"Bruce Springsteen, der amerikanische Freund": Kritik zur ARTE-Doku

"Bruce Springsteen, der amerikanische Freund"

Bruce Springsteen: Ein Leben in Musik und Film

24.10.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Bruce Springsteen, die amerikanische Musiklegende, wird mit einem neuen Biopic und einer ARTE-Doku gefeiert. Erleben Sie den "Boss" in "Deliver Me From Nowhere" und in einem fesselnden Konzertfilm.
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
Ein Mann voller Widersprüche - und dennoch einer der größten Stars, den die amerikanische Musikkultur je hervorgebracht hat: ARTE widmet Bruce Springsten an einem Abend zwei Programme: eine neue französische Doku aus dem Jahr 2024 und ein Konzert von 2009.   Fotoquelle: © Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
Bruce Springsteen war immer ein politischer Mensch. Hier tritt er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cleveland, Ohio, auf - für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Senator Barack Obama.  Fotoquelle: © Brooks Kraft LLC/Corbis/Getty Images
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
So ließ sich der amerikanische Musiker Bruce Springsteen im Januar 1977 zu Hause in New Jersey fotografieren. Damals wurde er 28 Jahre alt.  Fotoquelle: © David Gahr/Getty Images
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
1975 ist es soweit: Bruce Springsteen kommt nach Europa, genauer gesagt nach London. Hier steht der US-Musiker vor jenem Schild, das sein erstes Brit-Konzert am 18. November 1975 im Hammersmith Odeon in London ankündigt.  Fotoquelle: © Chalkie Davie /Getty Images
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
Beobachter und Barde des amerikanischen Lebens: Bruce Springsteen tritt am 22. August 1975 mit der E Street Band im Alex Cooley's Electric Ballroom in Atlanta, Georgia, auf.  Fotoquelle: © Tom Hill/ WireImage/Getty Images

Das Bruce Springsteen-Biopic "Deliver Me From Nowhere" mit "The Bear"-Star Jeremy Allen White läuft am 23. Oktober in den deutschen Kinos an. Passend dazu wiederholt ARTE nun die Doku "Bruce Springsteen, der amerikanische Freund" sowie ein Live-Konzert von 2009 aus dem heimischen New Jersey. Bruce Springsteen, mittlerweile 76 Jahre alt, gilt als Beobachter und Barde des amerikanischen Lebens. Im vergangenen Jahr – zum 75. Geburtstag – fasste die französische Doku "Bruce Springsteen, der amerikanische Freund" Leben und Karriere zusammen. Im Anschluss daran kommt um 0.30 Uhr der 50-minütige Konzertfilm "Bruce Springsteen and the E Street Band: Darkness on the Edge of Town", in dem die Musiker im Paramount Theatre zu New Jersey 2009 die Songs des legendären Albums "Darkness On The Edge of Town" von 1978 auferstehen lassen. Ohne Live-Publikum übrigens, voll konzentriert nur für die Fernsehkameras.

ARTE
Bruce Springsteen, der amerikanische Freund
Dokumentation • 24.10.2025 • 23:35 Uhr

"Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss", sagt Musikliebhaber Barack Obama zu Beginn der ARTE-Doku. Der ehemalige US-Präsident sagt es in seiner Obama-typischen Art, gleichermaßen trocken wie eindringlich, über jenen Mann, der auch zu seinem Präsidentschaftswahlkampf aufspielte – was ihn damals aber auch für Obama-Gegner noch nicht als Sprachrohr Amerikas disqualifizierte. Tatsächlich ist es so, dass sich viele US-Bürger nach wie vor auf Bruce Springsteen einigen können, wenn es darum geht, die Probleme und Freude des Landes zu benennen und sein Lebensgefühl in nachdenklichen und dann doch wieder mitreißenden Liedern zusammenzufassen.

Springsteen sieht sich in der Doku des französischen Filmemachers Thomas Boujut jedoch nicht als "Erfinder" von irgendetwas, sondern eher als Chronist Amerikas. "Ich war nie wirklich ein musikalischer Revolutionär, aber ich war ein Alchemist", sagt er. Seine Quellen? Endlose Stunden vor dem Fernsehgerät während seiner Kleine-Leute-Kindheit und Jugend vor den Toren New York Citys, im von ihm besungenen New Jersey.

Verstehen Sie Bruce Springsteen?

Vielleicht war es sogar Bruce Springsteen, der Suburbia vom Gefühl befreite, dass hier nur langweiliges Leben stattfindet. Vielleicht sieht man dort, jenseits des Glitzers und der Versuchungen der Metropole, die Wahrheit des Lebens sogar klarer. Springsteens Karriere nahm 1975 mit seinem dritten Album "Born To Run" Fahrt auf. Die beiden Alben davor erreichten nur ein Kult-Publikum.

Springsteen kommt 1949 in Freehold, New Jersey, zur Welt. Er wächst in der Arbeiterklasse auf. Sein Vater ist Ire, die Mutter Italienerin. Im Prinzip sind die Springsteens der Archetyp der amerikanischen Einwandererfamilien, deren Leben von harter Arbeit und Hoffnung auf Erlösung geprägt sind – auch durch die Religion. Ein Auftritt von Elvis 1956 in der Ed-Sullivan-Show bringt Springsteen zur Musik. 1980 veröffentlicht er mit "The River" sein erstes Nummer-1-Album. Bis heute wurde "der Boss" mit 20 Grammys ausgezeichnet.

In seinen autobiografisch inspirierten Songs setzt sich der amerikanische Sänger in seiner Karriere immer wieder mit sozialen Ungerechtigkeiten, der Arbeiterklasse und dem Leben zwischen Tradition und Morderne auseinander – ein Themenkomplex, der Amerika gut gefällt, selbst wenn die HipHop-Kultur dem Rock'n'Roller in den 70-ern mittlerweile ein wenig Arbeit abgenommen hat.

Die 50 Minuten "Bruce Springsteen, der amerikanische Freund" fassen diese Musiker-Karriere in einer fein geschnittenen Collage aus originellen Bildern und Zitaten aus fünf Jahrzehnten zusammen. Ein guter Film für Menschen, die Bruce Springsteen neu entdecken oder ihn endlich mal verstehen wollen.

Bruce Springsteen, der amerikanische Freund – Fr. 24.10. – ARTE: 23.35 Uhr

Kino-Highlights am 23. Oktober: Del Toros "Frankenstein" und mehr
Am 23. Oktober kommen spannende Filme in die Kinos: Guillermo del Toros "Frankenstein", der polnische Oscar-Beitrag "Franz K." und das Musiker-Biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere".
Kino-Neustarts
Frankenstein

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

