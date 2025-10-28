Home News TV-News

"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung

Rettung der Kult-Serie

"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung

28.10.2025, 08.50 Uhr
von Natasa Unkel
Nach dem Tod von Joseph Hannesschläger stand die ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ 2020 vor dem Aus. Ein Produzent fand jedoch die rettende Idee.
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Die Rosenheim-Cops" hatten es nicht immer leicht.  Fotoquelle: ZDF/Christian A. Rieger

Seit einem Vierteljahrhundert gehören sie fest zum ZDF-Abendprogramm: Die Rosenheim-Cops laufen inzwischen in der 25. Staffel und haben sich zum Dauerbrenner des Senders entwickelt. Doch 2020 stand die beliebte Krimiserie unerwartet am Scheideweg – fast wäre Schluss gewesen. Erst eine zündende Idee des damaligen Produzenten Alexander Ollig brachte die Wende.

"Rosenheim-Cops": Die Rettung in der schwersten Krise

Mit dem Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der von Beginn an als Kommissar Korbinian Hofer das Gesicht der Serie prägte, verlor das Team nicht nur eine zentrale Figur, sondern auch einen geschätzten Kollegen. Der Schock war groß – menschlich wie erzählerisch. Für die Zukunft der Serie musste dringend eine Lösung gefunden werden.

"Rosenheim-Cops": Ohne Ollig hätte es keine Rettung gegeben

Karin Thaler, die seit der ersten Folge in der Rolle der Marie Hofer zu sehen ist, blickt im Gespräch mit der „Abendzeitung München“ auf diese schwierige Zeit in der Geschichte der Serie zurück: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen“.

Ollig gestaltete „Die Rosenheim-Cops“ über Jahre hinweg entscheidend mit. 2020 entwickelte er sich dann zur Schlüsselfigur in einer heiklen Phase. Er setzte auf Kontinuität ohne radikale Brüche und eine langsame Annäherung an eine neue Erzählperspektive. So sicherte er, was die Fans an der Serie lieben: das vertraute Umfeld, den gewohnten Humor und das typisch gemächliche und inzwischen kultige Ermittlertempo. "Das ist {…} genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit", sagt Schauspielerin Thaler.



"Rosenheim-Cops" im Umbruch: So geht es ohne Marisa Burger weiter

Nun steht der Serie ein weiterer Einschnitt bevor: Urgestein Marisa Burger verlässt „Die Rosenheim-Cops“ in der laufenden Staffel. Das Sekretariat der Ermittler wird künftig von einer Figur übernommen, die den Fans bereits vertraut ist. Und wie es für Karin Thaler weitergeht? Sie selbst denkt nicht an einen Abschied.

