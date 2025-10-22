"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" startet bei ProSieben

Chris Tall gehört zu den prägenden Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. Der 34-jährige Hamburger feierte 2013 seinen Durchbruch, als er den RTL Comedy Grand Prix gewann. Seitdem begeistert er das Publikum mit Shows wie "Chris du das hin" und "Darf er das". Jetzt startet die "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" – zur besten Sendezeit auf ProSieben. Die Moderation übernimmt Andrea Kaiser.

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show Comedyshow • 22.10.2025 • 20:15 Uhr

Über das genaue Konzept der Show ist noch wenig bekannt. Sicher ist jedoch, welche Prominenten Chris Tall auf der Bühne begleiten werden: Schauspieler und Comedian Rick Kavanian, Rapper Eko Fresh und Sängerin Vanessa Mai sollen für Unterhaltung sorgen. Das Format verbindet Comedy mit Elementen einer Spielshow. In einem Casting wurden Kandidaten ausgewählt. Sie haben nicht nur die Chance auf ein Preisgeld von 10.000 Euro, sondern können auch die Hauptrolle in einem besonderen Kurzfilm ergattern.

Chris Tall: Große Tour 2026 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz Chris Tall ist nicht nur auf der Bühne aktiv. Er betreibt den Podcast "08/17" und war auch als Synchronsprecher tätig, unter anderem für Animationsfilme wie "Smallfoot". Unter anderem wurde er mit der 1Live Krone und dem Bambi in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Ursprünglich, nach seinem Fachabitur, begann Christopher Nast, so sein bürgerlicher Name, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, bevor er sich voll und ganz und höchst erfolgreich der Comedy widmete.

Ab 2026 geht er mit seinem neuen Bühnenprogramm "KeepLaughing" auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show – Mi. 22.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

