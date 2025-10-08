Das zeigen die TV-Dokus über Olympiasiegerin Laura Dahlmeier

Der plötzliche Unfalltod von Laura Dahlmeier hat nicht nur die Sportwelt schockiert. Die Lücke, die sie hinterlassen hat, geht weit über den Biathlon hinaus. Wer die Olympiasiegerin und einstige ZDF-Expertin noch einmal erleben möchte, findet in der ARD- und ZDF-Mediathek eine Auswahl bewegender Sendungen, die einen ganz persönlichen Blick auf ihr Leben werfen – auch fernab der Medaillenränge.

ZDF-Doku: Laura Dahlmeier und die Liebe zu den Bergen Die Dokumentation aus dem Jahr 2024 begleitete Dahlmeier auf ihrer Expedition zur 6.812 Meter hohen Ama Dablam im Himalaya. Die spektakulären Bilder sind gepaart mit intimen Einblicken in ihre neue Welt, abseits des Biathlons. Dahlmeier stellte bei ihrem Aufstieg sogar einen Rekord auf - und doch ging es ihr vor allem darum, "die Intensität des Lebens zu spüren".

ARD: Sturm auf den Biathlon-Gipfel (Blickpunkt Sport) Dahlmeiers Weg zur Weltspitze, der wird in diesem Film aus der Reihe „Blickpunkt Sport“ nachgezeichnet. Schon als Kind hielt sie den Berufswunsch "Biathletin" in einem Album fest. Außerdem zeigt die Dokumentation Dahlmeiers Vorbereitung zu den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea – mit exklusivem Archivmaterial und Stimmen ihrer Wegbegleiter.

ARD: Gratwanderung – Zum Tod von Laura Dahlmeier Ein BR-Team begleitete Laura Dahlmeier 2018 auf einer anspruchsvollen Klettertour zum Gipfel der Zugspitze, gemeinsam mit Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Statt des üblichen Wegs wählten sie eine ausgesetzte Route über drei Grate – ein echtes Abenteuer, das Können und Konzentration verlangte. Die Tour bot nicht nur spektakuläre Bergbilder, sondern auch persönliche Einblicke in Lauras Leidenschaft für die Berge, ihre Heimat und ihre Freiheitsliebe. Für Dahlmeier war es ein Ausflug in ihr Element – voller Emotionen und Naturverbundenheit.

ZDF-Doku: An der Grenze – Der AlpFrontTrail-Movie Diese Doku ist nicht direkt ein Porträt, aber ein weiteres Beispiel für Dahlmeiers ungebrochene Leidenschaft für Grenzerfahrungen. Als Teil eines Teams durchquert sie dabei alpine Höhenwege auf einer historischen Spur.

Die Dokus zeigen: Hinter der disziplinierten Weltklasse-Athletin steckte ein Mensch voller Neugier, Mut und Demut. Ob auf Skiern oder in der Steilwand – Laura Dahlmeier suchte stets das Extreme. Und genau das tat sie mit Haltung und Herz.