Home News TV-News

„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?

Krimi-Duell

„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?

19.09.2025, 09.25 Uhr
von Pamela Haridi
Tatort und Polizeiruf 110 sind seit Jahrzehnten feste Größen im deutschen Fernsehen. Doch welches Format bietet mehr Spannung, Drama und gesellschaftliche Relevanz? Ein Vergleich.
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".  Fotoquelle: NDR/Stefan Erhard
Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und ihr Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im "Tatort: Das Tor zur Hölle".
Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und ihr Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln im "Tatort: Das Tor zur Hölle".  Fotoquelle:  ARD Degeto/ORF/Film 27/Hubert Mican

Sonntagabend, 20.15 Uhr: Ganz Deutschland hat es sich auf dem Sofa bequem gemacht und die Snacks stehen bereit, denn jetzt heißt es wieder: Krimizeit! Doch worüber diskutieren die TV-Zuschauer eigentlich öfter – über den „Tatort“ oder über den „Polizeiruf 110“? Seit Jahrzehnten sind beide Krimireihen Kult. Aber welches Format ist nun wirklich das Bessere?

Krimi Ost vs. Krimi West

Im Jahr 1970 startete in Westdeutschland der „Tatort“. Die Krimi-Reihe wird von verschiedenen ARD-Sendern aus ganz Deutschland sowie deren Pendants in Österreich und der Schweiz produziert. Jedes Ermittlerteam hat einen eigenen lokalen Touch und regionale Eigenheiten.

Ein Jahr später, im Jahr 1971, startete in der DDR der „Polizeiruf 110“ als bewusst gewählte Antwort auf den „Tatort“. Die Reihe verfolgt das Ziel, Krimis speziell für den Osten anzubieten. Das heißt: weniger reißerische Aufmachung, mehr „alltägliche Vergehen“ und den Fokus auf gesellschaftliche Themen. „Polizeiruf 110“ unterscheidet sich stilistisch durch seine oftmals leisere Art: Die Ermittler werden nicht als kantige Helden inszeniert. Sie stellen vielmehr Menschen mit Verantwortungsgefühl, umso mehr polizeilicher Arbeit und weniger privaten Dramen dar. Der „Tatort“ bietet dagegen mehr Drama, mehr Charakterentwicklung und mehr Special Effects.

Derzeit beliebt:
>>ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
>>Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"
>>70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
>>ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"

„Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ – Was sagen die Zahlen?

Sehen wir uns die Quoten an, so bleibt „Tatort“ hier der König: In der Saison 2024/2025 lag der durchschnittliche lineare Erst-Auf-Dienst-Zuschauerwert bei etwa 8,15 Millionen. Allerdings hält sich der “Polizeiruf 110“ mit etwa 7,30 Millionen Zuschauern in derselben Periode erstaunlich stabil. Es zeichnet sich ein Schrumpfen des Abstands zwischen den beiden Formaten ab – „Tatort“ verliert leicht, „Polizeiruf 110“ bleibt beständig. Diese Zahlen unterstreichen, dass der „Polizeiruf 110“ seine Fans verlässlich bindet, auch wenn er weniger pompös daherkommt.



Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
Die Schauspielwelt trauert um Horst Krause, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Bekannt wurde er als Polizeihauptmeister in "Polizeiruf 110", doch auch in anderen Rollen feierte er Erfolge.
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause

Vorteile und Schwächen – eine Gegenüberstellung

Ein Vergleich beider Krimireihen im Hinblick auf diverse kategorische Vorgaben könnte in etwa so aussehen:

Spektakel und hohe Spannungsbögen
Der „Tatort“ bietet großes Kino – mehr Action, verstörende Täter und oftmals drastischere Fälle. Beim „Polizeiruf 110“ geht es hingegen ruhiger zu. Der Aufbau ist eher gemächlich und die Fälle kommen gut ohne großes Spektakel aus.

Regionaler Bezug und Vielfalt
Der „Tatort“ lebt von seinen zahlreichen Ermittlerteams aus verschiedenen Städten. Hierdurch steht jede Folge für sich und keine gleicht der anderen. Der „Polizeiruf 110“ bietet ebenfalls regionale Teams, wenn auch nicht in gleich hoher Anzahl. Zudem finden pro Staffel insgesamt weniger Produktionen statt.

Sozialkritik und Tiefgang
Beides ist im „Tatort“ durchaus vorhanden – nur nicht in jeder Folge. Im Fokus stehen vorrangig die privaten Schicksale einzelner Charaktere. Der „Polizeiruf 110“ glänzt mit historischer Stärke in gesellschaftlichen Themen. Er beinhaltet weniger Täter-Dramen, dafür mehr Kontext.

Innovation und Experimentelles
„Tatort“ hat hier eindeutig mehr zu bieten – was nicht immer positiv gemeint ist. Alleine auf Grund des größeren Budgets bieten sich der Regie viel mehr Möglichkeiten, neue Ansätze und Ideen umzusetzen oder eigene Stilvarianten auszuprobieren. Wenn es um Experimente geht, ist der „Polizeiruf 110“ eher vorsichtig. Dennoch präsentieren insbesondere die neueren Fälle gelegentlich originelle Ansätze.

