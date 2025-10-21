Home News TV-News

„Kampf im Kopf“: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression

"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"

Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression

21.10.2025, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Die "37°"-Dokumentation begleitet drei Menschen, die täglich mit Depressionen kämpfen. Ihre Geschichten zeigen die Herausforderungen und Hoffnungen im Umgang mit der Erkrankung.
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Wie sich das Leben mit einer Depression gestaltet, kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. In der Reportage "37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression" werden drei Betroffene in ihrem Alltag begleitet.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Michelle ist Mutter von drei Kindern und kämpft bereits seit 13 Jahren mit Depressionen.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Im Moment leben über fünf Millionen Menschen in Deutschland mit der Belastung einer Depression.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Eine Depression kann viele verschiedene Ausprägungen haben.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Die Dokumentation begleitet neben Michelle auch Thorsten und Thomas und gewährt Einblicke in ihren Alltag mit Depressionen.   Fotoquelle: ZDF/Simon Koy

"Wenn ich die Depressionen beschreiben könnte, in meinen eigenen Worten, ist es so: Du liegst im Bett und jemand sitzt auf dir." So beginnt Michelle (33) die "37°"-Reportage "Kampf im Kopf: Leben mit Depression". Unter Tränen schildert die dreifache Mutter, wie es sich anfühlt, in einer Depression gefangen zu sein. "Haltet die Welt an, ich möchte weiterleben. Ich möchte glücklich sein."

ZDF
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Reportage • 21.10.2025 • 22:15 Uhr

Die Reportage begleitet neben Michelle auch Thorsten (58) und Thomas (41), die jeweils von ihrem Leben mit der Erkrankung berichten. Stress, Traumata oder Schicksalsschläge können Auslöser von Depressionen sein. In Deutschland haben bereits 20 Prozent der Menschen eine Depression erlebt. Momentan sind mehr als fünf Millionen Erwachsene hierzulande von der Krankheit betroffen. Die Reportage wirft einen Blick auf das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Regie führte Max Rachels.

Seit 13 Jahren depressiv: Die Vielseitigkeit der Erkrankung

Michelle lebt seit 13 Jahren mit einer Depression. Nach zwei gescheiterten Beziehungen lebt die junge Frau alleine mit ihren zwei Söhnen. Ein strukturierter Alltag ist für die 33-Jährige besonders wichtig: Sie steht jeden Morgen um fünf Uhr auf, um ihren ersten Kaffee ohne "Kinderstimmen" genießen zu können.

Derzeit beliebt:
>>ARD-Doku: Mutter und Tochter leben ihren Traum vom "Starlight Express"
>>"Hochzeit auf den ersten Blick": Auftakt der zwölften Staffel
>>Terra X enthüllt: Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depressionen
>>Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"

Bevor sie selbst die Diagnose erhielt, hatte sie ein veraltetes Bild von depressiven Menschen – jemand, "der nur zu Hause ist und weint" oder in ihren Augen "faul ist". Heute weiß Michelle besser, wie eine Depression wirklich aussieht. "Ich kämpfe jeden Tag", sagt sie in der Reportage. Sie möchte nicht, dass man ihr die Krankheit ansieht, und bemüht sich deshalb, "immer zu grinsen".



Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
Die ZDF-Doku "Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer" beleuchtet das Leben berühmter Persönlichkeiten, die an Depressionen litten, und zeigt, wie die Krankheit ihr Leben beeinflusste.
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer

Deutlich wird: Die Depression kann viele Gesichter haben. Ihre Mutter unterstützt sie im Alltag, obwohl sie sich in die Depressionen und die dazugehörigen Angstzustände ihrer Tochter "nicht reinfühlen kann".

Eine letzte Hoffnung für Thorsten?

Auch Thorsten kämpft mit einer Depression. Wegen seiner Erkrankung ist der 58-Jährige seit drei Jahren arbeitslos. Seine Leidenschaft gilt weiterhin der Feuerwehr. 2016 brach seine Welt zusammen, und er verlor durch die Krankheit seine "kleine Familie". Weil er sich "das Leben schön trank", rutschte er in die Alkoholsucht. Seine Mutter versucht, ihm aus der Depression herauszuhelfen.

Obwohl Thorsten stark depressiv und therapieresistent ist, gibt es Hoffnung: Die Transkranielle Magnetstimulation (TMS) an der Charité Berlin soll dem ehemaligen Feuerwehrmann helfen. Rund 50 Prozent der Patienten konnten durch die TMS Erfolge verzeichnen. Wird die Methode auch bei Thorsten anschlagen oder bleibt er für immer "in sich gefangen"?

