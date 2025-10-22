Neue Jury bei „The Taste“ – wie streng urteilt der Starkoch?

Die 14. Staffel der Kochshow "The Taste" startet auf SAT.1. Dort Profis wie auch Hobbyköche in einem Ausscheidungswettbewerb gegeneinander an. Ursprünglich aus den USA stammend, wurde die Sendung 2013 erstmals in Deutschland ausgestrahlt. In der neuen Staffel bereichern zwei neue Juroren die Runde. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch. Das Konzept von "The Taste" besteht darin, dass 16 Kandidaten in neun Folgen ihre Kreationen ausschließlich auf einem Probierlöffel anrichten. Dieser wird von der Jury in einer Blindverkostung bewertet.

The Taste Kochshow • 22.10.2025 • 20:15 Uhr

Zunächst entscheiden die Juroren, ob ein Kandidat in ihr Team aufgenommen wird. Anschließend coachen sie ihn in weiteren Kochrunden zu wechselnden Themen. Nach jeder Runde erfolgt eine erneute Blindverkostung: Die schwächsten Köche müssen ausscheiden. Der Sieger erhält am Ende eine Gewinnsumme von 50.000 Euro und darf ein eigenes Kochbuch veröffentlichen.

Das ist die neue Jury in der 14. Staffel von "The Taste" Zu den neuen Jurymitgliedern zählen der TV-Koch Steffen Henssler, bekannt durch seine seit 2013 laufende Show "Grill den Henssler" (VOX), sowie Elif Oskan. Die türkisch-schweizerische Spitzenköchin hat sich mit moderner anatolischer Küche einen Namen gemacht.

Weiterhin mit dabei sind Tim Raue, der seit 2019 Teil der Jury ist, sowie der Franke Alexander Herrmann, der bereits seit 2013 zum festen Kern der Show gehört. Tim Raue, "definitiv kein Showtyp", wie er im Interview mit der Agentur teleschau erklärt, punktet mit Authentizität. Er betont: "Ich würde nie irgendetwas spielen, weil das jemand von mir möchte." In den Staffeln neun bis elf gelang es ihm, jeweils als "Winning Coach" hervorzugehen.

Auf SAT.1 und bei Joyn: "The Taste Spezial" läuft im Anschluss Im Anschluss folgt bei SAT.1 "The Taste Spezial" (Mittwoch, 22. Oktober, 23.25 Uhr). In dieser Sendung werden die neuen Coaches eingehend vorgestellt. Außerdem begleitet das Format die Hobbyköchin Eva, den Spenglermeister Alfred und den Restaurant-Inhaber Mike auf ihrem Weg in die Show. Zusätzlich gibt es einen Rückblick auf die bisherigen 13 Staffeln.

In der jüngsten Staffel erzielte die sechste von insgesamt neun Folgen mit 1,14 Millionen Zuschauern die höchste Einschaltquote. Den niedrigsten Wert verzeichnete die dritte Folge mit 0,73 Millionen Zuschauern. Am Ende wurde Alexander Herrmann mit Teilnehmerin Katja Baum der "Gewinner Coach" der Staffel.

Die neue Staffel "The Taste" startet am Mittwoch, 22. Oktober, um 20.15 Uhr, auf SAT.1 sowie im Stream bei Joyn. Vorherige Folgen der Show sind ebenfalls auf Joyn abrufbar.

The Taste – Mi. 22.10. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!