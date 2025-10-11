Home News TV-News

"LEA": Ein ganzer Abend voller Musik auf 3sat mit Dokumentationen und Konzerten

"LEA"

3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt

11.10.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
3sat widmet einen Abend ganz der Musik mit Highlights wie der Doku "Protest! Songs!", den Auftritten von LEA und Sophia beim 3satFestival und dem Best of SWR3 New Pop Festival 2025.
LEA
Die Sängerin LEA ist in diesem Jahr zu Gast beim "3satFestival 2025". Sie präsentiert Indie-Elektro-Pop.
LEA
Sängerin LEA tritt mit Songs wie "Leiser" auf dem "3satFestival 2025" auf.   Fotoquelle: ZDF/Calvin Müller
Sophia
Auch die 30-jährige Sängerin Sophia war in diesem Jahr zu Gast beim "3satFestival 2025".
Sophia
Auf ihren Touren beweist die Sängerin Sophia, dass sie auch live überzeugen kann.   Fotoquelle: ZDF/Paul Hütte
Protest! Songs! - Feminismus. Wie Musik die Welt verändert
Nina Hagen sprach mit ihrem Song "Unbeschreiblich weiblich" ein lang tabuisiertes Thema an.
Protest! Songs! - Feminismus. Wie Musik die Welt verändert
Die Dokumentation "Protest! Songs! - Feminismus. Wie Musik die Welt verändert" wirft einen musikalischen Blick zurück auf die Rolle der Frau. Dabei wird auch das Thema Schwangerschaftsabbrüche behandelt.
Protest! Songs! - Feminismus. Wie Musik die Welt verändert
Die Doku "Protest! Songs! - Feminismus. Wie Musik die Welt verändert" macht deutlich, wie facettenreich Feminismus sein kann.   Fotoquelle: ZDF/Tudor Baican

3sat widmet mal wieder den Abend ganz der Musik. Der Abend, der ganz im Zeichen von Klang und Inspiration steht, beginnt mit einer weiteren Folge der Dokumentationsreihe "Protest! Songs! – Feminismus. Wie Musik die Welt verändert" die um 19.20 Uhr ausgestrahlt wird. Darauf folgen zur besten Sendezeit die Auftritte der Sängerinnen LEA und Sophia, die das Highlight des "3satFestivals" sind. Im Anschluss krönt "Best of SWR3 New Pop Festival 2025" ab 22.15 Uhr den Musikabend ab und blickt auf weitere Gigs des diesjährigen Popfestivals.

ZDF
LEA
Musikshow • 11.10.2025 • 20:15 Uhr

Zum Auftakt läuft die Dokumentation "Protest! Songs! – Feminismus. Wie Musik die Welt verändert", die Musikerinnen wie Nina Hagen, SXTN, Cardi B, Beyoncé Knowles oder Megan Thee Stallion porträtiert. Sie zeigt, wie Künstlerinnen gesellschaftliche Debatten prägen und welche Spuren ihr Schaffen in der Popkultur hinterlässt. "Ich schaff mir keine kleinen Kinder an, nein, nein, nein!" singt Nina Hagen in ihrer Abtreibungshymne "Unbeschreiblich weiblich". Damit spricht sie ein Thema an, das heute noch tabuisiert wird. Die Dokumentation fragt, wie sehr Künstlerinnen von heute noch die Widerstände der Vergangenheit spüren.

LEA und Sophia beim "3satFestival 2025"

Im Anschluss folgt das "3satFestival 2025", das zum 39. Mal stattfindet und auf dem ZDF-Gelände in Mainz aufgezeichnet wird. Neben Kabarett und Comedy gehören in diesem Jahr vor allem die beiden Konzerte von LEA und Sophia zu den Höhepunkten. LEA tritt unter anderem mit Songs wie "Leiser" und "Immer, wenn wir uns sehen" auf. Ihre Alben erreichen regelmäßig die Top Ten der deutschen Charts. Sophia, die mit ihrem Debütalbum "Niemals allein" erste Chartplatzierungen erreicht, spielt Lieder wie "Niemals allein" und "Schmetterling" und zeigt damit ihre Bandbreite im deutschsprachigen Pop. Beide Konzerte wurden aufgezeichnet und sind nun erstmals im Fernsehen zu sehen.

30 Jahre "Best of SWR3 New Pop Festival"

Den Abschluss bildet das "Best of SWR3 New Pop Festival 2025", das zum 30-jährigen Bestehen des "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden entstanden ist. Hier treten Künstler wie Zartmann, Abor & Tynna, Vella, Alessi Rose, Thunder Jackson und Fast Boy auf. Auch Acts wie Kraftklub oder Felix Jaehn treten auf. Ein Abend, der zeigt, wie unterschiedlich Musik klingen kann, und wie sie Menschen zusammenbringt, ob im Protest, auf der Bühne oder im Festivaltrubel.

LEA – Sa. 11.10. – ZDF: 20.15 Uhr

