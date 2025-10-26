"Inga Lindström: Herz über Kopf": Kritik zur Romanze mit Zoe Moore

Die engagierte Tierärztin Nora Eklund (Zoe Moore) hat ein großes Herz. Das wird ihr im neuen ZDF-"Herzkino"-Film "Inga Lindström: Herz über Kopf" (Regie: Oliver Dieckmann, Buch: gemeinsam mit Aline Ruiz Fernandez) zum Verhängnis: Als sie ohne Absprache ein Wildkaninchen behandelt, wird sie von ihrem Chef Thore (Andreas Elsholz) entlassen. Verzweifelt flüchtet Nora zu ihrer Oma Alma (Michaela May): "Du solltest dich endlich selbststädig machen", rät ihr diese. Das benötigte Startkapital soll der Verkauf von Almas altem Haus an der schwedischen Küste bringen.

Inga Lindström: Herz über Kopf Liebesfilm • 26.10.2025 • 20:15 Uhr

Zuvor muss die in die Jahre gekommene Immobilie aber noch etwas ausgehübscht werden. Nora will diese Aufgabe in Eigenregie übernehmen. Vor Ort begegnet sie nicht nur dem charmanten Skipper Ole (Jochen Matschke), sondern auch ihrer alten Jugendliebe: Samu (Félix Herzog) hatte sie einst Hals über Kopf verlassen, um nach Spanien zu gehen. Nun kümmert er sich rührend um seine Nichte Binta (Nayla Brehmer). Deren Mutter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als Binta droht, in eine Pflegefamilie gesteckt zu werden, beschließt Nora dem verzeifelten Samu zu helfen: Gemeinsam wollen sie Bintas leiblichen Vater ausfindig machen: gesucht wird ein unbekannter Mann mit einem Drachentattoo ...

Es dauert nicht lange, bis dem Publikum von "Inga Lindström: Herz über Kopf" dämmert, um wen es sich bei dem mysteriösen Fremden handeln könnte. Dennoch überzeugt der Film wie zuvor viele "Inga Lindström"-Filme mit sympathischen Figuren und der traumhaft-sommerlichen Landschaft der schwedischen Schären. In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Herz über Kopf" bereits am Sonntag, 18. Oktober, zum Abruf bereit.

Inga Lindström: Herz über Kopf – So. 26.10. – ZDF: 20.15 Uhr

