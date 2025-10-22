Home News TV-News

"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" startet bei ProSieben

"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"

Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle

22.10.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
Chris Tall bringt seine neue Show "Chris du mich berühmt" zur besten Sendezeit auf ProSieben. Prominente Gäste wie Rick Kavanian, Eko Fresh und Vanessa Mai sorgen für Unterhaltung. Moderiert wird das Ganze von Andrea Kaiser. Wer wird den Preis und die Hauptrolle im Kurzfilm gewinnen?
Comedian Chris Tall präsentiert zur besten Sendezeit seine neue Show bei ProSieben. Genaue Details zum Konzept sind noch geheim.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Neben Chris Tall (links) steht unter anderem Rick Kavanian auf der Bühne.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Die Fernsehmoderatorin Andrea Kaiser (rechts) moderiert die Show.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Schauspieler und Comedian Rick Kavanian, Rapper Eko Fresh und Sängerin Vanessa Mai sorgen für Unterhaltung.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Neben 10.000 Euro kann die Hauptrolle in einem Kurzfilm gewonnen werden.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Chris Tall präsentiert seine neue Show zur Primetime bei ProSieben.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber

Chris Tall gehört zu den prägenden Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. Der 34-jährige Hamburger feierte 2013 seinen Durchbruch, als er den RTL Comedy Grand Prix gewann. Seitdem begeistert er das Publikum mit Shows wie "Chris du das hin" und "Darf er das". Jetzt startet die "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" – zur besten Sendezeit auf ProSieben. Die Moderation übernimmt Andrea Kaiser.

ProSieben
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Comedyshow • 22.10.2025 • 20:15 Uhr

Über das genaue Konzept der Show ist noch wenig bekannt. Sicher ist jedoch, welche Prominenten Chris Tall auf der Bühne begleiten werden: Schauspieler und Comedian Rick Kavanian, Rapper Eko Fresh und Sängerin Vanessa Mai sollen für Unterhaltung sorgen. Das Format verbindet Comedy mit Elementen einer Spielshow. In einem Casting wurden Kandidaten ausgewählt. Sie haben nicht nur die Chance auf ein Preisgeld von 10.000 Euro, sondern können auch die Hauptrolle in einem besonderen Kurzfilm ergattern.

Chris Tall: Große Tour 2026 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz

Chris Tall ist nicht nur auf der Bühne aktiv. Er betreibt den Podcast "08/17" und war auch als Synchronsprecher tätig, unter anderem für Animationsfilme wie "Smallfoot". Unter anderem wurde er mit der 1Live Krone und dem Bambi in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Ursprünglich, nach seinem Fachabitur, begann Christopher Nast, so sein bürgerlicher Name, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, bevor er sich voll und ganz und höchst erfolgreich der Comedy widmete.

Ab 2026 geht er mit seinem neuen Bühnenprogramm "KeepLaughing" auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show – Mi. 22.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

