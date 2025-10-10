„Schule am Meer“: ARD zeigt drei neue Filme mit Anja Kling & Oliver Mommsen

Die erfolgreiche ARD-Degeto-Reihe „Schule am Meer“ wird mit drei weiteren Filmen fortgesetzt. Am 24. Oktober, 31. Oktober und 7. November 2025, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten, sind die neuen Teile mit Anja Kling und Oliver Mommsen in den Hauptrollen zu sehen. In der ARD Mediathek stehen die Folgen bereits ab dem 22. Oktober zur Verfügung.

Ein besonderes Schulkonzept im Mittelpunkt Die Reihe erzählt Geschichten rund um eine Berufsschule in Flensburg, die für Zusammenhalt, neue Lernansätze und persönliche Herausforderungen steht. Regisseur Miguel Alexandre inszeniert die Filme mit einer Mischung aus Humor und ernsten Themen.

In den neuen Episoden treten erneut Anja Kling als Schulleiterin Katharina Hendriks und Oliver Mommsen als Kochlehrer Erik Olsen auf. Beide verkörpern ein gegensätzliches, aber eingespieltes Duo, das sich auch in ungewöhnlichen Situationen behaupten muss.