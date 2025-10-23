"Die Rosenheim-Cops" standen kurz vorm Aus: Das rettete die Serie!

Aktuell laufen sie in der 25. Staffel im ZDF: „Die Rosenheim-Cops“ sind ein Dauerbrenner für den öffentlich-rechtlichen Sender. 2020 stand die Krimi-Serie kurz vor der Absetzung. Der ehemalige Produzent Alexander Ollig hatte dann aber eine rettende Idee.

So wurde die Serie nach Hannesschlägers Tod gerettet Als Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der von Anfang an in der Rolle des Kommissars Korbinian Hofer eine zentrale Figur der Serie spielte, 2020 den Kampf gegen den Krebs verlor, stand das Team vor einer großen Herausforderung. Hannesschlägers Tod war nicht nur menschlich ein großer Verlust – auch erzählerisch mussten sich die Macher der Krimi-Serie etwas einfallen lassen.

Produzent Alexander Ollig: Die Schlüsselfigur in der schwersten Phase Karin Thaler, die seit der ersten Folge in der Rolle der Marie Hofer zu sehen ist, blickt im Gespräch mit der „Abendzeitung München“ auf diese schwierige Zeit in der Geschichte der Serie zurück: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen“.

Ollig gestaltete „Die Rosenheim-Cops“ über Jahre hinweg entscheidend mit. 2020 entwickelte er sich dann zur Schlüsselfigur in einer heiklen Phase. Er setzte auf Kontinuität ohne radikale Brüche und eine langsame Annäherung an eine neue Erzählperspektive. So sicherte er, was die Fans an der Serie lieben: das vertraute Umfeld, den gewohnten Humor und das typisch gemächliche und inzwischen kultige Ermittlertempo. "Das ist {…} genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit", sagt Schauspielerin Thaler.