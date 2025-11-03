"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen

Im Wiener „Tatort“ steht ein echter Generationswechsel bevor: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden Ende 2026 zum letzten Mal gemeinsam ermitteln. Doch schon jetzt machen erste Gerüchte die Runde, wer das beliebte Duo künftig ersetzen könnte. Laut einem Bericht des österreichischen „Kurier“ sollen zwei bekannte Schauspielgrößen als neues Ermittlerteam im Gespräch sein – die Zeitung beruft sich dabei auf „verlässliche Quellen“.

Laurence Rupp soll den Wiener "Tatort" übernehmen Der in Wien geborene Schauspieler ist im österreichischen Fernsehen längst ein vertrautes Gesicht: Mehrfach war er bereits im „Tatort“ zu sehen, zuletzt 2020 in der Episode „Pumpen“. Auch international hat er sich einen Namen gemacht – in der Netflix-Serie „Barbaren“ spielte er die Hauptrolle des Arminius und wurde damit weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.



Laurence Rupp könnte ab 2027 im Wiener "Tatort" ermitteln. (Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Auch Miriam Fussenegger soll in Wien ermitteln Die Linzer Schauspielerin Miriam Fussenegger gehört zu den festen Größen der österreichischen TV-Landschaft. Seit ihrem Durchbruch 2015 spielte sie in zahlreichen Krimiformaten mit – darunter "SOKO Donau", "SOKO Linz", "Landkrimi", "Vienna Blood" und "Die Toten vom Bodensee". Zuletzt war sie im Krimi "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Auch sie ist keine Unbekannte im "Tatort"-Kosmos und könnte die Nachfolge von Adele Neuhauser antreten.



Miriam Fussenegger war in vielen Krimis zu sehen. (Bildquelle: picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com)

ORF äußert sich nicht zum möglichen Duo Trotz der Medienberichte bleibt der ORF zurückhaltend. In einem Statement erklärte eine Sprecherin des Senders, dass man sich aktuell nicht zu Spekulationen äußern wolle. Eine offizielle Bestätigung zur Nachfolge des Wiener Ermittler-Duos gibt es bislang also nicht. Bis Ende 2026 werden Krassnitzer und Neuhauser jedoch wie geplant in ihren Rollen bleiben.