17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!

Neue Folgen

30.10.2025, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
"Die Bergretter" gehen in die 17. Runde. Neue private und berufliche Herausforderungen warten auf Markus Kofler und sein Team.
Sebastian Ströbel im Interview
In den neuen Folgen der 17. Staffel "Die Bergretter" erwarten Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wieder zahlreiche abenteuerliche Einsätze. Ströbel erzählt im Interview von abenteuerlichen Dreharbeiten, die ihm einiges abverlangen.  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
"Die Bergretter"
Der Teamausflug von Markus Kofler (Sebastian Ströbel, links) Tobias Herbrechter (Markus Brandl) und Katharina Strasser (Luise Bähr) endet jäh mit einem überraschenden Fund.   Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
"Die Bergretter"
Katharina (Luise Bähr) identifiziert den Toten als den vermissten Daniel Prädel (Jochen Paletschek).   Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
"Die Bergretter"
Leni Prädel (Lola Linnéa Padotzke) wartet vergeblich gemeinsam mit ihrem Großvater Wolfgang Hoffmann (Hansi Krauss) auf ihre Mutter.  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
"Die Bergretter"
Ist das Angebot von Elisa Röder (Sonja Kirchberger) der Startschuss für einen Neuanfang von Markus Kofler (Sebastian Ströbel)?  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Auch wenn die durchschnittliche Einschaltquote in der vergangenen Staffel leicht zurückging: "Die Bergretter" zählen auch 16 Jahre nach ihrem Start zu den Dauerbrennern im ZDF. 4,8 Millionen Menschen verfolgten durchschnittlich die Abenteuer des alpinen Rettungsteams um Markus Kofler (Sebastian Ströbel) vor der imposanten Alpenkulisse rund um Ramsau am Dachstein. In der vorangegangenen Staffel 15 im Jahr 2023 waren es durchschnittlich noch 5,18 Millionen Menschen gewesen. Dafür stellte die Auftaktfolge der 16. Staffel einen Rekord auf: Mit 22,4 Prozent sicherte sich die Episode "Gipfelrausch" nicht nur den Tagessieg, sondern erzielte, laut "diebergretter.info" auch den besten Gesamtmarktanteil in der Geschichte der Serie. Nun starten "Die Bergretter" in eine neue Staffel: Sieben Folgen sind fortan immer donnerstags, um 20.15 Uhr, im ZDF, sowie bereits ab Freitag, 24. Oktober, in der ZDFmediathek zu sehen.

ZDF
Die Bergretter
Dramaserie • 30.10.2025 • 20:15 Uhr

Vor allem privat gibt es für das Team nach dem spannungsreichen Staffelfinale im vergangenen Dezember einiges aufzuarbeiten: In der damaligen Episode "Seelenfrieden" hatte Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) ihrem Partner Markus Kofler den Laufpass gegeben. In der Auftaktfolge von Staffel 17, "Stille Wasser" (Regie: Ralph Polinski, Buch: Christiane Rousseau), müssen die beiden nun erstmals wieder zusammenarbeiten, um einen mysteriösen Todesfall aufzuklären. Die Leiche hatte Tobias Herbrechter (Markus Brandl) während eines Teamausflugs mit Markus und Katharina Strasser (Luise Bähr) beim Magnetfischen nichtsahnend aus einem Bergsee gezogen.

Erst stirbt ein Mann, dann verschwindet seine Noch-Ehefrau

Bei dem Toten handelt es sich um Daniel Prädel, der als vermisst gemeldet wurde, nachdem er nicht zu seinem Scheidungstermin erschienen war. Obwohl Trennung einvernehmlich war, gerät Daniel Prädels Noch-Ehefrau Maren (Svenja Wasser) alsbald unter Mordverdacht: Wie sich herausstellt, wäre Maren nämlich nicht nur bei der Scheidung leer ausgegangen, sondern Daniel hatte auch gedroht, ihr das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Leni (Lola Linnéa Padotzke) zu entziehen. Als Alex Maren mit den Vorwürfen konfrontieren will, ergreift diese die Flucht.

Kurze Zeit später erreicht das Bergretterteam ein Notruf: Leni und ihr Großvater Wolfgang Hoffmann (Hansi Kraus) wollten sich mit Maren an der Hochmoosalm treffen, doch ihre Mutter ist nie aufgetaucht ...

Private Probleme bekommen viel Platz

Die privaten Verstrickungen der Bergretter bekommen in dieser 17. Staffel viel Raum eingeräumt: Markus Kofler sehnt sich nach der Trennung von Alex nach einer Veränderung in seinem Leben. Die überraschende Rückkehr seiner Ziehtochter Mia Steiner (Lisa Junick) hat er damit aber nicht gemeint: Der pubertierende Teenager wird gegen seinen Willen nach Ramsau gebracht und sorgt schon ab der zweiten Folge für reichlich Wirbel. Die ohnehin schon angeknackste Beziehung von Tobi und Emilie Hofer (Stefanie von Poser) wird durch eine neue Idee von Tobi auf eine weitere harte Probe gestellt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
