"Jenseits der Spree": Kritik zum Krimi mit Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur

"Jenseits der Spree"

Spannung in Köpenick: Jürgen Vogel als Ermittler und Regisseur

24.10.2025, 08.48 Uhr
von Maximilian Haase
In der ZDF-Krimireihe "Jenseits der Spree" gibt es in der fünften Staffel acht neue spannende Fälle für Jürgen Vogel als Kommissar Robert Heffler, der erstmals auch Regie führt. Privates und Berufliches geraten dabei oft in Konflikt, während Heffler mit seiner Kollegin Mavi Neumann ermittelt.
Jenseits der Spree
Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi Neumann (Aybi Era) ermitteln in acht neuen Folgen "Jenseits der Spree" wieder gemeinsam in Berlin-Köpenick.   Fotoquelle:  ZDF/Christiane Pausch
Jenseits der Spree
Einmal mehr muss sich Robert Heffler (Jürgen Vogel) den Herausforderungen als alleinerziehender Vater stellen. Umso mehr, da seine Tochter Carlotta (Lea Zoë Voss) nun auch eine Polizeilaufbahn einschlagen will ...   Fotoquelle: ZDF/Oliver Feist
Jenseits der Spree
Im ersten neuen Fall gerät Nedim Musić (Dražen Pavlović) ins Visier der Ermittler.  Fotoquelle:  ZDF/Christiane Pausch
Jenseits der Spree
Was hat Bauuternehmer Wolfgang Sparla (Max Hopp) mit dem Fall zu tun? Mavi Neumann (Aybi Era) forscht nach.   Fotoquelle:  ZDF/Christiane Pausch
Jenseits der Spree
Carlotta (Lea Zoë Voss) begibt sich Undercover ins Rockermilieu und nähert sich dort Mo (Mohamed Kanj Khamis) an.   Fotoquelle: ZDF/Oliver Feist
Jenseits der Spree
Robert Heffler (Jürgen Vogel, zweiter von links) ermittelt mit Mavi (Aybi Era, links) im Milieu der Motorradgang: Was hat Carlotta (Lea Zoe Voss) mit Bandenmitglied Mo (Mohamed Kanj Khamis) zu tun?   Fotoquelle: ZDF/Oliver Feist

Abwechslungsreiche Fälle, ein bisschen Familienchaos und viel Berliner Lokalkolorit: Seit vier Jahren denkt mancher TV-Zuschauer beim Stadtteil Köpenick nicht nur an den berühmten Hauptmann oder den Fußballclub 1. FC Union, sondern auch an Jürgen Vogel. Denn der ermittelt als markiger Kommissar Robert Heffler, zugleich alleinerziehender Vater dreier Töchter, in "Jenseits der Spree" im Südosten der Hauptstadt. Nun geht die ZDF-Krimireihe mit acht neuen Folgen in die fünfte Staffel – wobei der Hauptdarsteller in zwei Filmen erstmals selbst Regie führte.

ZDF
Jenseits der Spree
Kriminalfilm • 24.10.2025 • 20:15 Uhr

Gemeinsam mit Kollegin Mavi Neumann (Aybi Era) geht es für Heffler gleich in der ersten Folge "Im Land der toten Träume" wieder zur Sache: Der bosnische Bauarbeiter Adnan Tomić wird mit einer Kohlenmonoxidvergiftung tot im Auto gefunden. War es Selbstmord oder doch Mord? Bald geraten ein Kneipier, ein Bauunternehmer und der illegal in Berlin lebende Schwager des Opfers, Nedim Musić (Dražen Pavlović), in den Fokus der Kommissare. Die harmonieren gewohnt gut, kommentieren das Geschehen mit lockeren Sprüchen und können ihr Privatleben nicht immer vom Fall trennen.

Dramatisches Staffelfinale

Während sich die Ermittlungen um Schwarzarbeit und Ausbeutung drehen, bringt Tochter Carlotta (Lea Zoë Voss) ihren Vater aus dem Gleichgewicht: Nicht nur will sie ausziehen, auch hat sie eine Polizeilaufbahn eingeschlagen – mit eigenem Kopf und riskanten Einsätzen, von denen Papa lieber nichts wissen sollte. So taucht sie in der nach ihr benannten und von Vogel inszenierten zweiten Episode "Carlotta" (Freitag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, ZDF) infolge eines Mords im Rockermilieu bei einer Undercover-Aktion in die gefährliche Szene der Motorradclubs ein. Als sich Carlottas Verwicklung herausstellt, überschlagen sich die Ereignisse.

Ja, das Leben mit drei größer werdenden Töchtern bleibt für Papa Kommissar im aktuellen Durchgang herausfordernd. Auch Carlottas Schwester Stella (Luna Jordan) zieht es in die Ferne – was ihren umsorgenden und genervten Vater deutlich mehr trifft, als er zugeben will. Und dann ist da noch das dramatische Staffelfinale "Eine muss sterben", ebenfalls unter Regie des Hauptdarstellers: Heffler bekommt einen Anruf von einem alten Gegenspieler, der einst den Tod seiner Ex-Kollegin verantwortete. Nun hat er zwei Töchter der Kommissars entführt – und will eine davon töten. Welche, das soll der Ermittler selbst entscheiden ...

Die neuen Folgen "Jenseits der Spree" zeigt das ZDF jeweils freitags, um 20.15 Uhr.

Jenseits der Spree – Fr. 24.10. – ZDF: 20.15 Uhr

"Die Rosenheim-Cops" standen kurz vorm Aus: Das rettete die Serie!
Nach dem Tod von Joseph Hannesschläger stand das ZDF-Kultformat vor dem Aus. So wurde „Die Rosenheim-Cops" gerettet – und so geht es weiter.
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

