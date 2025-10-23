"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?

Warum kommt der träge gewordene heimische Wirtschaftsmotor nicht auf Touren? Dieser Frage geht die Hauptabend-Politik-Sendung "RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn! Wie wird Deutschland schneller?" nach. Viele Unternehmen ächzen unter immer neuen gesetzlichen Auflagen und langen, umständlichen Genehmigungsverfahren. Mit ihrer Kritik an einer Bürokratie, in der der sprichwörtliche Amtsschimmel wiehert, stehen sie meist nicht allein. Daher wirft RTL zur besten Sendezeit Fragen auf, die viele Mitbürger bewegen. Wie kann es sein, dass das früher so erfolgsverwöhnte Land trotz großer staatlicher Invesitionssummen mithin auf der Stelle zu treten scheint? Und wann kommt es endlich zum viel beschworenen Bürokratieabbau, den viele Parteien im Programm haben?