Home News TV-News

"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Kritik zum Entführungs-Drama mit Philipp Hauß

"Wir sind dann wohl die Angehörigen"

Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma: Eine eindringliche Familiengeschichte

24.10.2025, 08.51 Uhr
von Susanne Bald
Hans-Christian Schmid erzählt in seinem Film "Wir sind dann wohl die Angehörigen" die dramatische Geschichte der Entführung von Jan Philipp Reemtsma aus Sicht seiner Familie. Die ARTE-Produktion setzt auf emotionale Tiefe und verzichtet bewusst auf kriminelle Klischees.
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) und ihr Sohn Johann (Claude Heinrich) bangen um das Leben ihres Ehemannes und Vaters Jan Philipp Reemtsma, der entführt wurde.  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) zeigt ihrem Sohn Johann (Claude Heinrich) einen Brief, den sein entführter Vater in seinem Gefängnis an ihn schreiben durfte.  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Die Entführer haben einen Brief mit Forderungen und einem Foto ihres Opfers Jan Philipp Reemtsma an dessen Frau Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) geschickt. Bei ihr sind Polizist "Vera" (Yorck Dippe, links) sowie Rechtsanwalt und Familienfreund Schwenn (Justus von Dohnányi).  Fotoquelle:  Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Die Polizisten "Vera" (Yorck Dippe, links) und "Nickel" (Enno Trebs, zweiter von links) betreuen Reemtsmas Sohn Johann (Claude Heinrich, zweiter von rechts) und Ehefrau Ann Kathrin (Adina Vetter). Auch Anwalt Schwenn (Justus von Dohnányi, vorne) und der Psychologe Christian Schneider (Hans Löw), beides Familienfreunde, sind anwesend.   Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin (Adina Vetter), Ehefrau des entführten Jan Philipp Reemtsma, hört den polizeilichen Funkverkehr mit. Stets an ihrer Seite ist Anwalt und Familienfreund Schwenn (Justus von Dohnányi).  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Jan Philipp Reemtsmas Sohn Johann (Claude Heinrich) sucht Ruhe an der Elbe. Der 13-Jährige leidet unter der angespannten Situation zu Hause und der Angst um seinen entführten Vater.   Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Nach der 33 Tage dauernden Entführung endlich wiedervereint: Johann (Claude Heinrich) mit seinem Vater Jan Philipp Reemtsma (Philipp Hauß) und seiner Mutter Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter)   Fotoquelle: Julian Krubasik

33 Tage lang befand sich der Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma 1996 in den Händen von Entführern, ehe sie ihn nach einer Zahlung von 30 Millionen D-Mark gehen ließen. Es ist wohl einer der spektakulärsten Entführungsfälle Deutschlands. Nicht nur aufgrund der Dauer, der Höhe des Lösegelds und weil die Medien sich bis zu Reemtsmas Freilassung ruhig verhielten, sondern auch wegen der vielen Fehler, die unter anderem von der Polizei gemacht wurden.

ARTE
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Drama • 24.10.2025 • 20:15 Uhr

Reemtsma teilte seine Erfahrungen bereits 1997 in seinem Buch "Im Keller" mit der Öffentlichkeit. Sein Sohn Johann Scheerer, zum Zeitpunkt der Entführung 13 Jahre alt, schrieb erst 2018 nieder, wie er und seine Mutter Ann Kathrin Scheerer die Entführung erlebten. Seine Erinnerungen unter dem Titel "Wir sind dann wohl die Angehörigen" hat Regisseur Hans-Christian Schmid so behutsam wie eindringlich adaptiert – und der Film, jetzt wiederholt bei ARTE zu sehen, verdeutlicht: Auch Mutter und Sohn waren Opfer der Entführer.

"Johann, wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen"

"Johann, wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Jan-Philipp ist entführt worden." Diese Worte seiner Mutter wird Johann Scheerer (Claude Heinrich) niemals vergessen. Die Familie besitzt im feinen Blankenese zwei Häuser, wenige Meter voneinander entfernt. In einem befindet sich die Bibliothek des Literatur- und Sozialwissenschaftlers, von dort möchte Reemtsma am Abend des 25. März 1996 einige Bücher holen, als drei Männer ihn überwältigen. Wenig später findet seine Frau Ann Kathrin (Adina Vetter) einen Erpresserbrief und schaltet, entgegen der Forderung der Entführer, die Polizei ein. Mit der Privatsphäre ist es für Mutter und Sohn vorbei, als nicht nur zwei Angehörigenbetreuer der Polizei bei ihnen einziehen, sondern auch zwei Freunde der Familie: der Psychotherapeut Christian Schneider (Hans Löw) und der Rechtsanwalt Johann Schwenn (Justus von Dohnányi), der die Verhandlungen mit den Kidnappern führen soll.

