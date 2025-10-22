Home News TV-News

„besseresser“: Sebastian Lege kämpft gegen industrielle Snack-Tricks

"besseresser: Scheinheilige Snacks"

Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie

22.10.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen Folge von "besseresser: Scheinheilige Snacks" auf ZDF entlarvt Sebastian Lege die Tricks der Snack-Industrie. Er zeigt auf, wie Hersteller mit Palmöl und Geschmacksverstärkern arbeiten und bietet Alternativen, die man leicht zu Hause ausprobieren kann.
besseresser: Scheinheilige Snacks
Sebastian Lege findet schnell heraus, mit welchen kleinen Tricks die Industriehersteller arbeiten.  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels
besseresser: Scheinheilige Snacks
Was Sebastian Lege sympathisch macht: Auch ihn kann man mit Knabbereien "verführen".  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels
besseresser: Scheinheilige Snacks
Ihnen können nur wenige Standhafte widerstehen: leckere Feierabend-Snacks.  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels
besseresser: Scheinheilige Snacks
Bretzelchen geben oft vor, dass sie viel mit Bäckerhandwerk zu tun haben. Sebastian Lege entlarvt falsche Produktversprechen.  Fotoquelle: ZDF/Guido Engels

Das Sympathische am ZDF-Food-Experten ist, dass er stets authentisch wirkt und jede Menge Menschlichkeit ausstrahlt. Auch in der neuen Folge der Reihe "besseresser: Scheinheilige Snacks" macht Sebastian Lege kein Geheimnis daraus, dass er selbst kein "Heiliger" ist und sich natürlich auch vom Griff in die Schale mit Salz-Bretzelchen, Brotchips und Cracker verführen lässt.

ZDF
besseresser: Scheinheilige Snacks
Dokumentation • 22.10.2025 • 19:25 Uhr

Umso wichtiger ist es ihm, aber genau hinzusehen und die Tricks der Branche zu entlarven. Er findet schnell heraus, dass die Industriehersteller oft mit viel zu viel Fett, allzu günstigen Zutaten und mit Mogelpackungen arbeiten, deren wesentlicher Bestandteil oft bloße Luft ist.

Sebastian Lege: Snack-Rezepte zum Nachmachen

Lege prüft in seiner Sendung vier beliebte Snacks – und analysiert ihre Herstellungsweise, auch unter Labor-Bedingungen. Dabei kann er nachweisen, dass nur zu gern mit dem Zusatz von Palmöl, mit billigen Zuckerstoffen und vor allem einem hohen Maß an Geschmacksverstärkern gearbeitet wird.

Das Besondere dabei: Es geht ihm nicht nur um Mäkelei, sondern um das Aufzeigen von Alternativen. Lege setzt sich mit dem traditionell arbeitenden Bäcker Johannes Dackweiler zusammen, um Wege zu finden, wie man etwa mit weniger Fett ähnlich schmackhafte Resultate erzielt. Herauskommen Snack-Rezepte, die man leicht zu Hause ausprobieren kann.

besseresser: Scheinheilige Snacks – Mi. 22.10. – ZDF: 19.25 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche "Fit & gesund – Ernährung"" finden Sie hier

