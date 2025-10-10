„Schule am Meer“: ARD zeigt drei neue Filme mit Anja Kling & Oliver Mommsen
Die erfolgreiche ARD-Degeto-Reihe „Schule am Meer“ wird mit drei weiteren Filmen fortgesetzt. Am 24. Oktober, 31. Oktober und 7. November 2025, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten, sind die neuen Teile mit Anja Kling und Oliver Mommsen in den Hauptrollen zu sehen. In der ARD Mediathek stehen die Folgen bereits ab dem 22. Oktober zur Verfügung.
Ein besonderes Schulkonzept im Mittelpunkt
Die Reihe erzählt Geschichten rund um eine Berufsschule in Flensburg, die für Zusammenhalt, neue Lernansätze und persönliche Herausforderungen steht. Regisseur Miguel Alexandre inszeniert die Filme mit einer Mischung aus Humor und ernsten Themen.
In den neuen Episoden treten erneut Anja Kling als Schulleiterin Katharina Hendriks und Oliver Mommsen als Kochlehrer Erik Olsen auf. Beide verkörpern ein gegensätzliches, aber eingespieltes Duo, das sich auch in ungewöhnlichen Situationen behaupten muss.
Die drei neuen Filme im Überblick
- „Unter einem Dach“ (24. Oktober 2025)
Nach einem Unfall ist Kochlehrer Erik auf Hilfe angewiesen. Ausgerechnet Katharina, die ihn versehentlich verletzt hat, muss ihn zu Hause pflegen. Die Zwangs-Wohngemeinschaft führt zu amüsanten, aber auch nachdenklichen Momenten. Gleichzeitig droht ein Sponsoring für die Schule zu scheitern – und die beiden müssen beweisen, dass sie im Team mehr erreichen können.
- „Elternfreuden“ (31. Oktober 2025)
Die hochschwangere Tara (Paula Schindler) bringt Bewegung in die Schule. Katharina nimmt die Schülerin sogar bei sich auf und stößt dabei an ihre eigenen Grenzen. Parallel dazu muss Erik eine Entscheidung über die Zukunft seiner Mutter treffen. Der Film zeigt eindringlich, wie Beruf und Privates ineinandergreifen – und wie schwierig es ist, Verantwortung zu übernehmen.
- „Küssen Verboten“ (7. November 2025)
Eine Klassenfahrt mit Fahrradtour, Zeltlager und Handyverbot stellt Schüler wie Lehrer gleichermaßen auf die Probe. Während Erik auf Freiheit und Eigenverantwortung setzt, muss Katharina lernen, Kontrolle abzugeben – mitunter auch im Zelt neben ihrem Kollegen. Der Film verbindet Abenteuer mit Humor und beleuchtet zugleich die unterschwellige Nähe zwischen den Hauptfiguren.
Vielseitige Hauptdarsteller
Die Reihe lebt auch vom Zusammenspiel ihrer Hauptdarsteller. Anja Kling ist nicht nur als Schulleiterin zu sehen, sondern aktuell auch in der ARD-Degeto-Miniserie „Die Hochzeit“, in der sie als Anna Hell eine turbulente Hochzeitsgeschichte verkörpert. Oliver Mommsen stellte erst kürzlich seine Wandlungsfähigkeit auf der Bühne unter Beweis: Im August spielte er im Stück „Vanya“ in der Komödie am Kurfürstendamm gleich acht verschiedene Rollen.