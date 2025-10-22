"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus

Im November startet Stefan Raab seine nächste neue Show. In "Die Unzerquizbaren" will der 59-Jährige gemeinsam mit seinem alten Weggefährten und ehemaligen "Showpraktikanten" Elton (54) in vorerst zwei Show-Ausgaben jeweils fünf Gegner "zerquizzen", also im Wissenspiel schlagen. Pro Show geht es um eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Jetzt wurden die beiden Showtermine bekannt gegebene. Sie werden an den Samstagen am 15. und 22. November jeweils ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Und da wartet jeweils starke Konkurrenz auf anderen Sendern.

Besonders pikant: Mit "Die Unzerquizbaren" tritt Raab in direkte Konkurrenz mit den Episoden zwei und drei der neuen Staffel von "The Masked Singer", dem Samstagsabend-Zugpferd seines ehemaligen Haus- und Hofsenders ProSieben. Aber jenseits dieses Duells um vor allem die jüngere Zielgruppe, gibt es harte Mitbewerber um Einschaltquoten: am ersten Samstag zeigen ARD und ZDF Krimis, in der zweiten Woche gibt es im Ersten das Live-"Krimi-Dinner" mit den "Tatort"-Helden Axel Prahl und Jan Josef Liefers und im ZDF die "Giovanni Zarrella Show".

Stefan Raab: "Das wird die ultimative Quizshow" Das Spielprinzip von "Die Unzerquizbaren": Gespielt wird über vier Runden und in mehreren Quiz-Disziplinen. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander, gleichzeitig aber auch gegen die vermeintlich unzerquizbaren, also quasi unschlagbaren Elton und Stefan Raab an. Die müssen sich bei den Fragen stets auf eine gemeinsame Antwort festlegen.

Nach der Qualifikationsrunde zum Auftakt müssen gleich zwei der fünf Herausforderer wieder gehen. In der folgenden Hauptrunde wird ein weiterer Kandidat ausgesiebt. Im Halbfinale sind neben Raab und Elton also nur noch zwei Kandidaten im Spiel. Nun muss sich einer gegen Raab, der oder die andere gegen Elton beweisen. Im Finale kommt es dann zum Duell zwischen dem oder der Besten mit dem Team Raab/Elton.

Stefan Raab freute sich in einem Interview mit RTL auf den neuen Einsatz: "Das wird, glaub' ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann. Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub' ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'." Die Aufzeichnungen fanden Mitte September in Köln-Hürth statt. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra.