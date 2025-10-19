Home News TV-News

"Polizeiruf 110: Tu es!": Kritik zum düsterem ARD-Krimi mit Anneke Kim Sarnau

"Polizeiruf 110: Tu es!"

Ein Mord, ein Suizid und viel Verwirrung in Rostock

19.10.2025, 06.45 Uhr
von Maximilian Haase
Im Rostocker "Polizeiruf 110" ermitteln die Kommissarinnen in einem fesselnden Fall von Mord und Suizid. Ein junger Mann tötet auf Befehl und nimmt sich das Leben. Die Ermittlungen führen zu einem engagierten Lehrer mit dunklen Geheimnissen. Ein eindringlicher Krimi über digitale Verlorenheit und gesellschaftliche Abgründe.
Polizeiruf 110: Tu es!
Der neue "Polizeiruf"-Fall wird für die Kommissarinnen Melly Böwe (Lina Beckmann) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) herausfordernd wie selten.   Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Mit den Waffen im Anschlag: Katrin König (Anneke Kim Sarnau, rechts) und Melly Böwe (Lina Beckmann) begeben sich in einen spannenden Showdown.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Katrin König (Anneke Kim Sarnau) geht im "Polizeiruf 110: Tu es!" an ihre Grenzen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Katrin König (Anneke Kim Sarnau, rechts) und Melly Böwe (Lina Beckmann) werden Zeuginnen eines brutalen Angriffs.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Ist Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer) ein amnitionierter Lehrer oder doch ein psychopathischer Sadist?  Fotoquelle: NDR/Hanno Lentz
Polizeiruf 110: Tu es!
Melly Böwe (Lina Beckmann, links), Henning Röder (Uwe Preuss) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) müssen sich im neuen "Polizeiruf" mit schwierigen Themen auseinandersetzen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Melly Böwe (Lina Beckmann) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermitteln abermals gemeinsam in Rostock.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Katrin König (Anneke Kim Sarnau) steht vor einem Rätsel.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Chef Röder (Uwe Preuss) muss sich der Vergangenheit stellen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Melly (Lina Beckmann) befindet sich mitten in einer emotionalen Krise.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Melly Böwe (Lina Beckmann) hofft, beim Vater (Jochen Fahr) der jungen Frau, die sich das Leben nahm, mehr herauszufinden.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Pöschi (Andreas Guenther) hilft den beiden Kommissarinnen wie immer bei den Ermittlungen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Welche Rolle spielt der Staatsanwalt Jan Jürgens (Thorsten Merten)?  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Zwei Tote, mitten in Rostock: Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) ermitteln in einem dramatischen Fall.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Thiesler (Josef Heynert) nimmt im Wald die Verfolgung auf.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Volker Thiesler (Josef Heynert) landet im Krankenhaus.  Fotoquelle: NDR/Hanno Lentz
Polizeiruf 110: Tu es!
Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) erleben einen actionreichen Showdown.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Melly Böwe (Lina Beckmann, links) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) müssen sich auch wieder privaten Abgründen stellen.  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen
Polizeiruf 110: Tu es!
Was hat Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer) vor?  Fotoquelle: NDR/Boris Laewen

Familiäre Abgründe, private Dramen, düstere Authentizität: Der Rostocker "Polizeiruf 110" war schon immer kantiger als der durchschnittliche Sonntagskrimi. Auch im 30. Fall "Tu es!" bleibt er sich treu – mit einem herausragenden Lehrstück über digitalen Zynismus im Besonderen und gesellschaftliche Widersprüche im Allgemeinen. Nach einem aufwühlenden Mord und zwei Suiziden werden Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) mit den moralischen Verwerfungen des Internets, den psychologischen Untiefen des Bildungssystems und – wie immer – ihren persönlichen Dämonen konfrontiert. Klare Täterprofile und saubere Antworten auf komplizierte Fragen sucht man dagegen, glücklicherweise, umsonst.

ARD
Polizeiruf 110: Tu es!
Kriminalfilm • 19.10.2025 • 20:15 Uhr

Ein junger Mann ersticht eine Frau – und tötet sich anschließend selbst. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Es besteht keine Verbindung zwischen dem Täter Leon Schilling (Karl Seibt) und dem Opfer, einer Managerin. Nur eine Nachricht auf seinem Handy: "Tu es!" – Sie stammt von Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer), wie die Ermittlungen ergeben, einem engagierten Lehrer mit Helferkomplex. Oder ist er ein sadistischer Strippenzieher, der suizidale Jugendliche in Online-Foren gezielt in den Tod manipuliert? Bereits kurz zuvor war er in Kontakt mit einer jungen Frau gewesen, die sich ebenfalls das Leben nahm.