Und die Schwächen?
Im „Tatort“ können manche Folgen überkonstruiert oder übertrieben mit Charakterdramen beladen wirken. Schließlich freuen sich „Tatort“-Fans nicht nur auf jede Menge Spannung, sondern erwarten starke Persönlichkeiten, bzw. Serienidentifikationen. Dagegen kann das gemächliche Tempo im „Polizeiruf 110“ für den ein oder anderen Zuschauer zu einer Herausforderung werden. Wer Nervenkitzel und Action möchte, wendet sich eher dem „Tatort“ zu.

Welcher Krimi für wen?
„Tatort“ ist für Zuschauer, die pure Spannung, starke Figuren und teilweise heftige Kriminalfälle bevorzugen, die richtige Wahl. Auch Gelegenheitszuschauer, die einfach mal abschalten möchten, werden hier glücklich. Diejenigen, die Bodenständigkeit, moralische Themen und das Gefühl, einen „richtigen“ Krimi und keine Soap zu sehen, bevorzugen, treffen sich beim „Polizeiruf 110“. Er unterhält das „Sonntagsritual“-Publikum und bietet Kontinuität. Grob ausgedrückt: Wer es knallen lassen will, greift zum „Tatort“. Wer es nachfühlen möchte, ist beim „Polizeiruf 110“ besser aufgehoben.

Favoriten und Kuriositäten
Laut Umfragen liegen die Münchner „Tatort“-Kommissare Batic (Miroslav Nemec, 71) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, 66) sowie das Wiener Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 66) weit vorne. Gefolgt von Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65) und Schenk (Dietmar Bär, 64) aus Köln sowie Thiel (Axel Prahl, 65) und Börne (Jan Josef Liefers, 61) aus Münster. Beim „Polizeiruf 110“ ist das Team Bukow (Charly Hübner, 52) und König (Anneke Kim Sarnau, 53) aus Rostock sehr gefragt.

Mit über 1.200 Folgen seit dem Jahr 1970 ist der „Tatort“ ein echter Dauerbrenner. Ein Ende ist nicht in Sicht. Klein und fein ist hingegen der „Polizeiruf 110“ mit über 400 Folgen seit 1971.

Um so manche „Tatort“-Folge gab es Debatten wegen der Darstellung von Gewalt oder der experimentellen Machart – Stichwort „Meta-Tatorte“, die mehr einem Kunstfilm als einem Krimi ähnelten. Der „Polizeiruf 110“ lieferte dagegen legendäre Fälle mit absolut banalen Verbrechen. Ein Beispiel: Schon mal einen Krimi zum Thema Fahrraddiebstahl gesehen? Eben! Sehr Bodenständig, aber herrlich skurril.

Unser Fazit: Zwei Krimis, zwei Welten

Ob nun „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ – am Ende hängt es davon ab, was man von einem Sonntagskrimi erwartet. Nervenkitzel, Drama und große Figuren oder Bodenständigkeit, Moral und Glaubwürdigkeit. Der eine ist der Blockbuster, der andere der starke Stille. Das Beste daran: Deutschland hat das große Glück, sich nicht entscheiden zu müssen. Einfach Sonntag für Sonntag einschalten – und das Beste aus beiden Welten genießen.

Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Der neue Franken-"Tatort: Ich sehe dich" zeigt Felix Voss in einer ungewohnten Rolle: Erstmals muss er ohne seine Partnerin Paula Ringelhahn einen Mordfall lösen und erhält dabei Unterstützung von einem unkonventionellen Archivar. Ein spannender Fall, der tief in menschliche Abgründe blickt.
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Polizeiruf 110" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.
"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Paul und Käthe: Kampf um ein gutes Leben
"Käthe und ich – Ein gutes Leben"
Käthe und ich - Ein gutes Leben
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Lola Weippert packt auf der Baustelle an - Die Fans sind entsetzt
Instagram-Aufreger
Lola Weippert
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Michael Ostrowski verrät: So bringt er Humor in den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Tränen, Schulden, leere Tische: Frank Rosin greift Wirten unter die Arme
"Rosins Restaurants – ein Sternekoch räumt auf"
Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf
ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
Spielschulden und Medienkritik
Tom Bartels
Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?
Trennung
Nina Dobrev und Shaun White auf dem roten Teppich 2023.
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Lorde im ZDF-Interview: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"
"aspekte extra: Lorde"
aspekte extra: Lorde
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?
Serienfinale
Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Hanka Rackwitz flieht aus dem "Sommerhaus": "Menschlich das Allerletzte"
Rekordexit
Sommerhaus der Stars
"GZSZ"-Star steigt steigt bei den ZDF-"Bergrettern" ein
Wer ist es?
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
"Jimmy Kimmel Live" aus dem Programm genommen - Er äußerte sich zu Charlie Kirk
Show-Absetzung
Jimmy Kimmel
Bericht von Vergewaltigung: Das ist GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter schreckliches passiert
Autobiografie
Alex Mariah Peter
Patricia Crowley: Die Golden-Globe-Gewinnerin stirbt mit 91 Jahren
Hollywood-Ikone
Patricia Crowley
Kabarett, Comedy & Chaos donnerstags um 22 Uhr im BR
"Karlsplatz"
Karlsplatz
Die verbrannten Briefe der Austen-Schwestern
"Miss Austen"
"Miss Austen"
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
Kommunalwahlen in NRW
Jannik Kontalis steht mit Yeliz Koc vor einer roten Wand.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht