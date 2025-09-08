"Catch the Killer": Der Thriller mit Shailene Woodley im ZDF

Action kann sie ("Die Bestimmung"), Thriller ("Der Mauretanier") und Drama ("Big Little Lies", "Das Schicksal ist ein mieser Verräter") ebenfalls. Als Shailene Woodley vor einigen Jahren ihre ersten größeren Rollen in Hollywood ergatterte, prophezeiten viele ihr eine ruhmreiche Karriere. Immerhin zwei Golden-Globe-Nominierungen kann die US-Schauspielerin schon vorweisen, der ganz große Durchbruch lässt aber (noch) auf sich warten.

Catch the Killer Thriller • 08.09.2025 • 22:15 Uhr

2023 sah man die heute 34-Jährige nach längerer Zeit mal wieder in einer Hauptrolle. Und die hat es in sich: In "Catch the Killer" verkörpert Woodley eine junge Polizistin auf Attentäter-Jagd. Das ZDF zeigt den Film nun als Free-TV-Premiere.

Die Polizei tappt im Dunkeln Viel Zeit, sich in den Film des argentinischen Regisseurs Damián Szifron ("Wild Tales", Drehbuch: Szifron, Jonathan Wakeham) hineinzufühlen, hat das Publikum nicht. Direkt zu Beginn sterben 29 Menschen. Der Tatort: Baltimore in der Silvesternacht. Der Täter: ein Phantom. Er hat seine Opfer von einem Hochhausbalkon aus erschossen, vielleicht war er mal beim Militär. Aber eigentlich weiß die Polizei gar nichts. "Keine Patronen, keine Hülsen, kein einziges Haar, kein Fingerabdruck."

Die junge Eleanor (Woodley), eine einfache Streifenpolizistin, erscheint als eine der Ersten am Ort des Geschehens. Über nennenswerte Erfahrung verfügt sie nicht, zumal nicht bei der Aufklärung solcher Horror-Verbrechen. Aber sie hat ein gutes Gespür, hat Intuition. Sie glaubt, der gesuchte Mann habe "eine Mission", und FBI-Ermittlungsleiter Lammark (Ben Mendelssohn) glaubt, Eleanor könnte die Richtige sein, um noch Schlimmeres zu verhindern. Doch die Uhr tickt. Während die Polizei noch diskutiert und rätselt, droht in einem Einkaufszentrum das nächste Blutbad. Und so setzt Lammark seine ganze Hoffnung auf die junge Kollegin. "Ich brauche Ergebnisse. Jetzt!"

Catch the Killer – Mo. 08.09. – ZDF: 22.15 Uhr

