Désirée Nick nackt im "Playboy": Das älteste Covergirl Deutschlands

Im Alter von 66 Jahren

Désirée Nick im "Playboy": Deutschlands ältestes Covergirl

08.10.2025, 11.17 Uhr
Désirée Nick ist bekannt für ihre spitze Zunge und stellt diese derzeit bei "Promi Big Brother" unter Beweis. Doch was fast vergessen erscheint: 2023 zog die damals 66-Jährige für den "Playboy" blank. Sie ist damit Deutschlands ältestes Covergirl.
Désirée Nick
Désirée Nick im Kampf gegen Altersdiskriminierung: Deshalb zog sie als ältestes "Playboy"-Covergirl mit damals 66 Jahren 2023 blank.  Fotoquelle: imago images/eventfoto54

"Sie ist Kabarettistin, Tänzerin, Schauspielerin, Dschungel-Königin, Autorin, Theologin – und nun, mit 66 Jahren, ist Désirée Nick auch noch ein 'Playboy'-Star. Bühne frei für ihre lang herbeigesehnte Krönung ...": So kündigte der "Playboy" in einem Instagram-Post "Deutschlands ältestes Covergirl" an. Nick ist für ihre direkte, spitzzüngige Art bekannt und sorgte 2023 mit ihren freizügigen Bildern im Internet für Aufsehen und Aufregung gleichermaßen.

So fielen die Reaktionen auf die "Playboy"-Fotos von Désirée Nick aus

Obwohl sie viel Zuspruch erhielt, für ihren Mut gefeiert und für ihr Aussehen geliebt wurde, quillten die Kommentarspalte förmlich über vor negativen Reaktionen: "Unfassbar, wer will schon eine 66-Jährige sehen. Kein Wunder das niemand mehr den Playboy kauft", schrieb beispielsweise ein User.

Das Kontrastprogramm zur Ankündigung auf der Titelseite des "Playboy": "Die Grande Dame der provokanten Unterhaltung lässt bitten – Bühne frei für ihren erotischsten Auftritt". "Man muss alte Klischees über Bord werfen", konstatierte Nick damals im Interview mit dem Männermagazin und gab ihren rund 136.000 Followern einen kleinen Vorgeschmack auf das Shooting. Auf einem Sofa sitzend enthüllte sie ihre nackten Brüste, und hatte nicht weniger am Leib als einen feinen Morgenmantel. Den Blick richtete sie direkt in die Kamera. Zudem betonte sie: "An meinem Körper ist nichts gemacht".

Die heute 68-Jährige will sich gegen die Altersdiskriminierung von Frauen stark machen. "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren", erklärte die Entertainerin ihr Motiv im Interview mit dem Magazin.



ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
Andrea Kiewel hat 10 Kilo abgenommen. Wie sie die so lange ihre Diät durchgehalten hat, hat die Moderatorin jetzt verraten.
Gewichtsverlust
Andrea Kiewel auf der Bühne.

Désirée Nick: So lange habe sie an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten müssen

Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens sei voller Vorurteile, so Nick: "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den 'Playboy". Sie selbst habe sich das Selbstbewusstsein lange erarbeiten müssen. Es sei erst mit dem Erfolg und dem Alter gekommen. Auch wenn sie sich hin und wieder Botox spritzen lasse, wolle sie "jungen Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen: Kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid."

