Home News TV-News

25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel

Abschied von Marisa Burger

25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel

08.10.2025, 10.27 Uhr
von Susanne Bald
Die "Rosenheim-Cops" gehen in die 25. Runde. Mit Spannung erwartete neue Folgen und ein emotionaler Abschied von Marisa Burger prägen die Jubiläumsstaffel.
Die Rosenheim-Cops
Die Stars der Serie feiern die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" (von links): Igor Jeftić, Baran Hêvî, Karin Thaler, Max Müller, Marisa Burger, Michaela Weingartner und Dieter Fischer.  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Die Rosenheim-Cops
Der Hotelier Johann Doblinger (Martin Halm, zweiter von links) und sein Sohn Max (Lucas Bauer, links) waren die Nachbarn der ermordeten Traudi Arlberger und scharf auf ihre Immobilie. Das macht sie zu Verdächtigen für die Kommissare Stadler (Dieter Fischer, rechts) und Hansen (Igor Jeftić).  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Die Rosenheim-Cops
Jemand hat Traudi Arlberger mit ihrer eigenen Schürze erdrosselt. Rechtsmedizinerin Dr. Dimos (Anastasia Papadopoulou) teilt den "Rosenheim-Cops" Hansen (Igor Jeftić, links) und Stadler (Dieter Fischer, zweiter von links) sowie Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller) ihre Erkenntnisse mit.  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Die Rosenheim-Cops
Marisa Burger (hier in der zweiten neuen Folge, "Ein Schwarm für Hansen") verkörpert seit der ersten Episode der Serie die Sekretärin der "Rosenheim-Cops", Miriam Stockl. Die nun startende 25. Staffel ist die letzte mit Burger, die im Frühjahr ihren Ausstieg ankündigte.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Die Rosenheim-Cops
In der neuen 25. Staffel spielt Sarah Thonig (Mitte) neben Ursula Maria Burkhart alias Marianne Grasegger noch die Empfangsdame Christin Lange. Ab der kommenden Staffel wird sie zur Sekretärin befördert und beerbt damit Marisa Burger, die bei den "Rosenheim-Cops" aussteigt.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner

"Die Rosenheim-Cops" zählen zu den beliebtesten Dauerbrennern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Seit 2002 wird in der Serie im Vorabendprogramm in ländlicher Idylle im Chiemgau gemordet. Die Zuschauer erwartet Ermittlungen von wechselndem Personal gepaart mit bayerischer Gemütlichkeit und Augenzwinkern. Am Dienstagabend startete nun die mittlerweile 25. Staffel der beliebten Serie im ZDF mit 24 neuen Folgen. Sie stehen jeweils eine Woche vorab in der Mediathek zum Abruf bereit.

ZDF
"Die Rosenheim-Cops"
Polizeiserie • 07.10.2025 • 19:25 Uhr

"Rosenheim Cops": Private Turbulenzen und Wiedersehen mit bekanntem Personal

Und eines ist sicher: Auch diesmal werden die "Rosenheim-Cops" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) wieder jeden einzelnen Mörder fassen. Und so dauerte es auch in der Auftaktfolge "Eine echte Überraschung" nicht lange, bis Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) ihren zum Kult avancierten Satz aussprach: "Es gabat a Leich!" – Für Nicht-Bayern: "Es gäbe eine Leiche". Und zwar in diesem Fall die von Traudi Arlberger, Besitzerin einer Traditionsbäckerei. Eine naheliegende Täterin wäre die Alleinerbin, Arlbergers Nichte Luisa, gewesen. Aber auch die Nachbarn der Ermordeten, das Hotelier-Ehepaar Doblinger, hätten ein Motiv gehabt...

Neben den Ermittlungen gibt es natürlich auch in den Jubiläumsepisoden wieder jede Menge private Turbulenzen im Umfeld der "Rosenheim-Cops". So wünscht sich etwa Stadlers Frau Hilde zu ihrem Geburtstag nichts sehnlicher als einen gemeinsamen Tanzkurs mit ihrem hüftsteifen Cop-Gatten.

Derzeit beliebt:
>>ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
>>Brad Pitt in der Formel1: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>Ein letztes Mal Drama: "Doktor Ballouz" verabschiedet sich
>>Beatrice Egli lüftet endlich das Rätsel um den Ehering an ihrer Hand

Neben Fischer, Jeftić und Burger gibt es in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit bekanntem Personal. Dazu gehören Alexander Duda als Polizeidirektor Gert Achtziger, Karin Thaler als Marie Hofer, Max Müller als Polizeihauptmeister Michi Mohr, Anastasia Papadopoulou als Gerichtsmedizinerin Elena Dimos, Michaela Weingartner als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck und Baran Hêvî als Kriminalkommissar Kilian Kaya.



ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
Andrea Kiewel hat 10 Kilo abgenommen. Wie sie die so lange ihre Diät durchgehalten hat, hat die Moderatorin jetzt verraten.
Gewichtsverlust
Andrea Kiewel auf der Bühne.

Marisa Burgers letzter Tanz: So plant der Sender zukünftig

Doch die Jubiläumsstaffel kommt auch mit einem Wermutstropfen daher: Publikumsliebling Marisa Burger, seit der ersten Stunde dabei, steigt im Anschluss auf eigenen Wunsch bei den "Rosenheim-Cops" aus. Im Gespräch mit der "tz" sagte die Schauspielerin, es werde ein schwerer Abschied, doch sie "finde, man muss auch wissen, wann man geht und einen würdevollen Abtritt hinlegen." Sie wolle "beruflich noch was machen".

Lange wurde über Burgers Nachfolge in der Rolle als Polizeisekretärin Stockl spekuliert – ehe man schließlich in den eigenen Reihen fündig wurde: Die bisherige Empfangsdame der "Rosenheim-Cops", Christin Lange (gespielt von Sarah Thonig), seit 2014 dabei, wird zur Sekretärin befördert. "Es gabat a Leich!" wird man aus ihrem Mund wohl nicht hören, wie Thonig zur "Münchner Abendzeitung" sagte: "Dieser Satz ist wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft mit Marisa verknüpft." Man darf also gespannt sein.

"Die Rosenheim-Cops" – Di. 07.10. – ZDF: 19.25 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Rosenheim-Cops" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Thea Dorn über Reich-Ranicki & Karasek: "Heute kämen sie aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Literatur und TV
Das Literarische Quartett
Die Fälle der Oktober-Ausgabe: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
„Das Traumschiff”: Das sind die Reiseziele der nächsten Folgen
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose
Labor-Analyse gibt Aufschluss
Frank und Evelyn "Evy" Zander
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
ARD zeigt Thriller zum rätselhaften NSU-Mord von Heilbronn
"Die Nichte des Polizisten"
"Die Nichte des Polizisten"
Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
"Stefan Raab Show"
Stefan Raab
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
12,5 Millionen Sklaven für Zucker: ARTE-Doku schockt mit Fakten
"Zucker: Genuss um welchen Preis?"
Zucker: Genuss um welchen Preis?
Einblicke in Amerikas neue Realität: Frauenrechte unter Beschuss
"Amerikas Geschlechterkampf"
Amerikas Geschlechterkampf
Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!
Neue Sendung
Florian Silbereisen
Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
Politische Reportagen
Linda Zervakis
Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"
Auf Kuschelkurs
Promi Big Brother
"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Premieren-Show aus
Talkshow-Debüt
Volker Wissing und Robert Habeck
"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container
Überraschungs-Nachzügler
Jimi Blue Ochsenknecht
Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)