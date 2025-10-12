Marvel-Marathon bei ProSieben: Ant-Man 3 erstmals im Free-TV

Home News TV-News

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"

Ein ganzer Tag voller Marvel: Ant-Man 3 im Free-TV!

12.10.2025, 10.56 Uhr
von Jasmin Herzog
ProSieben widmet den 12. Oktober ganz dem Marvel-Universum. Höhepunkt ist die Free-TV-Premiere von "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", begleitet von weiteren Superhelden-Hits.
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
In "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" treffen Ant-Man (Paul Rudd, links) und Co. auf den rachsüchtigen Kang (Jonathan Majors).  Fotoquelle: ProSieben/2023 Marvel

Im MCU ohne irgendwelche Lücken auf dem Laufenden zu bleiben, das ist inzwischen ein zeitintensives Unterfangen. Im Sommer 2025 kam mit "The Fantastic Four: First Steps" bereits der 37. Film des Marvel Cinematic Universe ins Kino. Bei ProSieben landet derweil die Nummer 31 als Free-TV-Premiere im Programm, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" – nach Meinung der meisten Kritiker nicht der beste Marvel-Film (und auch nicht der zweit- oder drittbeste), aber doch wieder ein großes Spektakel.

ProSieben
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
Action • 12.10.2025 • 20:15 Uhr

"Ant-Man 3", das war 2023 der Auftakt für Phase fünf im MCU (im Kino sind wir inzwischen bei Phase sechs) und damit der Beginn einer ganz neuen Erzählung. Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd) muss anfangs selbst immer wieder stauen, wie prächtig es derzeit in seinem Leben läuft. Als er allerdings erfährt, dass seine Teenagertochter Cassie (Kathryn Newton) heimlich mit Hope alias Wasp (Evangeline Lilly) und deren Vater Hank (Michael Douglas) Forschungen über das Quantenreich betrieben hat, eine geheimnisumwitterte alternative Dimension, ist Scott nicht mehr ganz so gut gelaunt.

"Marvel-Day" bei ProSieben: Zahlreiche Superhelden-Blockbuster

Cassie ist es gelungen, eine Vorrichtung zu entwickeln, über die man mit dem Quantenreich kommunizieren kann. Bei der Benutzung des Apparats werden Cassie, Scott, Hope, Hank und dessen Gattin Janet (Michelle Pfeiffer) in den subatomaren Raum hineingesogen und treffen dort auf den rachsüchtigen Kang (Jonathan Majors). Wie man es von einer Marvel-Produktion erwarten darf, zeichnet "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" die bislang wenig erforschte Parallelwelt als einen bunten, urigen Schauplatz mit allerlei skurrilen Kreaturen.

Wer übrigens auch noch jenseits von "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" einen gewissen Marvel-Nachholbedarf hat: Bei ProSieben wurde der ganze 12. Oktober als "Marvel Day" deklariert. So laufen bei dem Privatsender vor der Free-TV-Premiere am Abend bereits zahlreiche weitere Superhelden-Blockbuster, zum Beispiel "Black Panther", "Captain Marvel" und "Marvel's The Avengers". Auch die ersten beiden "Ant-Man"-Filme werden nochmals als Wiederholungen gezeigt.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – So. 12.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

