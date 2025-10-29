Home News TV-News

Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will

Klare Entscheidung

Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will

29.10.2025, 13.13 Uhr
von Pamela Haridi
„Leinen los? Ohne mich!“ – Der „Bergdoktor“ bleibt lieber in den Alpen und hat dafür gute Gründe.
Hans Sigl auf der Bühne.
Hans Sigl will nicht aufs ZDF-„Traumschiff“.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | R4358 Georg Wendt

Wenn jemand die Wahl zwischen Alpenpanorama und Südsee, zwischen Gipfelkreuz und Sonnendeck hätte, könnte man meinen, dass sich das Kreuzfahrtschiff einer deutlich größeren Beliebtheit erfreuen würde. Schauspieler Hans Sigl (56) sieht das anders. Der beliebte „Bergdoktor“-Star bekam schon mehrfach Angebote, auf dem ZDF-„Traumschiff“ anzuheuern, doch er winkte jedes Mal ab. Warum? Ganz einfach: „Es geht sich zeitlich einfach nicht aus“, konstatiert Sigl trocken.

Absage mit Augenzwinkern für Silbereisen

Florian Silbereisen (44) versucht schon seit Jahren, seinen Freund und Schauspielkollegen für das „Traumschiff“ zu gewinnen. Ein „Bergdoktor trifft Traumschiff“-Crossover würde bei den Fans zweifellos Begeisterungsstürme auslösen. Doch Hans Sigl bleibt standhaft. In einem Video mit Schauspieler Mark Keller (60) (ebenfalls „Der Bergdoktor“) nahm Sigl die Gerüchte über einen angeblichen Kapitäns-Wechsel auf die Schippe. „Das will ich gar nicht. Ich wurde gefragt, ob ich das „Traumschiff“ übernehmen wollen würde, da habe ich gesagt: ,Wenn ich Mitte 70 bin'", äußerte er dort lachend. Mark Keller kommentierte: „Das macht der Flori bestimmt ganz gut, wir haben das nämlich noch nicht gesehen.“ Sigl kontert im breitesten Schwäbisch: „Man soll nicht sagen, er macht´s nicht gut, wenn man es noch gar nicht gesehen hat.“

Die Herren sind sich einig. Ein Auftritt auf dem „Traumschiff“ käme für sie nur in der Rolle von zwei Brüdern in Frage, die sich dort zum ersten Mal begegnen und im Laufe der Kreuzfahrt gemeinsam singen. Sigls und Kellers Statements klingen nach zwei Männern, die das Showgeschäft mit einem Augenzwinkern sehen und es nicht allzu ernst nehmen.

Derzeit beliebt:
>>Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
>>Was wurde eigentlich aus den Stars von "Doctor's Diary"?
>>„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
>>Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?

Zwischen Bergkulisse und Dreharbeiten-Dauerstress

Sigls Absage hat darüber hinaus auch ganz praktische Gründe. „Die Dreharbeiten zu „Der Bergdoktor“ und „Traumschiff“ überschneiden sich einfach“, erklärte er im Interview mit news38.de. Beide Produktionen erfordern monatelange Arbeit, und das oft zeitgleich. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, betonte Sigl. „Aber es geht sich einfach nicht aus.“ Ein Satz, den wohl jeder versteht, der schon mal zwischen zwei wichtigen Terminen hin und her jonglieren musste, nur dass bei Hans Sigl keine Meetings aufeinanderzuprallen drohen, sondern Filmsets in Tirol und der Südsee.

Hinzu kommt, dass Sigl nicht nur die Hauptrolle in der Serie innehat, sondern auch zu einem großen Teil in den kreativen Prozess miteingebunden ist. Zusammen mit den Produzenten und der ZDF-Redaktion ist der Österreicher maßgeblich an der Entwicklung der Handlungsstränge beteiligt. So soll die hohe Qualität der Serie gewahrt bleiben. Einen Einstieg in neue Projekte wägt Sigl daher genau ab. Dennoch halten seine Fans die Hoffnung, Sigl in ferner Zukunft eventuell in einem völlig anderen Format erleben zu können, sicherlich aufrecht.

ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ihre Gehaltslisten für 2025 veröffentlicht. Einige Intendanten erhalten noch höhere Bezüge als im Vorjahr.
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.

Kleines Trostpflaster für Fans

Ganz ohne „Traumschiff“ geht es aber auch bei Sigl nicht: „Ich schau´s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, verriet er. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – in diesem Jahr mit Kurs auf Bora Bora. Mit der kommenden „Traumschiff“-Episode dürfen sich „Bergdoktor“-Fans immerhin über ein Trostpflaster freuen: Einer der Passagiere wird nämlich Frédéric Brossier (33) sein. In der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ spielt er seit 2024 den Arzthelfer David Kästner. Das wird dann zwar ein „Mini-Crossover“, ist aber immerhin besser als überhaupt keines. Übrigens: Das ZDF strahlt die nächste „Traumschiff“-Episode mit Kurs auf Auckland am 23. November 2025 aus.

Lieber Berg statt Bug

Während Florian Silbereisen als singender Kapitän die Weltmeere bereist, bleibt Hans Sigl lieber den Tiroler Alpen treu, wo er als Dr. Martin Gruber die Herzen seiner Patientinnen (und Fans) hegt und pflegt. Und ehrlich gesagt: So schön ein „Traumschiff“-Sigl auch wäre - ein „Bergdoktor“-Sigl ist einfach unersetzlich.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sebastian Ströbel: So hält der "Bergretter"-Star Familie und Beruf zusammen
Familienleben
Sebastian Ströbel im Interview
Fun Facts: Das wusstest du noch nicht über Pumuckl
Kobold-Jubiläum
Fun Facts über Pumuckl
Sebastian Lege deckt auf: Was steckt wirklich in unseren Kühlprodukten?
"besseresser: Klägliche Kühlprodukte"
besseresser: Klägliche Kühlprodukte
Von Theater bis Karriereende: Was wurde aus den Stars der Kult-Serie "Diese Drombuschs"?
Beliebte TV-Familie
Diese Drombuschs
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Trauer um den "schönsten Jungen der Welt": Björn Andrésen ist tot
Vermächtnis
Björn Andrésen
Diese Stars schummelten bei ihrem Alter
Altersgeheimnisse
Jennifer Lopez
"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?
Romantisches Drama
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Vornehm bleibt hier niemand: Neue Detektivserie mit Emma Thompson lohnt sich!
Explosive Ermittlungen
"Down Cemetery Road" | Apple TV
Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
"Sieben Stunden" unter Vollnarkose: Bill Kaulitz musste sich "großer OP" unterziehen
OP vor der Halloween-Party
Bill Kaulitz
„Angst ist der schlechteste Wegbegleiter“: Evelyn Burdecki ganz offen
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Krass: Deshalb schrieb „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel sein Testament
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv
Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
Bond-Girl-Gerüchte
Sydney Sweeney
Löwen, Legenden und Lizenzentzug: 1860 München im Fokus
"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München"
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Witz und Tragik: "Marie Brand" feiert ihr 30. Krimi-Jubiläum
"Marie Brand und der überwundene Tod"
Marie Brand und der überwundene Tod
Von Amy Winehouse bis Billie Eilish: Diese Musikdokus muss man gesehen haben!
Musiklegenden enthüllt
Die besten Musikerdokus aller Zeiten
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
"So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt": Johanna Graen über "Sturm der Liebe"
Liebesgeschichte
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Sorge um Ex-"Bachelorette": Nadine Klein musste notoperiert werden
Not-OP in New York
Nadine Klein
So reich ist Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone
Formel-1-Mogul
Bernie Ecclestone
Prinz Harry beim Kürbisschnitzen: Meghan teilt privates Video von Familienausflug
Royales Familienleben
Herzogin Meghan und Prinz Harry
Jürgen Milski zeigt sich als Katalog-Model vor 23 Jahren – Fans erkennen ihn nicht wieder
Modelvergangenheit
Jürgen Milski
Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht
Helene Fischer kehrt zurück
Helene Fischer
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse präsentiert sich ohne Perücke!
Natürliche Schönheit
Motsi Mabuse trägt ein blaues Kleid.
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
„Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren“
Linda Zervakis