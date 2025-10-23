Home News Star-News

Silbereisen, Kaiser & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking

Wer hat am meisten?

Silbereisen, Kaiser & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking

23.10.2025, 12.13 Uhr
von Annika Schmidt
Reich dank Schlager: Andrea Berg, Roland Kaiser & Co. verdienen Millionen. Doch wer führt die Liste der reichsten Schlagerstars an?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Wir geben einen Überblick über das Vermögen der Schlagerstars.  Fotoquelle: picture alliance / PIC ONE | Peter Engelke

Schlager ist längst weit mehr als Herzschmerz und heitere Melodien – heute steckt dahinter ein Millionenbusiness. Neben prall gefüllten Konzerthallen und hohen CD-Verkäufen sorgen vor allem TV-Formate wie Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella für enorme Reichweiten und satte Einnahmen. Doch nicht jeder Künstler nutzt sein Potenzial gleich erfolgreich. Einige Stars haben ihr Geschäft geschickt ausgebaut und ein beeindruckendes Vermögen angehäuft. Doch wer zählt aktuell zu den reichsten Schlagerstars in Deutschland – und wie haben sie ihr Geld verdient?

7. Die Flippers: So viel Millionen-Vermögen hat die Kultband

In den 70er Jahren gehörten die "Flippers" zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern. Mit der Zeit schrumpfte die sechsköpfige Band, bis sie lediglich noch als Trio auftraten. Der Mitgliederschwund hatte zudem einen Erfolgsknick zufolge, der bis in die Mitter der 80er Jahre anhalten sollte. Doch 1985 feierten "Die Flippers" ein Überraschungs-Comeback und präsentierten ihr Album „Auf rote Rosen fallen Tränen“.

Im selben Jahr landete die Band mit dem Lied "Die rote Sonne von Barbados" auf Platz eins der Charts. Infolgedessen konnte das Trio den Erfolg über Jahre aufrechterhalten. So gelang es den Bandmitgliedern, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen. 2009 verkündeten die Musiker ihre Bandauflösung, wollten sich jedoch noch mit Abschiedskonzerten von ihren Fans verabschieden. 2011 machten dann Bernd Hengst, Manfred Durban und Olaf Malolepski Schluss mit den "Flippers". Mit 8,6 Millionen verkauften Tonträger soll die Band ein Vermögen von über 9 Millionen Euro zusammengetragen haben.

6. Florian Silbereisen: Darum wächst sein Reichtum immer weiter

Obwohl Florian Silbereisen aktuell "nur" Platz sechs belegt, ist zu erwarten, dass der Schlagerstar im Laufe der nächsten Jahre sicherlich auf eine bessere Platzierung klettern wird. Immerhin ist der 44-Jährige nicht nur mit seiner Musik erfolgreich, sondern ebenso als Schauspieler in der Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns erfolgreich und ist zudem ein gefragter Entertainer und Moderator verschiedener Schlagershows. Laut dem "VermögenMagazin" beläuft sich Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen.



5. Wolfgang Petry: Schlagerstar mit Millionen

Mit Liedern wie "Wahnsinn", einer Wuschelmähne und zahlreichen Festivalbändchen am Handgelenk wurde Wolfgang Petry in den 90er Jahren zum Kult-Star. Nach eigenen Angaben verkaufte der Sänger mehr als 18 Millionen Tonträger und sorgte für zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, sang bis zum Jahr 1974 in einer Disco und wurde dort von Produzenten entdeckt.

Fortan ging die Karriere des Feinmechanikers steil nach oben. Der große Schock für die zahlreichen "Wolle"-Fans kam 2007. Plötzlich verkündete der beliebte Solokünstler sein Karriereende. Laut dem "VermögenMagazin" kann sich der Schlagerstar über ein Vermögen in Höhe von 12 Millionen Euro freuen. 

