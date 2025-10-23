Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“

Seit 2008 rettet der Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl, 56) jung oder alt vor mysteriösen Krankheiten – und einem Millionenpublikum den Samstagvorabend. Von Anfang an mit dabei ist Ronja Forcher (29). Sie stand schon im zarten Alter von neun Jahren für die Rolle der Lilli Gruber vor der Kamera. Und diese Rolle liebt sie bis heute.

Was bisher geschah … Wir erinnern uns kurz an die 18. Staffel zurück: Karin und Dr. Martin heirateten im letzten Staffelfinale, Rolf Pflüger, Lillis Opa, starb plötzlich.

Seit diesem Frühjahr wird fleißig für die 19. Staffel „der Bergdoktor“ gedreht. Die Arbeiten dafür dürften sich in den letzten Zügen befinden. Der perfekte Zeitpunkt also, um zu erfahren, wie es mit Familie Gruber weitergeht. Bunte.de hat beim „Deutschen Schauspielpreis“ Ronja Forscher ein paar Fragen zur neuen Staffel gestellt. Und sie hat bereitwillig geplaudert.

„Ich bin im Schlaraffenland“ Im Interview schwärmt die 29-Jährige von den Dreharbeiten. „Dieses Jahr war für mich als Schauspielerin extrem cool. Ich hab’ so eine Freude, diese Bücher zu spielen.“ Doch nicht nur sie habe Spaß am Set, sondern auch ihre Mitspielenden, wie sie mit funkelnden Augen berichtet. „Ich habe so tolle Kollegen und Kolleginnen, mit denen es so Spaß macht, diese herausfordernden Szenen zu spielen. Und für mich als Schauspielerin – ich bin im Schlaraffenland. Also je dramatischer und je schwieriger für meine Rolle, desto cooler eigentlich für mich.“ Das verspricht schon mal jede Menge Herzklopfmomente und Dramatik.

Neue Liebe, neues Glück Apropos Herzklopfen. Wie steht es denn um Lilli und ihre frische Liebe David (Frédéric Brossier, 33)? „Gut!“, verspricht Ronja lachend. „Ich find’s toll, dass sie einen Partner hat, der an ihrer Seite ist.“ Vielleicht braucht sie seine Unterstützung mehr denn je, denn …

„Es ist wild bei uns!“ Wild und turbulent scheint es in der 19. Staffel für Lilli zu werden. „Ich habe das Gefühl, meine Lilli sitzt in einem Schiff und die Wellen schleudern sie nach oben und nach unten. Und sie muss sich dabei irgendwie zurechtfinden.“ Eine dieser „Wellen“ ist vermutlich ihre Tante Caro (Barbara Lanz, 42). Diese wollte bereits in Staffel 18 in die Geschäftsführung des Landhandels einsteigen – ihr Vater Rolf (Wolfram Berger, 80) war jedoch dagegen. Wenn Rolf seine Nachfolge nicht im Testament geregelt hat, müssten Enkelin und Tante zu gleichen Teilen erben. Allerdings war dieser bekanntlich zu Lebzeiten dafür, dass seine Enkelin Lilli den Landhandel übernimmt … So oder so, familiäre Spannung sind garantiert vorprogrammiert.

Wann geht’s los? „Ich glaube, es wird für die Zuschauer wirklich toll, das zu sehen“, verspricht Ronja. Wir sind gespannt, zu welchen Ufern es die Arzttochter verschlagen wird – auch wenn wir bisher nur vorfreudig spekulieren dürfen. Bleibt das ZDF seinen bisherigen Ausstrahlungsterminen treu, dürfte es im Januar mit der 19. Staffel losgehen.