TV-Premiere.
"Catch the Killer"
Jack (Jovan Adepo, links), Lammark (Ben Mendelsohn) und Eleanor (Shailene Woodley) suchen einen Serienmörder, der 29 Menschen auf dem Gewissen hat.   Fotoquelle: ZDF/Jonathan Wenck
"Catch the Killer"
Zu Beginn des Thrillers "Catch the Killer" ist Eleanor (Shailene Woodley) eine einfache Streifenpolizistin. Doch binnen kürzester Zeit steigt sie zur Profilerin auf, die einen grausamen Attentäter aufspüren soll.  Fotoquelle: ZDF/Jonathan Wenck
"Catch the Killer"
FBI-Agent Lammark (Ben Mendelssohn) vertraut Eleanor (Shailene Woodley), aber die junge Polizistin muss schnell Ergebnisse liefern. Nach einem Attentat mit 29 Toten droht bereits das nächste Blutbad.  Fotoquelle: ZDF/Jonathan Wenck
"Catch the Killer"
Der FBI-Ermittlungsleiter Lammark (Ben Mendelsohn) setzt große Hoffnung auf eine einfache Streifenpolizistin.   Fotoquelle: ZDF/Jonathan Wenck

Action kann sie ("Die Bestimmung"), Thriller ("Der Mauretanier") und Drama ("Big Little Lies", "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") ebenfalls. Als Shailene Woodley vor einigen Jahren ihre ersten größeren Rollen in Hollywood ergatterte, prophezeiten viele ihr eine ruhmreiche Karriere. Immerhin zwei Golden-Globe-Nominierungen kann die US-Schauspielerin schon vorweisen, der ganz große Durchbruch lässt aber (noch) auf sich warten.

ZDF
Catch the Killer
Thriller • 08.09.2025 • 22:15 Uhr

2023 sah man die heute 34-Jährige nach längerer Zeit mal wieder in einer Hauptrolle. Und die hat es in sich: In "Catch the Killer" verkörpert Woodley eine junge Polizistin auf Attentäter-Jagd. Das ZDF zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.

Die Polizei tappt im Dunkeln

Viel Zeit, sich in den Film des argentinischen Regisseurs Damián Szifron ("Wild Tales", Drehbuch: Szifron, Jonathan Wakeham) hineinzufühlen, hat das Publikum nicht. Direkt zu Beginn sterben 29 Menschen. Der Tatort: Baltimore in der Silvesternacht. Der Täter: ein Phantom. Er hat seine Opfer von einem Hochhausbalkon aus erschossen, vielleicht war er mal beim Militär. Aber eigentlich weiß die Polizei gar nichts. "Keine Patronen, keine Hülsen, kein einziges Haar, kein Fingerabdruck."

Die junge Eleanor (Woodley), eine einfache Streifenpolizistin, erscheint als eine der Ersten am Ort des Geschehens. Über nennenswerte Erfahrung verfügt sie nicht, zumal nicht bei der Aufklärung solcher Horror-Verbrechen. Aber sie hat ein gutes Gespür, hat Intuition. Sie glaubt, der gesuchte Mann habe "eine Mission", und FBI-Ermittlungsleiter Lammark (Ben Mendelssohn) glaubt, Eleanor könnte die Richtige sein, um noch Schlimmeres zu verhindern. Doch die Uhr tickt. Während die Polizei noch diskutiert und rätselt, droht in einem Einkaufszentrum das nächste Blutbad. Und so setzt Lammark seine ganze Hoffnung auf die junge Kollegin. "Ich brauche Ergebnisse. Jetzt!"

Catch the Killer – Mo. 08.09. – ZDF: 22.15 Uhr

