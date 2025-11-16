"Udo Jürgens Forever": Die Gala zum 10. Todestag des Entertainers

Mehr als 1.000 Songs produzierte der am 30. September 1934 in Klagenfurt geborene Sänger, Songschreiber und Komponist Udo Jürgens, der bei seiner Geburt noch Jürgen Udo Bockelmann hieß. 105 Millionen Tonträger sollen es gewesen sein, die sich von ihm bis heute verkauften. Da 2024 neben seinem zehnten Todestag auch der 90. Geburtstag gewesen wäre, sendete die ARD eine gemeinsam mit ORF und SRF produzierte Hommage mit einem über zweistündigen Konzert und anschließender Dokumentation. Das Byerische Fernsehen wiederholt die Gala aus dem Vorjahr nun noch einmal zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Udo Jürgens Forever Show • 16.11.2025 • 20:15 Uhr

Zahlreiche Interpreten, von denen viele Udo persönlich kannten, widmen ihm ein "Tribute" mit seinen schönsten Liedern, aufgezeichnet im Münchner Circus Krone am 20. November 2024, nur wenige Tage nach seinem zehnten Todestag am 21. Dezember 2014. Noch einmal geben Howard Carpendale, Wencke Myhre, Thomas Anders, Vanessa Mai, Annett Louisan, Götz Alsmann und ESC-Gewinner Tom Neuwirth (Conchita Wurst) die Hits des vielseitigen Sängers und Komponisten zum Besten. Zwischen Mitsing-Nummern und gehobenem Deutsch-Chanson fand Jürgens sein eigenes Genre. Er avancierte zum Superstar und schrieb reichlich Musik- aber auch Boulevardgeschichte.

Udo Jürgens auf der LED-Leinwand Kulthits wie "Griechischer Wein" und "Merci Chérie" (Nummer eins beim ESC 1966) werden in der Gala vom Udo-Jürgens-Originalorchester Pepe Lienhard begleitet, dazwischen eingestreut Erinnerungen und Wertschätzungen der Interpreten nebst familiären Anekdoten. Mit dabei sind Udos Kinder Jenny und John Jürgens samt Enkelkindern. Die Show wird von Michelle Hunziker und dem Sänger Sasha moderiert, die auch unter anderem mit Udos Enkeln plaudern. Auf einer LED-Leinwand wirkt auch Udo selbst singend mit. Über 140 Minuten lässt sich so mit "Udo Jürgens Forever" trefflich in der Vergangenheit sowie den Liedern und Momenten des Udo Jürgens schwelgen.

Im Anschluss an die Gala wiederholt das BR-Fernsehen um 22.35 Uhr auch die 60-minütige Doku "Udo!" von David Kunac und Sebastian Dehnhardt. "Er war einer der wenigen Künstler, die generationsübergreifend funktioniert haben und noch funktionieren", sagt Sebastian Dehnhardt, einer der beiden Regisseure. Das Starporträt "Udo!" zeigt Fotos und Super-8-Filme aus dem Privatarchiv und lässt Jürgens' Familie ausführlich zu Wort kommen lässt. Einsam soll er tief im Innern gewesen sein, sagt Manfred, der ebenso informative wie loyale Bruder. Aber auch liebevoll und fürsorglich, soweit das die Tourneen mit ihren hunderttausend Fans denn zuließen. Die hingereckten Hände, die Riesenblumensträuße, sprechen eine deutliche Sprache.

"Mitten im Leben" hieß seine letzte Tournee Die ewige Sehnsucht, die Melancholie und der Weltschmerz waren sein Markenzeichen. Manchmal glückte aber auch Kritik am Spießer, wie der Song vom "ehrenwerten Haus" bezeugt. Alle seine Lieder handelten letztlich immer von der Liebe, so interpretiert sich Udo selbst. Da mochten die gestrengen "Aspekte"-Kritiker noch so sehr die Nase rümpfen.

"Die Sehnsucht ist wie eine Rose, die blüht, und jeder weiß, wie kurz ihr Leben ist", sagt der – warum nicht – sentimentale Sänger Udo Jürgens am Ende des Films. Bei einem Spaziergang am Bodensee ist er 2014 an Herzversagen gestorben. "Mitten im Leben" hieß seine letzte Tournee.

Udo Jürgens Forever – So. 16.11. – BR: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.