Home News TV-News

Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus

ZDF-Krimiserie gerettet

Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus

16.11.2025, 22.55 Uhr
von Natasa Unkel
Seit 25 Staffeln begeistert die Serie – doch nur wenige wissen, wie nah sie einst am Aus stand. Eine entscheidende Weichenstellung hinter den Kulissen wurde damals zum Rettungsanker.
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Die Rosenheim-Cops" hatten es nicht immer leicht.  Fotoquelle: ZDF/Christian A. Rieger

Seit über 25 Jahren sind „Die Rosenheim-Cops“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms – doch kaum jemand weiß, wie knapp die Serie 2020 tatsächlich vor dem Ende stand. Inmitten der 25. Staffel geriet der Dauerbrenner plötzlich ins Wanken. Erst eine kreative Idee des damaligen Produzenten Alexander Ollig sorgte dafür, dass die Erfolgsreihe nicht eingestellt wurde und ihrem Publikum erhalten blieb.

Wie die „Rosenheim-Cops“ ihre größte Krise überstanden

Mit dem Tod von Hauptdarsteller Joseph Hannesschläger (†57), der seit der ersten Folge als Kommissar Korbinian Hofer das Gesicht der Serie geprägt hatte, traf das Team ein schwerer Verlust – sowohl menschlich als auch erzählerisch. Plötzlich fehlte eine zentrale Figur, ein geschätzter Kollege und ein Publikumsliebling. Für die Zukunft der Reihe musste daher schnell eine tragfähige Lösung gefunden werden.

Wie Produzent Ollig die „Rosenheim-Cops“ vor dem Aus bewahrte

Karin Thaler, seit der ersten Folge als Marie Hofer Teil des Ensembles, erinnert sich im Gespräch mit der Abendzeitung München an diese herausfordernde Phase der Seriengeschichte: „Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er schon vorher immer wieder die Besetzung durchwechseln ließ. So konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen.“

Derzeit beliebt:
>>"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)": Das Experiment auf ProSieben
>>"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zum ARD-Krimi mit Sven Martinek
>>Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
>>Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite

Ollig prägte „Die Rosenheim-Cops“ über viele Jahre und wurde 2020 zur Schlüsselfigur in einer besonders heiklen Situation. Er setzte auf behutsame Veränderungen, ohne das Erfolgsrezept abrupt umzustoßen. Statt eines radikalen Neuanfangs führte er die Serie Schritt für Schritt in eine neue Erzählrichtung – und bewahrte dabei das, was die Fans so schätzen: das vertraute Umfeld, den unverwechselbaren Humor und das gemächliche, inzwischen kultige Ermittlertempo. „Das ist genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit“, betont Thaler.



Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
In der Talkshow „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella offen über die Ängste seiner Mutter – und darüber, wie sehr ihn die Sorgen seiner Familie berühren.
Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.

Abschied von Marisa Burger: So geht's bei den „Rosenheim-Cops“ weiter

Nun steht der Serie der nächste Einschnitt bevor: Urgestein Marisa Burger verlässt „Die Rosenheim-Cops“ mitten in der laufenden Staffel. Das Sekretariat wird künftig von einer Figur übernommen, die den Fans bereits bekannt ist – der Übergang soll möglichst nahtlos gelingen. Und Karin Thaler? An Abschied denkt sie nicht. Sie bleibt der Erfolgsserie weiterhin treu.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe
"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Popstar-Mord und Zahnschmerzen: Max ermittelt wieder!
"The Chelsea Detective"
The Chelsea Detective
Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
TV-Klassiker
"Die Schwarzwaldklinik - Die Schuldfrage"
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“
Lebensverändernde Rolle
Ricky Martin
Diese Gala lässt Udo Jürgens unvergessen bleiben!
"Udo Jürgens Forever"
Udo Jürgens Forever
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt
Was war da los?
Thomas Gottschalk
So sah Jennifer Lawrence früher aus
Hollywood-Wandlung
Jennifer Lawrence
Charles III.: Das wussten Sie noch nicht über den britischen König
Königliche Geheimnisse
König Charles III.
Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt
Horror trifft Realität
Es: Welcome To Derry
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Antike Liebesgeschichte mit Schwert und Schild
"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike"
Liebe und Krieg - Schwule Helden der Antike
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand