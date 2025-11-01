"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen": Das sind die skurrilsten Services

Sie nennen sich Luxus-Dienstleister, und sie erledigen all das, was zumeist sehr reiche Menschen nicht selbst erledigen können oder wollen – frei nach dem Motto "Zeit ist Geld". Sie selbst und ihre Kunden schätzen allerdings auch ihr gehobenes Know-how. Ob es sich um eine Modeberaterin, einen Privatjet-Besorger oder um einen Uhrenmacher von Luxusmodellen handelt – Hersteller, Vertreter und Marketing-Chef – alles in einer Person. Die ZDF-Samstagsreportage "Luxus-Verkäufer in Deutschland" stellt solche Dienstleister vor.

ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen Reportage • 01.11.2025 • 17:35 Uhr

50.000 Kilometer jährlich reist der Uhrenmacher Christoph Maybach, um seine Modelle, die dereinst besser als die der Konkurrenz sein sollen, seinen Privatkunden vorzustellen. Maybach habe schon immer "ein Faible für schöne Uhren" gehabt, wie er im Film sagt.

Die Modefachfrau Sonja Grau, die sich "Personal Shopper" nennt, sorgt indessen in München dafür, dass ihre Kundin nicht "in zehn verschiedene Geschäfte" rennen muss. Sie kennt ihren Geschmack, immerhin hat sie auch schon mal die britischen Royals bedient und wurde im New Yorker Moma ausgestellt. Vergleichsweise nüchtern nimmt sich dagegen der Job des Hamburger Privatjet-Brokers Alexander Müller aus. Er kümmert sich um die eng getimten Flugpläne seiner Jet-Kunden und weiß darüber hinaus, dass die sich "eine komplett cleane Kabine" wünschen. Bei ihm sind wie bei allen anderen Geldmenschen höchste Diskretion und Perfektion erwünscht.

ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen – Sa. 01.11. – ZDF: 17.35 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!