Home News TV-News

"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen": Das sind die skurrilsten Services

"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen"

Luxus-Verkäufer in Deutschland: Die Dienstleister der Reichen im ZDF

01.11.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die ZDF-Reportage "Luxus-Verkäufer in Deutschland" zeigt, wie Dienstleister den Alltag der Reichen erleichtern. Von Luxusuhren bis Personal Shopping – ein Blick hinter die Kulissen der Elite.
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Der Uhrenhändler Christof Maybach ist jährlich 50.000 Kilometer unterwegs, um seine selbstgebauten Luxusuhren zu verkaufen.  Fotoquelle: ZDF / Christian Marohl
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Der Medienmacher Julien Backhaus lässt sich seine eng getimten Flüge von einem Privatjet-Broker besorgen.  Fotoquelle: ZDF / Nils Ockelmann

Sie nennen sich Luxus-Dienstleister, und sie erledigen all das, was zumeist sehr reiche Menschen nicht selbst erledigen können oder wollen – frei nach dem Motto "Zeit ist Geld". Sie selbst und ihre Kunden schätzen allerdings auch ihr gehobenes Know-how. Ob es sich um eine Modeberaterin, einen Privatjet-Besorger oder um einen Uhrenmacher von Luxusmodellen handelt – Hersteller, Vertreter und Marketing-Chef – alles in einer Person. Die ZDF-Samstagsreportage "Luxus-Verkäufer in Deutschland" stellt solche Dienstleister vor.

ZDF
ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen
Reportage • 01.11.2025 • 17:35 Uhr

50.000 Kilometer jährlich reist der Uhrenmacher Christoph Maybach, um seine Modelle, die dereinst besser als die der Konkurrenz sein sollen, seinen Privatkunden vorzustellen. Maybach habe schon immer "ein Faible für schöne Uhren" gehabt, wie er im Film sagt.

Die Modefachfrau Sonja Grau, die sich "Personal Shopper" nennt, sorgt indessen in München dafür, dass ihre Kundin nicht "in zehn verschiedene Geschäfte" rennen muss. Sie kennt ihren Geschmack, immerhin hat sie auch schon mal die britischen Royals bedient und wurde im New Yorker Moma ausgestellt. Vergleichsweise nüchtern nimmt sich dagegen der Job des Hamburger Privatjet-Brokers Alexander Müller aus. Er kümmert sich um die eng getimten Flugpläne seiner Jet-Kunden und weiß darüber hinaus, dass die sich "eine komplett cleane Kabine" wünschen. Bei ihm sind wie bei allen anderen Geldmenschen höchste Diskretion und Perfektion erwünscht.

Derzeit beliebt:
>>"Helen Dorn – Schuld und Sühne": Kritik zum ZDF-Krimi mit Anna Loos
>>"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Die ARD-Show mit Becker, Ullrich und Hambüchen
>>Henning Baum hält nichts von "Waschlappentum" - Was ist für ihn Männlichkeit?
>>Die letzten Folgen „Rosenheim-Cops“ mit Marisa Burger: So wird der Abschied

ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen – Sa. 01.11. – ZDF: 17.35 Uhr

Tod eines Unternehmers: Die neue Herausforderung für Helen Dorn
In ihrem 23. Fall wird Helen Dorn mit einem brisanten Mordfall konfrontiert: Ein Unternehmer wird ermordet, und die Ermittlungen führen in die Welt der erneuerbaren Energien und Umweltproteste.
"Helen Dorn – Schuld und Sühne"
"Helen Dorn - Schuld und Sühne"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Manuela Freitag enthüllt: Ein Leben als Domina auf der Reeperbahn
Dokumentation
Herbertstraße - Geschichte einer Domina
“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben
Schauspieler-Duo
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Sebastian Ströbel über Bergretter: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Wilde Frisuren: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?
Migration
Markus Lanz - Flucht
17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!
Neue Folgen
Sebastian Ströbel im Interview
Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.
Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
Herausforderungen im Schauspiel
Karin Thaler im Interview
Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Tränen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Ein emotionaler Abschied von diesem Moderator!
Moderator verlässt TV
Benjamin Bieneck
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
Prinz Harry
RTL kündigt neuen Ableger von "Prominent getrennt" an - Fans sind verwirrt
Neues RTL-Format
Nico Legat und Thorsten Legat
Kinderstars aus Horror-Klassikern - Was machen sie heute?
Schauspieler
Harvey Stephens
DVD-Highlights der Woche: Körpertausch mit Lindsay Lohan
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Freakier Friday"
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
Seit Jahrzehnten im Einsatz: Deutschlands dienstältesten TV-Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
"mit der Antwort abgefunden" – Roland Kaiser über seine wahre Mutter
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle
Neues Gesicht
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Andy Borg über filmreifen TV-Rauswurf: "Das war eine Genugtuung für mich"
Emotionale Rückblicke
Glückwunsch, Andy
Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
Eilishs Appell
Billie Eilish
50 Jahre AC/DC: Eine Rock-Legende im ARTE-Porträt
"AC/DC – Forever Young"
AC/DC - Forever Young
Deutschlands beliebtester Alman-Lehrer ist wieder im Einsatz
"Almania"
Almania
Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird
"Schule am Meer – Elternfreuden"
Schule am Meer - Elternfreuden
Von 1994: Carmen Geiss teilt altes Hochzeitsfoto – und widmet Robert emotionale Zeilen
Emotionaler Hochzeitstag
Carmen und Robert Geiss
"Fängt an zu weinen beim Tor der Bayern": Fans sauer auf ARD-Kommentator Tom Bartels
Tom Bartels' Kommentarstil
Sportschau
Reality-Star und Influencerin ergattert Rolle in ARD-Traditions-Serie: "Oma ist stolz auf mich"
Reality-Queen im TV
Anna Strigl
Schüsse auf sein Auto: Lottomillionär Chico setzt 50.000 Euro Belohnung aus
Ferrari-Attentat
Chico
Radikale Verwandlung für Hollywood: So sieht Emma Stone jetzt aus!
Neue Rolle
Bugonia (2025)
Kino-Neustarts der Woche: "Pumuck", "Bugonia" und "No Hit Wonder"
Kino-Highlights
Pumuckl und das große Missverständnis