"Inga Lindström: Herz über Kopf": Kritik zur Romanze mit Zoe Moore

Nora trifft alte Jugendliebe: Drama und Romantik in Inga Lindström

26.10.2025, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
In "Inga Lindström: Herz über Kopf" muss Tierärztin Nora ein altes Küstenhaus verkaufen, trifft dabei aber auf ihre Jugendliebe Samu. Gemeinsam suchen sie nach familiärer Rettung für seine Nichte in einem romantischen Drama an der schwedischen Küste.
Nora (Zoe Moore) und Samu (Félix Herzog) kommen sich Jahre nach ihrer unschönen Trennung wieder näher.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Alma (Michaela May, links) möchte ihrer Enkelin Nora (Zoe Moore) gerne helfen.  Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Binta (Nayla Brehmer) und Samu (Félix Herzog) sind ein eingespieltes Team.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Binta (Nayla Brehmer, links) und Nora (Zoe Moore) bauen schnell eine Beziehung zueinander auf.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
Nora (Zoe Moore) hofft von Ole (Jochen Matschke) mehr über den mysteriösen Fremden herauszufinden, der einst seine Segelschule besuchte.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Die engagierte Tierärztin Nora Eklund (Zoe Moore) hat ein großes Herz. Das wird ihr im neuen ZDF-"Herzkino"-Film "Inga Lindström: Herz über Kopf" (Regie: Oliver Dieckmann, Buch: gemeinsam mit Aline Ruiz Fernandez) zum Verhängnis: Als sie ohne Absprache ein Wildkaninchen behandelt, wird sie von ihrem Chef Thore (Andreas Elsholz) entlassen. Verzweifelt flüchtet Nora zu ihrer Oma Alma (Michaela May): "Du solltest dich endlich selbststädig machen", rät ihr diese. Das benötigte Startkapital soll der Verkauf von Almas altem Haus an der schwedischen Küste bringen.

26.10.2025 • 20:15 Uhr

Zuvor muss die in die Jahre gekommene Immobilie aber noch etwas ausgehübscht werden. Nora will diese Aufgabe in Eigenregie übernehmen. Vor Ort begegnet sie nicht nur dem charmanten Skipper Ole (Jochen Matschke), sondern auch ihrer alten Jugendliebe: Samu (Félix Herzog) hatte sie einst Hals über Kopf verlassen, um nach Spanien zu gehen. Nun kümmert er sich rührend um seine Nichte Binta (Nayla Brehmer). Deren Mutter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als Binta droht, in eine Pflegefamilie gesteckt zu werden, beschließt Nora dem verzeifelten Samu zu helfen: Gemeinsam wollen sie Bintas leiblichen Vater ausfindig machen: gesucht wird ein unbekannter Mann mit einem Drachentattoo ...

Es dauert nicht lange, bis dem Publikum von "Inga Lindström: Herz über Kopf" dämmert, um wen es sich bei dem mysteriösen Fremden handeln könnte. Dennoch überzeugt der Film wie zuvor viele "Inga Lindström"-Filme mit sympathischen Figuren und der traumhaft-sommerlichen Landschaft der schwedischen Schären. In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Herz über Kopf" bereits am Sonntag, 18. Oktober, zum Abruf bereit.

Inga Lindström: Herz über Kopf – So. 26.10. – ZDF: 20.15 Uhr

