Home News TV-News

Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo

Umbruch in Österreich

Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo

20.10.2025, 11.58 Uhr
von Julian Flimm
"Tatort" Wien vor großem Wechsel: Wer ersetzt Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser? Österreichische Medien wollen die Antwort schon kennen.
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden den Wiener "Tatort" bald verlassen.  Fotoquelle: bb/ORF/Ali Schafler

Im Wiener „Tatort“ kündigt sich ein Generationswechsel an: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden Ende 2026 ihre letzten Fälle lösen. Nun sickern erste Details durch, wer in ihre Fußstapfen treten könnte. Wie der österreichische „Kurier“ berichtet, sollen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neues Ermittlerduo gehandelt werden – unter Berufung auf „verlässliche Quellen“.

Laurence Rupp: Favorit als Krassnitzer-Nachfolger

Der gebürtige Wiener ist in seiner Heimat längst kein Unbekannter. Laurence Rupp stand bereits mehrfach für den „Tatort“ vor der Kamera, zuletzt 2020 in der Episode „Pumpen“. Zudem machte er international von sich reden: In der Netflix-Serie „Barbaren“ verkörperte er die Hauptrolle des Arminius und gewann so auch außerhalb Österreichs an Popularität.


Laurence Rupp könnte ab 2027 im Wiener "Tatort" ermitteln. (Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Derzeit beliebt:
>>Frankreich bangt: Filmlegende Brigitte Bardot im Krankenhaus
>>Patrice Aminati: Wie geht sie mit ihrem Haarverlust um?
>>Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
>>"Tatort: Wir sind nicht zu fassen": Kritik zum Krimi mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer

Miriam Fussenegger wird wohl auch zum "Tatort" stoßen

Die Linzer Schauspielerin Miriam Fussenegger gehört zu den festen Größen der österreichischen TV-Landschaft. Seit ihrem Durchbruch 2015 spielte sie in zahlreichen Krimiformaten mit – darunter "SOKO Donau", "SOKO Linz", "Landkrimi", "Vienna Blood" und "Die Toten vom Bodensee". Zuletzt war sie im Krimi "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Auch sie ist keine Unbekannte im "Tatort"-Kosmos und könnte die Nachfolge von Adele Neuhauser antreten.




Miriam Fussenegger war in vielen Krimis zu sehen. (Bildquelle: picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com)

ORF-Statement steht noch aus

Trotz der Medienberichte bleibt der ORF zurückhaltend. In einem Statement erklärte eine Sprecherin des Senders, dass man sich aktuell nicht zu Spekulationen äußern wolle. Eine offizielle Bestätigung zur Nachfolge des Wiener Ermittler-Duos gibt es bislang also nicht. Bis Ende 2026 werden Krassnitzer und Neuhauser jedoch wie geplant in ihren Rollen bleiben.

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Der Wiener "Tatort"-Wechsel nach über 25 Jahren

Harald Krassnitzer steht bereits seit 1999 als Moritz Eisner vor der Kamera, Adele Neuhauser unterstützt ihn seit 2011 als Bibi Fellner. Zusammen prägten sie den Wiener "Tatort" über ein Jahrzehnt und zählen zu den beliebtesten Ermittlerduos der Krimireihe.

Quelle: t-online.de

Das könnte dich auch interessieren

"Weiss & Morales": Lohnt sich die deutsch-spanische Krimiserie im ZDF?
Internationale Ermittlungen
Weiss & Morales
"Stralsund – Ablaufdatum": So gut ist der Krimi mit Alexander Held & Sophie Pfennigstorf
Mord mit Ablaufdatum
Stralsund - Ablaufdatum
Ein Mord, ein Suizid und viel Verwirrung in Rostock
"Polizeiruf 110: Tu es!"
Polizeiruf 110: Tu es!
Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!
Wer kassiert am meisten?
Axel Prahl und Jan Josef Liefers
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"
Überraschend harte Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Wer wuchs mit wem auf? Diese Promis waren schon Schulfreunde
Gras-Deal auf dem Pausenhof
Diese Stars gingen zusammen zur Schule
Jenke-Experiment deckt auf: Wie Smartphones unsere Psyche zerstören
"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy"
JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy
Eigenmarken im Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?
"Die Wahrheit über Eigenmarken"
Die Wahrheit über Eigenmarken
Hilde Gerg wird 50: Wie lebt die „wilde Hilde“ heute?
"Hilde Gerg – Rasant bergab, immer wieder bergauf"
Hilde Gerg - Rasant bergab, immer wieder bergauf
"Schlagerbooom 2025": Florian Silbereisens peinlicher Live-Fauxpas
Lautes Gelächter
Schlagerbooom 2025
Der umstrittene Führer: Netanjahus Einfluss auf Israel
"ARD Story: Die Netanjahus – Eine Familie im Krieg"
ARD Story: Die Netanjahus - Eine Familie im Krieg
Thomas Seitel: Das ist über den Papa von Helene Fischers Kindern bekannt
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
„Epizentrum des Wahnsinns“: Susu Padotzke über ihre Rolle in „Hubert ohne Staller“
Beliebte Vorabend-Serie
Susu Padotzke im Interview
Chris Pratt & mehr: Diese Promis lebten einst auf der Straße!
Harte Anfänge
Halle Berry
100 Folgen "Ein starkes Team" – Florian Martens: "Ich finde mich politisch korrekt"
Jubiläumsinterview
Florian Martens
Evelyn Burdecki packt aus: "Heute google ich den Mann, den ich date"
Einblicke in ihr Leben
Evelyn Burdecki im Interview
Die Wut der Ablehnung: Hazals Geschichte
"Ellbogen"
Ellbogen
Reise in Chinas Vergangenheit: Christopher Clark erkundet alte Schätze
"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas"
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?": Joko und die "intellektuellen Leichtgewichte"
"Wer stiehlt mir die Show?"
Wer stiehlt mir die Show?
Enthüllung: Tiere als geheime Kriegshelden
"Terra X History: Tiere im Krieg – Begleiter und Beschützer"
Terra X History: Tiere im Krieg - Begleiter und Beschützer
„Schlagerbooom 2025“: Diese Gäste sorgen für Mega-Stimmung in Dortmund
Schlagerparty des Jahres
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
„Das Traumschiff“ 2025: Alle Infos zu den Stars und Reisezielen!
Neue Abenteuer
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Abnehm-Geheimnis gelüftet
Andrea Kiewel
Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Serie bei Kabel Eins
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes