25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel

"Die Rosenheim-Cops" zählen zu den beliebtesten Dauerbrennern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Seit 2002 wird in der Serie im Vorabendprogramm in ländlicher Idylle im Chiemgau gemordet. Die Zuschauer erwartet Ermittlungen von wechselndem Personal gepaart mit bayerischer Gemütlichkeit und Augenzwinkern. Am Dienstagabend startete nun die mittlerweile 25. Staffel der beliebten Serie im ZDF mit 24 neuen Folgen. Sie stehen jeweils eine Woche vorab in der Mediathek zum Abruf bereit.

"Die Rosenheim-Cops" Polizeiserie • 07.10.2025 • 19:25 Uhr

"Rosenheim Cops": Private Turbulenzen und Wiedersehen mit bekanntem Personal Und eines ist sicher: Auch diesmal werden die "Rosenheim-Cops" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) wieder jeden einzelnen Mörder fassen. Und so dauerte es auch in der Auftaktfolge "Eine echte Überraschung" nicht lange, bis Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) ihren zum Kult avancierten Satz aussprach: "Es gabat a Leich!" – Für Nicht-Bayern: "Es gäbe eine Leiche". Und zwar in diesem Fall die von Traudi Arlberger, Besitzerin einer Traditionsbäckerei. Eine naheliegende Täterin wäre die Alleinerbin, Arlbergers Nichte Luisa, gewesen. Aber auch die Nachbarn der Ermordeten, das Hotelier-Ehepaar Doblinger, hätten ein Motiv gehabt...

Neben den Ermittlungen gibt es natürlich auch in den Jubiläumsepisoden wieder jede Menge private Turbulenzen im Umfeld der "Rosenheim-Cops". So wünscht sich etwa Stadlers Frau Hilde zu ihrem Geburtstag nichts sehnlicher als einen gemeinsamen Tanzkurs mit ihrem hüftsteifen Cop-Gatten.

Neben Fischer, Jeftić und Burger gibt es in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit bekanntem Personal. Dazu gehören Alexander Duda als Polizeidirektor Gert Achtziger, Karin Thaler als Marie Hofer, Max Müller als Polizeihauptmeister Michi Mohr, Anastasia Papadopoulou als Gerichtsmedizinerin Elena Dimos, Michaela Weingartner als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck und Baran Hêvî als Kriminalkommissar Kilian Kaya.

Marisa Burgers letzter Tanz: So plant der Sender zukünftig Doch die Jubiläumsstaffel kommt auch mit einem Wermutstropfen daher: Publikumsliebling Marisa Burger, seit der ersten Stunde dabei, steigt im Anschluss auf eigenen Wunsch bei den "Rosenheim-Cops" aus. Im Gespräch mit der "tz" sagte die Schauspielerin, es werde ein schwerer Abschied, doch sie "finde, man muss auch wissen, wann man geht und einen würdevollen Abtritt hinlegen." Sie wolle "beruflich noch was machen".

Lange wurde über Burgers Nachfolge in der Rolle als Polizeisekretärin Stockl spekuliert – ehe man schließlich in den eigenen Reihen fündig wurde: Die bisherige Empfangsdame der "Rosenheim-Cops", Christin Lange (gespielt von Sarah Thonig), seit 2014 dabei, wird zur Sekretärin befördert. "Es gabat a Leich!" wird man aus ihrem Mund wohl nicht hören, wie Thonig zur "Münchner Abendzeitung" sagte: "Dieser Satz ist wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft mit Marisa verknüpft." Man darf also gespannt sein.

"Die Rosenheim-Cops" – Di. 07.10. – ZDF: 19.25 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!