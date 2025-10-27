Home News Star-News

Evelyn Burdecki über die Reise zu sich selbst: "Angst ist der schlechteste Wegbegleiter, den man haben kann"

Im Interview

Evelyn Burdecki über die Reise zu sich selbst: "Angst ist der schlechteste Wegbegleiter, den man haben kann"

27.10.2025, 13.12 Uhr
von Charlotte Leutloff
In der Doku-Reihe "Being Burdecki" gibt Evelyn Burdecki Einblicke in ihre Träume und Herausforderungen. Von der Familienplanung über Katzenrettung bis zu den Tücken des Alltags zeigt sie sich von einer neuen, authentischen Seite.
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Evelyn Burdeckis Doku-Reihe "Being Burdecki" startete am 21. Oktober auf Sky.  Fotoquelle: Sky/B28
Evelyn Burdecki mit einer Katze auf dem Arm.
Die Tiersituation in Marrakesch hat Evelyn Burdecki sehr stark mitgenommen. Mit uns hat sie darüber gesprochen, wieso.  Fotoquelle: Sky/B28

prisma: Du suchst in der Doku-Reihe „Being Burdecki“ nach Stabilität. Du hast erwähnt, dass eine Familie und ein Haus im Süden deine größten Träume sind, wie nah bist du diesen Träumen denn gekommen?

Evelyn Burdecki: Oh, ich bin diesen Träumen sehr, sehr nah gekommen. Beiden Träumen tatsächlich. In der Doku werden sich sehr viele Träume von mir erfüllen und ich bin auf einem richtigen Weg, weil ich mich Dinge traue, die ich mich sonst nicht getraut hätte.

Und wir lernen auch eine andere Evelyn kennen, oder?

Derzeit beliebt:
>>"Einfach mal was Schönes": Kritik zur Tragikomödie mit Karoline Herfurth
>>Heidi Klum gibt außergewöhnliches Versprechen für Halloweenkostüm
>>"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
>>Evelyn Burdecki: Zwischen großer Karriere und Kinderwunsch

Ja, man sieht nicht nur die Evelyn, die in TV-Shows unterhält. Man sieht auch eine Evelyn, die Sorgen hat und verletzlich ist und Zukunftsängste hat, also ganz normal. Eine ganz normale Evelyn, wie jeder Mensch. Das war mir sehr wichtig, dass ich in der Doku nicht nur die unterhaltsame Evelyn zeige, sondern auch das Ernste mit reinnehme, was man noch nicht von mir kennt. Zum Beispiel habe ich die Kamera mit in die Kinderwunschklinik genommen, um dadurch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Es ist eine Mischung aus Witz, Chaos und ernsten Themen.

Hast du dir zwischendurch gewünscht, die Kamera auszuschalten und Momente für dich alleine zu haben?

Ja klar, zum Beispiel in der Kinderwunschklinik, in der Behandlung und bei der Krebsvorsorge. Das wurde natürlich respektiert, dass sie da den Raum verlassen haben. Das waren eben sehr private und intime Situationen, wo ich mich gefragt habe, soll ich das jetzt zulassen? Aber ich habe mir gedacht, ja so eine Doku ist etwas Nahbares und ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ich hatte auch im Nachhinein nichts, was ich rausschneiden wollte.

Das ist für uns Zuschauer natürlich auch der Reiz, dich von einer anderen Seite kennenzulernen. Du bist immer sehr schlagfertig und selbstbewusst, gab es auch Momente, die dich aus der Fassung gebracht haben?

Ja, was mich sehr mitgenommen hat war die Tiersituation in Marokko. Für die Weltmeisterschaft dort werden viele Tiere getötet. Auf dem Weg zu einer Traumimmobilie habe ich mindestens 30 Kätzchen zwischen Mülltüten gefunden, da habe ich alles abgebrochen und gesagt, wir müssen diese Tiere retten. Da sind wir auch in einen Konflikt gekommen. Die Menschen dort fanden das nicht so toll, dass wir da jetzt die Tiere mitnehmen. Das war echt eine Situation, wo ich nicht wusste, wird das jetzt gefährlich?

Für welchen Weg habt ihr euch entschieden, seid ihr weiter zur Immobilie gefahren?

Nein, wir haben die Tiere eingesammelt und sind zum Tierarzt gefahren. Da wurde ich sehr emotional, weil auch Kätzchen gestorben sind. Aber das gehört auch zum Leben dazu und deswegen liebe ich Dokus, da weiß man nie, was passiert, weil so etwas nicht gescripted ist. Man will zu einer Traumimmobilie fahren, die Millionen kostet, aber man lässt alles stehen und liegen, um Katzenbabys zu retten.

Was passiert noch, womit du nicht gerechnet hast?

Oh, es passieren viele Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Aber das macht so eine Doku für mich auch aus, die ist unterhaltsam, aber beinhaltet auch gesellschaftliche Themen. Man denkt in jeder Folge wow, da kann nichts mehr passieren. Aber bis zum Ende passieren Dinge, die man nicht glauben kann, Social Freezing, Katzenrettung, Nacht- und Nebel-Aktionen in Marokko, Spirituelles, ein Wine-Tasting und natürlich das Anschauen von Anwesen, die ich kaufen wollte, oder auch gekauft habe.

Was hast du bei diesen Dingen über dich selbst gelernt?

Ich glaube, man sollte sich einfach trauen. Und das habe ich gemacht in der Doku. Und da gab es auch Themen, wo ich mich vielleicht vor fünf Jahren nicht getraut hätte, die Kameras da nahe dran zu lassen. Aber ich bin ja auch älter und reifer geworden und habe mich entwickelt. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich die Einstellung, dass es nichts gibt, was einen angreifbar machen kann. Und man braucht da keine Angst vorzuhaben. Ich finde, Angst ist der schlechteste Wegbegleiter, den man haben kann.

Was wäre etwas, was du einer jungen Evelyn oder generell jungen Frauen oder Menschen raten würdest? Vor allem weil das Thema Einsamkeit und das Nicht-Angekommen-Sein sehr verbreitet ist. Würdest du sagen, dass genau dieses Trauen viel ausmacht?

Ja total! Wenn man sich Dinge traut, entwickelt man sich. Sonst bleibt man immer stehen. Jeder hat glaube ich total viele Themen im Leben, wo man sich vielleicht nicht traut, diesen Weg zu gehen. Aber wenn man seine Ängste bricht, dann entwickelt man sich und lernt sich besser kennen. Das ist das allerwichtigste Thema in meinem Leben. Ich möchte vor allem beim Thema Social Freezing ganz viele Frauen stark machen, die die gleichen Sorgen tragen wie ich. Vielleicht sind Frauen da draußen, die sich wegen mir jetzt auch mehr trauen, ihren Kinderwunsch mit Social Freezing zu erfüllen. Das wäre für mich der größte Erfolg, wenn ich etwas bewege.

Das ist sehr inspirierend. Du wirst oft unterschätzt und kriegst schnell einen Stempel aufgesetzt. Wie wirkst du dagegen in deiner Doku?

Ja, meinen Stempel sehe ich mittlerweile als Privileg und ich finde es schön, ihn zu haben und grundsätzlich unterschätzt zu werden. Damit lebt es sich sehr leicht und man kann viel damit machen. Es gibt viele Menschen, die als super schlau gelesen werden, und die müssen jeden Tag abliefern. Bei mir ist es so, dass ich die Leute überraschen kann und ich mir keine Sorgen machen muss, was ich jetzt in einer Talkshow erzähle oder wie ich mich verhalte. Ich glaube dadurch, dass ich diesen Stempel habe und man mich unterschätzt, ist bei mir ganz viel Druck raus. Es lebt sich leichter mit diesem Stempel und ich bin stolz drauf.

Welche Streaming-Tipps hast du für unsere Leser?

 Hier findet ihr die Liste!

Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Evelyn Burdecki, bekannt aus Formaten wie "Let's Dance" und "Dschungelcamp", hat sich einen Namen im deutschen Fernsehen gemacht. Nun startet ihre eigene Doku-Serie "Being Burdecki". Doch wann war sie eigentlich erstmals im TV zu sehen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
"Traumschiff"-Zoff: So reagiert Roland Kaiser auf die Silbereisen-Kritik
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki
Streaming-Tipps: Evelyn Burdecki, Bigelow-Thriller & Prime-Hit „Lazarus“
Streaming-Neuheiten
Evelyn Burdecki im Interview
Evelyn Burdecki mit 37: Erfüllt sie sich jetzt den Kinderwunsch?
Social Freezing
Evelyn Burdecki im Interview
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Evelyn Burdecki packt aus: "Heute google ich den Mann, den ich date"
Einblicke in ihr Leben
Evelyn Burdecki im Interview
Reise in Chinas Vergangenheit: Christopher Clark erkundet alte Schätze
"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas"
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Keine Schlagerqueen
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Nach elf Jahren: "Der letzte Bulle" kehrt bei Prime Video zurück
Mick Brisgaus Rückkehr
"Der letzte Bulle"
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
Tragischer Grund: Darum verlässt Marco Girnth "Soko Leipzig"
Er spielt Jan Maybach
Marco Girnth
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Die Bergretter”: Hier wurde die 17. Staffel gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren
"Die Tricks mit Brot und Brötchen"
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis
"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
ProSieben Thema
Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Mysteriöser Mord am Bodensee: Was steckt hinter dem Wunschbaum?
"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum"
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?
Konventionelle Landwirtschaft
Tatort: Letzte Ernte
Marvel-Knaller & Horror-Hits: Diese DVDs starten im Oktober
DVD-Neuerscheinungen
"The Fantastic Four: First Steps"
Patricia Kelly über Brustkrebs: „Vorsorge rettete mir das Leben“
Awareness-Monat
Patricia Kelly
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
Fastenprediger-Rauswurf
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
„Drei Engel für Charlie“-Ikone Jaclyn Smith feiert 80. Geburtstag
Erfolgreiche Unternehmerin
Jaclyn Smith
Nora trifft alte Jugendliebe: Drama und Romantik in Inga Lindström
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte