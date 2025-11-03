Home News TV-News

Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"

Klare Entscheidung

Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"

03.11.2025, 13.44 Uhr
von Pamela Haridi
Hans Sigl will nicht auf dem ZDF-"Traumschiff" anzuheuern. Was ihn davon abhält, hat der "Bergdoktor"-Star nun verraten.
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Hans Sigl will nicht aufs ZDF-„Traumschiff“.  Fotoquelle: Collage: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Wenn jemand die Wahl zwischen Alpenpanorama und Südsee, zwischen Gipfelkreuz und Sonnendeck hätte, könnte man meinen, dass sich das Kreuzfahrtschiff einer deutlich größeren Beliebtheit erfreuen würde. Schauspieler Hans Sigl (56) sieht das anders. Der beliebte „Bergdoktor“-Star bekam schon mehrfach Angebote, auf dem ZDF-„Traumschiff“ anzuheuern, doch er winkte jedes Mal ab. Warum? Ganz einfach: „Es geht sich zeitlich einfach nicht aus“, konstatiert Sigl trocken.

Hans Sigl lehnt „Traumschiff“-Rolle ab – das ist der wahre Grund

Florian Silbereisen (44) versucht schon seit Jahren, seinen Freund und Schauspielkollegen für das „Traumschiff“ zu gewinnen. Ein „Bergdoktor trifft Traumschiff“-Crossover würde bei den Fans zweifellos Begeisterungsstürme auslösen. Doch Hans Sigl bleibt standhaft. In einem Video mit Schauspieler Mark Keller (60) (ebenfalls „Der Bergdoktor“) nahm Sigl die Gerüchte über einen angeblichen Kapitäns-Wechsel auf die Schippe. „Das will ich gar nicht. Ich wurde gefragt, ob ich das „Traumschiff“ übernehmen wollen würde, da habe ich gesagt: ,Wenn ich Mitte 70 bin'", äußerte er dort lachend. Mark Keller kommentierte: „Das macht der Flori bestimmt ganz gut, wir haben das nämlich noch nicht gesehen.“ Sigl kontert im breitesten Schwäbisch: „Man soll nicht sagen, er macht´s nicht gut, wenn man es noch gar nicht gesehen hat.“

Die Herren sind sich einig. Ein Auftritt auf dem „Traumschiff“ käme für sie nur in der Rolle von zwei Brüdern in Frage, die sich dort zum ersten Mal begegnen und im Laufe der Kreuzfahrt gemeinsam singen. Sigls und Kellers Statements klingen nach zwei Männern, die das Showgeschäft mit einem Augenzwinkern sehen und es nicht allzu ernst nehmen.

Derzeit beliebt:
>>Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
>>Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
>>Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
>>Andy Borg über filmreifen TV-Rauswurf: "Das war eine Genugtuung für mich"

Warum der „Bergdoktor“-Star keine Zeit fürs „Traumschiff“ hat

Sigls Absage hat darüber hinaus auch ganz praktische Gründe. „Die Dreharbeiten zu „Der Bergdoktor“ und „Traumschiff“ überschneiden sich einfach“, erklärte er im Interview mit news38.de. Beide Produktionen erfordern monatelange Arbeit, und das oft zeitgleich. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, betonte Sigl. „Aber es geht sich einfach nicht aus.“ Ein Satz, den wohl jeder versteht, der schon mal zwischen zwei wichtigen Terminen hin und her jonglieren musste, nur dass bei Hans Sigl keine Meetings aufeinanderzuprallen drohen, sondern Filmsets in Tirol und der Südsee.



Hinzu kommt, dass Sigl nicht nur die Hauptrolle in der Serie innehat, sondern auch zu einem großen Teil in den kreativen Prozess miteingebunden ist. Zusammen mit den Produzenten und der ZDF-Redaktion ist der Österreicher maßgeblich an der Entwicklung der Handlungsstränge beteiligt. So soll die hohe Qualität der Serie gewahrt bleiben. Einen Einstieg in neue Projekte wägt Sigl daher genau ab. Dennoch halten seine Fans die Hoffnung, Sigl in ferner Zukunft eventuell in einem völlig anderen Format erleben zu können, sicherlich aufrecht.

ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ihre Gehaltslisten für 2025 veröffentlicht. Einige Intendanten erhalten noch höhere Bezüge als im Vorjahr.
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.

Ein kleiner Trost für alle „Traumschiff“-Fans

Ganz ohne „Traumschiff“ geht es aber auch bei Sigl nicht: „Ich schau´s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, verriet er. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – in diesem Jahr mit Kurs auf Bora Bora. Mit der kommenden „Traumschiff“-Episode dürfen sich „Bergdoktor“-Fans immerhin über ein Trostpflaster freuen: Einer der Passagiere wird nämlich Frédéric Brossier (33) sein. In der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ spielt er seit 2024 den Arzthelfer David Kästner. Das wird dann zwar ein „Mini-Crossover“, ist aber immerhin besser als überhaupt keines. Übrigens: Das ZDF strahlt die nächste „Traumschiff“-Episode mit Kurs auf Auckland am 23. November 2025 aus.

Hans Sigl bleibt lieber in den Bergen

Während Florian Silbereisen als singender Kapitän die Weltmeere bereist, bleibt Hans Sigl lieber den Tiroler Alpen treu, wo er als Dr. Martin Gruber die Herzen seiner Patientinnen (und Fans) hegt und pflegt. Und ehrlich gesagt: So schön ein „Traumschiff“-Sigl auch wäre - ein „Bergdoktor“-Sigl ist einfach unersetzlich.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
Unfassbarer Amoklauf in Hamburg: Was steckt dahinter?
"Sarah Kohr – Im Schatten"
"Sarah Kohr - Im Schatten"
Die Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt"
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Luxus-Verkäufer in Deutschland: Die Dienstleister der Reichen im ZDF
"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen"
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Tod eines Unternehmers: Die neue Herausforderung für Helen Dorn
"Helen Dorn – Schuld und Sühne"
"Helen Dorn - Schuld und Sühne"
Marisa Burger hört auf: So emotional wird ihr Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Seit Jahrzehnten im Einsatz: Deutschlands dienstältesten TV-Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
Manuela Freitag enthüllt: Ein Leben als Domina auf der Reeperbahn
Dokumentation
Herbertstraße - Geschichte einer Domina
“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben
Schauspieler-Duo
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Sebastian Ströbel über Bergretter: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
Emotionaler Song
"NDR Talk Show"
"Die Ringe der Macht": Die teuerste Serie der Welt kommt ins Free-TV
Fantasy-Epos im TV
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
Was wurde eigentlich aus den "Ghostbusters"-Stars?
Rückblick auf Kultstars
Das wurde aus den "Ghostbusters"-Stars
Tom Cruise in "Top Gun Maverick" – Eine Flieger-Action wie nie zuvor
"Top Gun Maverick"
Top Gun Maverick
Sportlegenden im Kinderduell: "Klein gegen Groß" mit Becker, Hambüchen und Ullrich
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Henning Baum hält nichts von "Waschlappentum" - Was ist für ihn Männlichkeit?
Debatte um Männlichkeit
Henning Baum
Tränen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Ein emotionaler Abschied von diesem Moderator!
Moderator verlässt TV
Benjamin Bieneck
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
Prinz Harry
RTL kündigt neuen Ableger von "Prominent getrennt" an - Fans sind verwirrt
Neues RTL-Format
Nico Legat und Thorsten Legat
Kinderstars aus Horror-Klassikern - Was machen sie heute?
Schauspieler
Harvey Stephens
DVD-Highlights der Woche: Körpertausch mit Lindsay Lohan
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Freakier Friday"
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
"mit der Antwort abgefunden" – Roland Kaiser über seine wahre Mutter
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle
Neues Gesicht
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
Eilishs Appell
Billie Eilish
50 Jahre AC/DC: Eine Rock-Legende im ARTE-Porträt
"AC/DC – Forever Young"
AC/DC - Forever Young
Deutschlands beliebtester Alman-Lehrer ist wieder im Einsatz
"Almania"
Almania
Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird
"Schule am Meer – Elternfreuden"
Schule am Meer - Elternfreuden
Von 1994: Carmen Geiss teilt altes Hochzeitsfoto – und widmet Robert emotionale Zeilen
Emotionaler Hochzeitstag
Carmen und Robert Geiss