Doppelbauer spielt Lange herausragend ambivalent am Rande des Nervenzusammenbruchs, zwischen pädagogischem Idealismus und mentaler Verwahrlosung: Man weiß nie genau, ob hinter der Fassade ein berechnender Psychopath steckt, ob er Täter oder Opfer ist, Dies fordert auch die Geduld und Empathie des Zuschauers heraus. Lange ist Symptom einer Gesellschaft, die ihre idealistischen Akteure verheizt.

Derzeit beliebt:
>>"Ellbogen": Kritik zum Film über Ausgrenzung und Rassismus mit Melia Kara
>>"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas": Kritik zur Doku mit Christopher Clark
>>"Weiss & Morales": Kritik zur neuen deutsch-spanischen Krimiserie im ZDF
>>„Perspektiven des Todes“: Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins

Realistisches Bild digitaler Verlorenheit

"Wir stehen unter Druck. Wir haben nichts", gestehen die Ermittlerinnen. In einer Welt voller digitaler Masken und toxischer Chatidentitäten bleibt der Polizei nur Ratlosigkeit – und ein schmerzhaft realistisches Eingeständnis: Anstiftung zum Suizid ist in Deutschland kein Straftatbestand. Das Internet, so Darstellerin Lina Beckmann, wirke dabei "wie ein riesengroßes schwarzes Loch, und der Polizei fehlen die Mittel, es zu durchleuchten". Dass sich obendrein der schmierige Staatsanwalt Jan Jürgens (Thorsten Merten) einmischt, macht die Sache kaum einfacher ...

Der Film lehnt sich an reale Fälle an. Drehbuchautor Florian Oeller ließ sich unter anderem von einem Strafprozess gegen einen Suizid-Anstifter inspirieren, recherchierte selbst in einschlägigen Foren. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie viel Verantwortung trägt jemand, der nicht tötet, aber andere dazu bringt?

Daneben zeichnet der Krimi ein realistisches Bild von digitaler Verlorenheit. Jugendliche suchen Hilfe in anonymen Foren, weil sie sie im echten Leben nicht bekommen. "Absolut gruselig", kommentiert Anneke Kim Sarnau diese Zustände. Lehrer wie Lange wollen helfen, brechen aber unter dem Druck zwischen Personalmangel und Überforderung zusammen. Und das ist nicht nur in der Bildung Realität – auch im Pflegeheim, in dem Langes Mutter lebt, fehlt es an allem; Personal, Geduld, Würde.

„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Tatort und Polizeiruf 110 sind seit Jahrzehnten feste Größen im deutschen Fernsehen. Doch welches Format bietet mehr Spannung, Drama und gesellschaftliche Relevanz? Ein Vergleich.
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".

"Das muss wehtun"

Die Sprache ist hart, roh, aber ehrlich. "Ist das Ihr verfickter Ernst gerade?", schreit Chef Röder (Uwe Preuss) in einer Szene. In dieser Tonalität spiegelt sich eine Gesellschaft, in der psychisch kranke Jugendliche diagnostiziert, aber nicht aufgefangen werden. In der Lehrer untergehen, Eltern ausnüchtern müssen, Pflegekräfte verzweifeln und die politische Debatte längst im Zynismus versackt ist. "Scheiß auf die Nazis, die alten und die neuen, scheiß auf die Guten, die sich mit Identitätspolitik einen runterholen", rantet Protagonist Leon entsprechend wütend in die Kamera: "Ich hoffe auf die Atombombe."

"Eigentlich wird die Welt jede Sekunde komplexer, aber wir versuchen alle die ganze Zeit, so zu tun, als wüssten wir, wovon wir reden", kommentiert Regisseur Max Gleschinski. Es störe ihn, "wenn man den Krimi als Eskapismus-Format missbraucht", so der 1993 in Rostock geborene Autodidakt. Er glaubt: "Das muss wehtun, das muss uns in eine echte Auseinandersetzung bringen mit der Welt."

Die Ermittlerinnen öffnen sich

Auseinandersetzen bis es wehtut müssen sich auch König und Böwe – nicht nur mit dem Fall, sondern auch mit ihren persönlichen Grenzen und ihrem eigenen Verhältnis. Zum ersten Mal nähern sie sich an, oder wie Anneke Kim Sarnau sagt: "Das Level des Misstrauens ist so niedrig wie nie." König öffnet sich auch gegenüber ihrem Vater, der sinnbildlich "den Kaktus umarmen" will.