Derzeit beliebt:
>>"Jenseits der Spree": Kritik zum Krimi mit Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur
>>Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia
>>"Bruce Springsteen, der amerikanische Freund": Kritik zur ARTE-Doku
>>Politthriller "The Deal" beleuchtet historische Atomverhandlungen

Es folgt eine Zeit des Bangens und Wartens. Immer wieder kommt es zu Problemen und Missverständnissen, zwei Lösegeldübergaben gehen aufgrund von polizeilichen Fehlern schief. Die Briefe, die der Entführte seiner Familie schreiben darf, werden immer verzweifelter, auch bei der anfangs noch so rational wirkenden Ann Kathrin liegen die Nerven zunehmend blank. Ihr Sohn Johann, der sich im ohnehin verwirrenden Prozess der pubertären Identitätsfindung und Abnabelung befindet, beobachtet das Treiben der Erwachsenen im Haus teilweise wie ein Außenstehender.

"Bei manchen Sachen ist es einfach besser, wenn du das nicht weißt, das belastet dich nur", versucht Schneider ihn einmal zu beruhigen. "Wenn ich's nicht weiß, dann belastet es mich nicht? Woher wisst ihr eigentlich, wie ich ticke? Das wisst ihr doch gar nicht!", erwidert der Junge sichtlich wütend und verletzt. Am 27. April 1996 hat das Bangen schließlich ein Ende, Reemtsma wird nach einer erfolgreichen Lösegeldübergabe freigelassen und kann endlich nach Hause zurückkehren.

„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Bei „Bares für Rares“ ist nicht jeder Schatz echt: Immer wieder entlarven die Experten Fälschungen – die krassesten Fälle findest du hier!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

Die Familie steht im Film im Fokus

Zu dieser Zeit, im April 1996, befand sich Hans-Christian Schmid gerade mit seinem ersten Kinofilm "Nach Fünf im Urwald" auf Promotour, als er Reemtsma auf dem Cover eines Magazins sah. "Ich habe das wahrgenommen, aber nie gedacht, ich könnte das verfilmen", erinnert er sich in einem Interview mit der "taz". Bis sein Co-Autor Michael Gutmann ihm 2018 "Wir sind dann wohl die Angehörigen", die gerade erschienenen Erinnerungen von Johann Scheerer, ans Herz legte.

"Es war von vornherein klar, dass wir uns auf die Familiengeschichte konzentrieren", verriet Schmid dem NDR 2022 zum Kinostart der Verfilmung. "Wir haben bewusst versucht, die Möglichkeiten, bei denen man in Richtung Krimi hätte abzweigen können, nicht zu wählen." Ann Kathrin und Johann Scheerer, den Protagonisten, sei weniger die Werktreue wichtig gewesen, heißt es in Schmids taz-Interview, sondern dass "es psychologisch genau und nicht unterkomplex wird". Auch dass im Film kritische Töne angeschlagen werden, hätten die meisten Beteiligten akzeptiert, auch die beiden Angehörigenbetreuer. Schmid stellt aber klar: "Wir wollten niemanden in die Pfanne hauen, und ich glaube, das haben auch alle gespürt. Gleichzeitig wussten auch alle, dass es keine Heldengeschichte wird, weil alle Fehler gemacht haben, alles andere wäre verlogen."

"Wir sind dann wohl die Angehörigen" – Fr. 24.10. – ARTE: 20.15 Uhr

"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort". Könnte ein alter Bekannter bald wieder regelmäßig an Peter Fabers Seite ermitteln?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Kino-Highlights am 23. Oktober: Del Toros "Frankenstein" und mehr
Kino-Neustarts
Frankenstein
Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“
Neuer Staffelstart
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen
"Hexen – Chronik eines Massakers"
Hexen - Chronik eines Massakers
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?
"Von uns wird es keiner sein"
Von uns wird es keiner sein
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
"Traumschiff"-Zoff: So reagiert Roland Kaiser auf die Silbereisen-Kritik
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Die Rosenheim-Cops" standen kurz vorm Aus: Das rettete die Serie!
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Silbereisen, Kaiser & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
DVD-Neuheiten: "Die Schlümpfe", "Jenseits der blauen Grenze" und "Mit der Faust in die Welt schlagen"
DVDs
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
Constantin Schreiber wird deutlich: "Wo leben wir denn?"
Ernste Worte
Maischberger
"Wendepunkt – Der Usedom-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Katrin Sass
Dunkle Geheimnisse
Wendepunkt - Der Usedom-Krimi
"RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn!": Wie wird Deutschland effizienter?
Bürokratie-Hindernis
RTL Aktuell Spezial: Bürokratiewahnsinn! Wie wird Deutschland schneller?
Schlager trifft auf Erotik: Von diesen Stars existieren Nacktfotos
Hüllenloser Schlager
Isi Glück (links im Bild) und Mia Julia Brückner (rechts im Bild) begeistern seit Jahren erfolgreich als Partyschlagersängerinnen am Ballermann.
"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
TV-Duell
Die Unzerquizbaren
Heino: Ist sein Millionen-Erbe schon längst vergeben?
Lukrative Tour-Gage
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
„Bares für Rares“: Diese dreiste Mogelpackungen deckten Experten auf!
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
So sah Esther Sedlaczek früher aus: Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek
Roland Kaiser im Kino: So bewegt war das Leben des Schlagerstars
Schlagerikone auf der Leinwand
Roland Kaiser