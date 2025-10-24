Home News Star-News

Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia

Mehrere Versuche

24.10.2025, 08.34 Uhr
von Julian Flimm
Roland Kaiser, der erfolgreiche Schlagersänger, blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück. Drei Ehen, darunter seine große Liebe Silvia, prägen seine Biografie.
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Roland Kaiser kam am 10. Mai 1952 in West-Berlin zur Welt. Unter seinem bürgerlichen Namen Ronald Keiler wuchs er bei einer Pflegemutter auf. Von dort aus bahnte er sich seinen Weg in die Musik – und wurde später zu einem der größten Stars des deutschen Schlagers. Seit fast drei Jahrzehnten ist er nun glücklich verheiratet, doch bevor er sein privates Glück fand, hatte Kaiser bereits zwei andere Ehefrauen.

So begann Roland Kaisers Liebesgeschichte: Ehe mit Christina Keiler

Seine erste Hochzeit feierte Roland Kaiser 1980 mit Christina Keiler. Viel ist über diese Beziehung nie an die Öffentlichkeit gelangt. Sicher ist nur: Nach zehn Jahren ging die Ehe in die Brüche – Kinder hatte das Paar keine. Christina fand später mit dem Schauspieler Michael Lesch ihr dauerhaftes Glück. Er wurde durch Serien wie Der Fahnder (1984) und Freunde fürs Leben (1992) bekannt. Bis heute sind die beiden verheiratet.


Christina Keiler mit ihrem Ehemann Michael Lesch

Roland Kaiser und Anja Schüte: Kurze Ehe, ein gemeinsamer Sohn

Noch im Jahr der Scheidung heiratete Kaiser die Schauspielerin Anja Schüte, kurz darauf wurde ihr gemeinsamer Sohn Hendrik geboren. Trotzdem hielt die Ehe nur bis 1995, denn Schüte war oft mit dem gemeinsamen Kind allein, während Roland Kaiser unterwegs war. Auf einer seiner Touren verliebte er sich dann in eine andere.




Bildquelle: picture alliance

Glück mit Silvia: So fand Roland Kaiser seine große Liebe

1996 heiratete Roland Kaiser seine dritte Ehefrau Silvia. Die beiden hatten sich bereits in den 1980er Jahren kennengelernt, doch erst Jahre später entwickelte sich eine Beziehung. Silvia war zunächst Kaisers heimliche Geliebte, während er noch mit Anja Schüte verheiratet war – das verriet Kaiser in seiner Autobiografie "Sonnenseite" aus dem Jahr 2021. Mit Silvia hat Kaiser zwei Kinder: Sohn Jan und Tochter Annalena.

Silvia stand Kaiser auch in schwierigen Zeiten zur Seite, insbesondere während seiner schweren Lungenerkrankung, die 2010 eine Transplantation erforderlich machte. Ihre Ehe gilt als Kaisers längste und glücklichste Beziehung. In Interviews betont der Star immer wieder, dass Silvia die Liebe seines Lebens ist.


Bildquelle: picture-alliance / dpa | Ursula Düren