Böwe, die als Nachfolgerin ihres Halbbruders Sascha Buckow (Charly Hübner) längst etabliert ist, befindet sich derweil emotional am Limit. Sie will ihrer entfremdeten Tochter sagen, dass deren Vater ein Vergewaltiger war – weiß aber nicht, wie. Lina Beckmann spielt das mit atemberaubender Intensität – oft schwitzend, heulend, schreiend im Auto.

Gleich mehrere Showdowns

Der "Polizeiruf" fordert Aufmerksamkeit, Geduld und die Bereitschaft, sich mit gesellschaftlichen Abgründen auseinanderzusetzen. Er verzichtet auf Helden, bietet kluge Beobachtungen und eindringliche Figuren und einen Stil, der im Krimi-Einerlei auffällt. Sei es die außergewöhnliche Kamera, die auch einem Hollywoodthriller stünde, sei es der prominent platzierte Soundtrack zwischen Jazz, Drums und Sinatra, sei es die für einen deutschen Krimi ungewöhnliche Erzählweise – mit ambivalenten Verdächtigen, lange unklaren Motiven und gleich mehreren höchst aufregenden und actionreichen Showdowns.

Der Rostocker "Polizeiruf", so darf man inzwischen auch nach Charly Hübners Weggang locker konstatieren, gehört zu den besten Krimis im hiesigen TV. Gerade in diesen Zeiten. Oder, wie es Drehbuchautor Florian Oeller ausdrückt: "König und Böwe sind vielleicht nur ein zartes Licht in einer dunkler werdenden Welt, aber sie leuchten dennoch."

Polizeiruf 110: Tu es! – So. 19.10. – ARD: 20.15 Uhr

"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Helmfried von Lüttichau verabschiedete sich von "Hubert und Staller", um seiner Neugier auf Neues nachzugeben. Was wurde aus ihm?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Polizeiruf 110" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Schlagerbooom 2025“: Diese Gäste sorgen für Mega-Stimmung in Dortmund
Schlagerparty des Jahres
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!
Wer kassiert am meisten?
Axel Prahl und Jan Josef Liefers
Neue Komödie mit Andrea Sawatzki & Christian Berkel in Bestform
"Entführen für Anfänger"
Entführen für Anfänger
Schlagershow des Jahres mit Florian Silbereisen
"Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!"
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Mord mit Ablaufdatum
"Stralsund – Ablaufdatum"
Stralsund - Ablaufdatum
"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Jubiläumsstaffel von "Wer stiehlt mir die Show?": Joko und die "intellektuellen Leichtgewichte"
"Wer stiehlt mir die Show?"
Wer stiehlt mir die Show?
Enthüllung: Tiere als geheime Kriegshelden
"Terra X History: Tiere im Krieg – Begleiter und Beschützer"
Terra X History: Tiere im Krieg - Begleiter und Beschützer
„Das Traumschiff“ 2025: Alle Infos zu den Stars und Reisezielen!
Neue Abenteuer
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Abnehm-Geheimnis gelüftet
Andrea Kiewel
Promikampf im Trendsport
"Die Promi Padel WM"
Die Promi Padel WM
Eckerlin und Vosgröne treten in den Käfig in Köln
"Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown"
Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln
Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen
"Hexen – Chronik eines Massakers"
Hexen - Chronik eines Massakers
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Isabel Varell über die Hölle ihrer Kindheit: "Ich habe geglaubt, ich bin dumm"
Kindheitstrauma
Isabell Varell
DVD-Highlights der Woche: "Die Schlümpfe" und mehr
DVD-Neuerscheinungen
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
"Promi Big Brother": Erik geht auf Selbstfindung und Glööckler wird zum Vampir
Reality-Format
Promi Big Brother - Tag 11
Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma
Glööcklers gnadenlose Kritik bei "Promi Big Brother": "Den habe ich richtig hochgehen lassen"
Glööcklers Urteil
Promi Big Brother - Tag 10
Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"
Kritik am "Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
Gleichberechtigung
Esther Sedlaczek
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
Rückkehr eines Klassikers
"Die Klapperschlange"
Die Klapperschlange
Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?
"Von uns wird es keiner sein"
Von uns wird es keiner sein
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel