Wechsel beim Wiener "Tatort": Das ist wohl das neue Ermittler-Duo

Im Wiener „Tatort“ kündigt sich ein Generationswechsel an: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden Ende 2026 ihre letzten Fälle lösen. Nun sickern erste Details durch, wer in ihre Fußstapfen treten könnte. Wie der österreichische „Kurier“ berichtet, sollen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neues Ermittlerduo gehandelt werden – unter Berufung auf „verlässliche Quellen“.

Laurence Rupp: Favorit als Krassnitzer-Nachfolger Der gebürtige Wiener ist in seiner Heimat längst kein Unbekannter. Laurence Rupp stand bereits mehrfach für den „Tatort“ vor der Kamera, zuletzt 2020 in der Episode „Pumpen“. Zudem machte er international von sich reden: In der Netflix-Serie „Barbaren“ verkörperte er die Hauptrolle des Arminius und gewann so auch außerhalb Österreichs an Popularität.



Laurence Rupp könnte ab 2027 im Wiener "Tatort" ermitteln. (Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Miriam Fussenegger wird wohl auch zum "Tatort" stoßen Die Linzer Schauspielerin Miriam Fussenegger gehört zu den festen Größen der österreichischen TV-Landschaft. Seit ihrem Durchbruch 2015 spielte sie in zahlreichen Krimiformaten mit – darunter "SOKO Donau", "SOKO Linz", "Landkrimi", "Vienna Blood" und "Die Toten vom Bodensee". Zuletzt war sie im Krimi "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Auch sie ist keine Unbekannte im "Tatort"-Kosmos und könnte die Nachfolge von Adele Neuhauser antreten.



Miriam Fussenegger war in vielen Krimis zu sehen. (Bildquelle: picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com)

ORF-Statement steht noch aus Trotz der Medienberichte bleibt der ORF zurückhaltend. In einem Statement erklärte eine Sprecherin des Senders, dass man sich aktuell nicht zu Spekulationen äußern wolle. Eine offizielle Bestätigung zur Nachfolge des Wiener Ermittler-Duos gibt es bislang also nicht. Bis Ende 2026 werden Krassnitzer und Neuhauser jedoch wie geplant in ihren Rollen bleiben.