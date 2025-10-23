Home News TV-News

Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“

Neuer Staffelstart

Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“

23.10.2025, 09.08 Uhr
von Alina Altendorf
In einem Interview mit Bunte.de beim „Deutschen Schauspielerpreis“ gibt Schauspielerin Ronja Forcher Einblicke in die Dreharbeiten der 19. Staffel „des Bergdoktors“. Zudem verrät sie, wie es mit ihrer Rolle Lilli Gruber weitergeht.
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Hans Sigl und Ronja Forcher drehen seit vielen Jahren gemeinsam für den "Bergdoktor". Jetzt erzählt die Schauspielerin, wie der Dreh für die neue Staffel war.  Fotoquelle: picture alliance / KERSTIN JOENSSON | Kerstin Joensson

Seit 2008 rettet der Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl, 56) jung oder alt vor mysteriösen Krankheiten – und einem Millionenpublikum den Samstagvorabend. Von Anfang an mit dabei ist Ronja Forcher (29). Sie stand schon im zarten Alter von neun Jahren für die Rolle der Lilli Gruber vor der Kamera. Und diese Rolle liebt sie bis heute.

 Was bisher geschah …

Wir erinnern uns kurz an die 18. Staffel zurück: Karin und Dr. Martin heirateten im letzten Staffelfinale, Rolf Pflüger, Lillis Opa, starb plötzlich.

Seit diesem Frühjahr wird fleißig für die 19. Staffel „der Bergdoktor“ gedreht. Die Arbeiten dafür dürften sich in den letzten Zügen befinden. Der perfekte Zeitpunkt also, um zu erfahren, wie es mit Familie Gruber weitergeht. Bunte.de hat beim „Deutschen Schauspielpreis“ Ronja Forscher ein paar Fragen zur neuen Staffel gestellt. Und sie hat bereitwillig geplaudert.

Derzeit beliebt:
>>Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen
>>"Wendepunkt – Der Usedom-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Katrin Sass
>>"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
>>Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Diese prominenten Gäste sind dabei

 „Ich bin im Schlaraffenland“

Im Interview schwärmt die 29-Jährige von den Dreharbeiten. „Dieses Jahr war für mich als Schauspielerin extrem cool. Ich hab’ so eine Freude, diese Bücher zu spielen.“ Doch nicht nur sie habe Spaß am Set, sondern auch ihre Mitspielenden, wie sie mit funkelnden Augen berichtet. „Ich habe so tolle Kollegen und Kolleginnen, mit denen es so Spaß macht, diese herausfordernden Szenen zu spielen. Und für mich als Schauspielerin – ich bin im Schlaraffenland. Also je dramatischer und je schwieriger für meine Rolle, desto cooler eigentlich für mich.“ Das verspricht schon mal jede Menge Herzklopfmomente und Dramatik.

 Neue Liebe, neues Glück

Apropos Herzklopfen. Wie steht es denn um Lilli und ihre frische Liebe David (Frédéric Brossier, 33)? „Gut!“, verspricht Ronja lachend. „Ich find’s toll, dass sie einen Partner hat, der an ihrer Seite ist.“ Vielleicht braucht sie seine Unterstützung mehr denn je, denn …

 „Es ist wild bei uns!“

Wild und turbulent scheint es in der 19. Staffel für Lilli zu werden. „Ich habe das Gefühl, meine Lilli sitzt in einem Schiff und die Wellen schleudern sie nach oben und nach unten. Und sie muss sich dabei irgendwie zurechtfinden.“ Eine dieser „Wellen“ ist vermutlich ihre Tante Caro (Barbara Lanz, 42). Diese wollte bereits in Staffel 18 in die Geschäftsführung des Landhandels einsteigen – ihr Vater Rolf (Wolfram Berger, 80) war jedoch dagegen. Wenn Rolf seine Nachfolge nicht im Testament geregelt hat, müssten Enkelin und Tante zu gleichen Teilen erben. Allerdings war dieser bekanntlich zu Lebzeiten dafür, dass seine Enkelin Lilli den Landhandel übernimmt … So oder so, familiäre Spannung sind garantiert vorprogrammiert.

 Wann geht’s los?

„Ich glaube, es wird für die Zuschauer wirklich toll, das zu sehen“, verspricht Ronja. Wir sind gespannt, zu welchen Ufern es die Arzttochter verschlagen wird – auch wenn wir bisher nur vorfreudig spekulieren dürfen. Bleibt das ZDF seinen bisherigen Ausstrahlungsterminen treu, dürfte es im Januar mit der 19. Staffel losgehen.

Wie wird sich "Der Bergdoktor" verändern? Ein Ausblick auf die neuen Folgen 2026
Kaum ist die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" im TV gelaufen, stehen schon die Dreharbeiten für die kommenden Folgen an. Was wird sich in Staffel 19 verändern? Und wer wird die ZDF-Serie verlassen? Hier gibt es alle Infos zu den neuen Folgen.
Wer wird die Serie verlassen? Wer bleibt erhalten?
"Der Bergdoktor" mit Hilde Dalik, Ronja Forcher, Hans Sigl, Monika Baumgartner und Heiko Ruprecht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Der Bergdoktor" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen
Jahrelange Showkollegen
Florian Silbereisen, Roland Kaiser
Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
Drei Ehen: Das bewegte Liebesleben des Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Giovanni Zarrella schaut ernst.
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Was ist der Ersatz?
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Hochzeit auf den ersten Blick
Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer
"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?
Bürokratie-Hindernis
RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn! Wie wird Deutschland schneller?
Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
TV-Duell
Die Unzerquizbaren
Giovanni Zarrella verrät seine ungewöhnliche Trinkgeld-Regel
Gastronomie-Experte
Giovanni Zarrella
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser
Diese Stotterer haben es zu Weltruhm gebracht
Prominenz und Stottern
Weltberühmte Stotterer
Seitenhieb auf Donald Trump? Michael J. Fox spricht über "Kultur der Tyrannei"
Fox über Tyrannen
"Zurück in die Zukunft"
Jimi Blue Ochsenknecht schließt Comeback mit Yeliz Koc nicht aus
Neue Töne
Jimi Blue Ochsenknecht schaut nachdenklich.
"Helene Fischer lacht": Andrea Berg enttäuscht bei Silbereisen-Show
Fans wenig begeistert
Andrea Berg steht in einem roten Anzug auf der Bühne.
Roland Kaiser privat: Sein neues Zuhause, Luxus und Nähe zur Familie
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Andrea Sawatzki spielt die Anwältin Lou Caspari im SWR-Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Belling"
Die Verteidigerin - Der Fall Belling