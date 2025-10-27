"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren.": Die neue Reportage

Home News TV-News

Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis

27.10.2025, 06.30 Uhr
von Maximilian Haase
Linda Zervakis beleuchtet in ihrer neuen ProSieben-Reportage die Sicherheitslage Deutschlands und untersucht, welche Bedrohungen real sind. Dabei geht sie den Sorgen der Bevölkerung nach und spricht mit Experten.
Linda Zervakis widmet sich in ihrer neuen Reportage dem Sicherheitsgefühl der Deutschen - und der Bedrohungslage im Land.  Fotoquelle: Seven.One / René Lohse

Weltweite Krisen, Kriege in der Ukraine und in Nahost, dazu ein unberechenbarer russischer Machthaber und ein nicht minder unbeständiger US-Präsident: Selten war es um das Sicherheitsgefühl in Deutschland so ambivalent bestellt wie in den vergangenen Monaten und Jahren. Was die Bevölkerung am meisten besorgt und wie die wirkliche Gefahrenlage hierzulande aussieht, versucht Linda Zervakis nun in ihrer neuen ProSieben-Reportage herauszufinden.

LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren.
Dokumentation • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Ein halbes Jahr lang recherchierte die 50-Jährige für ihren Film mit dem recht martialischen Titel "Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren". Unter anderem stattete Linda Zervakis einem Luftwaffenstützpunkt einen Besuch ab. Auch begleitete sie eine militärische Übung – und nahm dabei sogar selbst eine Waffe in die Hand. Zudem verschaffte sie sich in Finnland einen Überblick über die Situation an der längsten Grenze zwischen Russland und der EU. Wie bereitet man sich hier auf den Worst Case vor?

Im Gespräch mit Sicherheitsexperten versucht die Journalistin herauszufinden, welche Bedrohung angesichts der Weltlage tatsächlich als realistisch angesehen werden kann. Und dann wäre da noch die Frage nach dem subjektiven Empfinden: Bei Bürgerinnen und Bürgern fragt Zervakis nach, wo sie ihre Sicherheit ganz persönlich in Gefahr sehen.

Neue "Factual-Reihe" bei ProSieben

Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin hatte sich nach ihrem Wechsel zu ProSieben 2021 an verschiedenen Formaten probiert – neben verschiedenen Wahlsendungen und Reportagen zuletzt etwa in der Nachrichtensatire "Fake News – Alles erstunken und erlogen", die KI-erstellte Falschnachrichten zum Konzept erhob. Auch Zervakis' letzte Dokumentation widmete sich der Künstlichen Intelligenz – damals noch unter dem Label "ProSieben Reportage".

Ihre aktuellen und kommenden Reportagen zeigt der Sender nun im Rahmen seiner neuen "Factual-Reihe", in der neben Zervakis auch Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke gesellschaftliche Themen beleuchten – und dabei mit Großbuchstaben-Titeln für Wiedererkennungswert sorgen sollen. Bis Jahresende strahlt ProSieben die Filme jeweils montags zur Primetime aus. Als nächstes folgen "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld" (Montag, 3. November, 20.15 Uhr) sowie "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – der Deutsche aus dem Folterknast" (Montag, 10. November, 20.15 Uhr).

Die zweite Reportage von Linda Zervakis läuft dann am Montag, 24. November, unter dem Titel "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!". Um 20.15 Uhr widmet sich die Journalistin darin den Problemen des deutschen Bildungssystems.

LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren. – Mo. 27.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

