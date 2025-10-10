Home News Star-News

Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!

Suche nach Bond-Darsteller: Regisseur will neuen Ansatz verfolgen!

10.10.2025, 11.07 Uhr
von Natasa Unkel
Bei der Suche nach dem nächsten 007 gehen die Macher völlig neue Wege. Welche Richtung eingeschlagen wird, sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Wird Jacob Elordi der neue James Bond?  Fotoquelle: picture alliance / Anadolu | Mert Alper Dervis

Im kommenden Bond-Film stehen große Veränderungen bevor. Statt wie gewohnt unter der Leitung von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson entsteht das Projekt diesmal unter dem Dach der Amazon MGM Studios. Mit Denis Villeneuve übernimmt zudem ein neuer Regisseur das Steuer. Produziert wird der Agenten-Thriller vom Duo Amy Pascal und David Heyman – sie sollen 007 in eine völlig neue Ära begleiten.

Das sind Anforderungen an den neuen Bond

Die Rolle des 007-Agenten ist heiß begehrt. Wer sie ergattert, kann sich zur Hollywood-Elite zählen. Daniel Craigs Nachfolger wurden in den vergangenen Monaten heiß diskutiert: Mal standen die Briten Henry CavillTom Hardy sowie Tom Holland ganz oben im Gespräch. Dann der Australier Jacob Elordi oder der US-Amerikaner Glenn Powell.

Und so sehr die meisten dieser Darsteller ins Profil eines möglichen Bond-Darstellers passen würden – Hoffnungen auf die Rolle können sie sich wohl nicht mehr machen. Denn die Macher des nächsten Bond-Films sind auf der Suche nach einem „frischen Gesicht“, was für einen (noch) eher unbekannten Schauspieler sprechen dürfte. Der neue Bond soll auch verhältnismäßig jung sein – nicht älter als Ende 20 oder Anfang 30. Das zumindest berichtet das US-Branchen-Magazin „Deadline“.

Mit der Suche nach dem neuen Bond will Regisseur Denis Villeneuve auch noch ein bisschen warten: Erst nach Abschluss der Dreharbeiten für seinen Film "Dune III" soll es damit losgehen.



Regisseur will wieder zurück zur Roman-Vorlage

Das heißt aber nicht, dass nicht schon längst am nächsten Film gearbeitet wird: Der britische Autor Steven Knight arbeitet bereits am Drehbuch. Knight zeichnet auch verantwortlich für die Fernsehserie "Peaky Blinders". Berichten zufolge soll sich der Autor dabei an den Romanen von James-Bond-Erfinder Ian Fleming orientieren.

Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Taron Egerton äußert sich zu Gerüchten um seine Besetzung als 007 – denn zuletzt wurde er als Nachfolger von Daniel Craig vermutet.
Schauspieler packt aus
Taron Egerton

2021 hatte der letzte James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig in der Hauptrolle Premiere gefeiert. Craig hatte sich damit nach fünf Filmen von der Rolle verabschiedet. Der nächste Film markiert damit einen Neuanfang. Ein Startdatum ist bisher nicht bekannt. Die Dreharbeiten für den 26. Bond-Film sollen voraussichtlich 2027 beginnen.