4. Peter Maffays bewegtes Finanzleben

Ebenfalls bereits seit Jahren erfolgreich im Geschäft ist Peter Maffay. 1970 veröffentlichte der Sänger sein Lied "Du" und durfte damit direkt in der ZDF-Hitparade auftreten. In den folgenden Jahren war Maffay als Schlagermusiker unterwegs und wechselte in den 80er Jahren in das Deutschrock-Genre. Der gebürtige Rumäne ging damals sogar auf Tour mit den Rolling Stones, doch das deutsche Publikum bewarf ihn bei den Konzerten mit Eiern und Tomaten.

Mit seinem Tabaluga-Märchen feiert er bis heute große Erfolge und arbeitet weiterhin mit verschiedenen Künstlern zusammen. Maffay hat bereits mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Teuer wurde es allerdings bei seinen Scheidungen. Insgesamt gab es davon gleich vier in seinem Leben. Einige seiner Millionen flossen somit in die Taschen seiner Ex-Frauen. Dem "VermögenMagazin" nach, beläuft sich das Einkommen von Maffay auf 2 Millionen Euro, zudem soll ihm ein Vermögen von 25 Millionen Euro gehören. 

3. Die Schlagerqueen Andrea Berg: So reich ist sie wirklich

Die gelernte Krankenschwester landete 2003 mit „Machtlos“ auf dem ersten Platz der deutschen Charts. Doch auch schon zuvor feierte Andrea Berg mit ihrer Musik große Erfolge in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz gelang ihr ein paar Jahre später, nämlich 2013 mit dem Album „Atlantis“, der Platz an der Chartspitze.

Aufgrund ihres Best-Of-Albums fließt weiterhin viel Geld in ihr Portemonnaie. Vielfache Auszeichnungen wie die „10-fach-Platin-Millennium-Schallplatte" bescherte ihr das Werk. Des Weiteren gab es dafür 15-mal Gold, was ihr einen Verdienst von 2 Millionen Euro einbrachte. Das geschätzte Vermögen der 59-Jährigen beläuft sich auf 30 Millionen Euro.

2. Roland Kaiser: Harte Kindheit, riesiges Vermögen

Schon mit 15 Jahren wurde Roland Kaiser zum Vollwaisen und hatte in jungen Jahren nicht viel Geld zum Leben. Zunächst machte der gebürtige Berliner eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und sang später auf Hochzeiten und anderen Festen. So wurden Produzenten auf Kaiser aufmerksam. Anfang der 70er-Jahre landete er zum ersten Mal in den Charts, mit "Sieben Fässer Wein" gelang ihm 1977 die erste Top-Ten-Platzierung.

In den 80ern startete Kaiser dann richtig durch. Er veröffentlichte "Santa Maria", sein bis heute erfolgreichstes Lied. Es folgten zahlreiche weitere Hits. Seine Konzert-Veranstaltung "Kaisermania" erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dabei spielt Kaiser jährlich vier Konzerte am Dresdener Elb-Ufer. 2019 waren die 50.000 Karten innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Ihm gehört unter anderem ein Haus auf Sylt und ein eigenes Flugzeug. Das kann sich der Schlagerstar auch leisten, immerhin soll er über ein Vermögen von 50 Millionen Euro verfügen.

1. Die Legende lebt: Udo Jürgens und sein Millionen-Erbe

Udo Jürgens ist eine Schlager-Legende. 2014 verstarb er im Alter von 80 Jahren. Hinterlassen hat er eine Vielzahl von Hits. Schon in jungen Jahren gehörte die Musik zu seinem Leben. Mit 17 Jahren gewann er einen Musik-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks. In den 60er-Jahren nahm seine Karriere als Musiker und Komponist Fahrt auf.

1966 gewann der Schlagerstar mit "Merci, Chérie" als erster Österreicher den Eurovision Song Contest. Im Ausland, von Japan über Amerika bis nach Australien, feierte Udo Jürgens große Erfolge. Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum. Das Vermögen von Jürgens wurde auf etwa 52 Millionen Euro geschätzt.