Ein Schleier der Unzufriedenheit trotz Top-Job, Familie und Anerkennung

"Ich kannte eigentlich nur eine Richtung – das war immer: schneller, weiter, größere Aufgabe und bessere Jobs", gesteht Thomas, der früher einen Top-Job bei Google, eine Familie und gesellschaftliche Anerkennung genoss. 2021 folgte der Schock: ein Zusammenbruch.

In seinem Tagebuch notiert der Mann, der scheinbar alles hatte, seine Gedanken. Wie "ein Schleier" der Unzufriedenheit habe sich die Depression über seine Arbeit und sein Familienleben gelegt. Es ging so weit, dass er nicht mehr lesen konnte.

Seine Frau steht fest an seiner Seite. Auch sie leidet unter den seelischen Belastungen ihres Mannes. Mit der Krankheit wusste sie, dass das Leben der Familie "nicht mehr das gleiche wie früher sein wird".

37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression – Di. 21.10. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Andrea Sawatzkis Trauma: Die schwere Kindheit mit ihrem Vater
Schockierende Enthüllungen
Andrea Sawatzki
"Weiss & Morales": Lohnt sich die deutsch-spanische Krimiserie im ZDF?
Internationale Ermittlungen
Weiss & Morales
100 Folgen "Ein starkes Team" – Florian Martens: "Ich finde mich politisch korrekt"
Jubiläumsinterview
Florian Martens
"Stralsund – Ablaufdatum": So gut ist der Krimi mit Alexander Held & Sophie Pfennigstorf
Mord mit Ablaufdatum
Stralsund - Ablaufdatum
Die Wut der Ablehnung: Hazals Geschichte
"Ellbogen"
Ellbogen
Reise in Chinas Vergangenheit: Christopher Clark erkundet alte Schätze
"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas"
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
„Das Traumschiff“ 2025: Alle Infos zu den Stars und Reisezielen!
Neue Abenteuer
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Abnehm-Geheimnis gelüftet
Andrea Kiewel
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?
"Von uns wird es keiner sein"
Von uns wird es keiner sein
Abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Smartphone-Sucht: Jenke von Wilmsdorff im schockierenden Selbstversuch
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
Jenke von Wilmsdorff
Marlene Lufen spricht über den schlimmsten Gast im Frühstücksfernsehen
Unangenehmes Interview
Marlene Lufen
Streaming-Tipps: Evelyn Burdecki, Bigelow-Thriller & Prime-Hit „Lazarus“
Streaming-Neuheiten
Evelyn Burdecki im Interview
Evelyn Burdecki mit 37: Erfüllt sie sich jetzt den Kinderwunsch?
Social Freezing
Evelyn Burdecki im Interview
Judith Rakers und Ariana Baborie über Kritik auf Insta
Hass im Netz
Judith Rakers
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Frankreich bangt: Filmlegende Brigitte Bardot im Krankenhaus
Gesundheitliche Probleme
Bridgitte Bardot
Patrice Aminati: Wie geht sie mit ihrem Haarverlust um?
Mutig und stark
Patrice Aminati
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Wer wuchs mit wem auf? Diese Promis waren schon Schulfreunde
Gras-Deal auf dem Pausenhof
Diese Stars gingen zusammen zur Schule
Eigenmarken im Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?
"Die Wahrheit über Eigenmarken"
Die Wahrheit über Eigenmarken
Hilde Gerg wird 50: Wie lebt die „wilde Hilde“ heute?
"Hilde Gerg – Rasant bergab, immer wieder bergauf"
Hilde Gerg - Rasant bergab, immer wieder bergauf
"Schlagerbooom 2025": Florian Silbereisens peinlicher Live-Fauxpas
Lautes Gelächter
Schlagerbooom 2025
Der umstrittene Führer: Netanjahus Einfluss auf Israel
"ARD Story: Die Netanjahus – Eine Familie im Krieg"
ARD Story: Die Netanjahus - Eine Familie im Krieg
Thomas Seitel: Das ist über den Papa von Helene Fischers Kindern bekannt
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
„Epizentrum des Wahnsinns“: Susu Padotzke über ihre Rolle in „Hubert ohne Staller“
Beliebte Vorabend-Serie
Susu Padotzke im Interview
Chris Pratt & mehr: Diese Promis lebten einst auf der Straße!
Harte Anfänge
Halle Berry
Evelyn Burdecki packt aus: "Heute google ich den Mann, den ich date"
Einblicke in ihr Leben
Evelyn Burdecki im Interview
Ein Mord, ein Suizid und viel Verwirrung in Rostock
"Polizeiruf 110: Tu es!"
Polizeiruf 110: Tu es!