Home News TV-News

Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale

„Die Giovanni Zarrella Show“

Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale

29.09.2025, 17.37 Uhr
von Pamela Haridi
„Die Giovanni Zarrella Show“ widmete ihre dreistündige Sendung im ZDF einer Schlagerlegende, die auf der Bühne seit gut 60 Jahren mit Hits wie „Ti Amo“, „Fremde oder Freunde“ oder „Hello Again“ das Publikum begeistert: Howard Carpendale (79).
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Große Emotionen bei der "Giovanni Zarrella Show": Giovanni Zarrella (47) widmete Howard Carpendale (79) den Abend mit vielen prominenten Gästen.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Thomas Schröer/Geisler-Fotopres

Der deutsch-südafrikanische Schlagersänger Howard Carpendale feiert 2026 sein 60-jähriges Bühnenjubiläum und seinen 80. Geburtstag. Unter dem Motto „Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale“ widmete „Die Giovanni Zarrella Show“ dem Entertainer am vergangenen Samstag eine Spezialausgabe.

Zur Aufzeichnung der Show, die bereits im August in der Dortmunder Westfalenhalle stattfand, kamen zahlreiche Künstler, Wegbegleiter und Freunde von „Howie“, um auf dessen erfolgreiche Karriere zurückzublicken. Als Talk-Gäste kamen Comedian Atze Schröder (60), Sängerin Ireen Sheer (76), Carpendales Sohn Wayne Carpendale (48) und Entertainer Thomas Hermanns (62), der mit „Hello! Again?“ ein Musical mit den Hits von Howard Carpendale erschuf, zu Wort. Den musikalischen Rahmen der Show bildeten unzählige Hits – vorgetragen von Carpendale als Solist und in exklusiven Duetten.

Prominente Gäste: Beatrice Egli, Jürgen Drews, Ben Zucker und Co.

Der Abend hatte einige emotionale Momente in petto. Beispielsweise gab es ein Wiedersehen mit Wencke Myhre (78), einer langjährigen Weggefährtin, die – wie auch Carpendale – schon in der legendären „ZDF-Hitparade“ auftrat. Sänger Sasha (53) performte mit „Nachts, wenn alles schläft“ seinen persönlichen Lieblingssong von Howard Carpendale und verriet die bewegenden Erinnerungen, die er mit diesem Lied verbindet.

Derzeit beliebt:
>>Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
>>Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
>>Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
>>Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent

Das Duett zwischen Carpendale und Jürgen Drews (80) galt als besonders ergreifender Höhepunkt. Drews, der Anfang 2023 seine musikalische Karriere beendet hatte, kam eigens zu Ehren seines Freundes noch einmal auf die große Bühne zurück. Gemeinsam sangen sie „Es war alles am besten“.



Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
Die zweite „Wer wird Millionär?“-Folge nach der Sommerpause schloss nahtlos an die vorherige an. Alles verlief wie immer – bis Günther Jauch (69) einen alten Bekannten mit frivoler Vergangenheit im Publikum entdeckte.
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno

Schließlich erinnerte eine britische Pop-Ikone aus den 1980ern, Paul Young (69), mit seinen Songs „Come Back And Stay“ sowie „Love Of The Common People“ an vergangene Zeiten. Weitere Gäste waren Beatrice Egli (37), Kerstin Ott (43), Alexander Klaws (42), Ben Zucker (42), Julia Lindholm (31), Linda Hesse (38), Gregor Meyle (46), Nik P. (63) und Tim Peters (35). „In dieser Show war alles drin, was zu guter Unterhaltung gehört“, schwärmte Howard Carpendale.

Die Reaktionen der TV-Zuschauer: Ein Mix aus Lob und Kritik

Nicht alle TV-Zuschauer teilten Carpendales Meinung in Bezug auf die gute Unterhaltung. Die Reaktionen waren gemischt. Zufriedene Zuschauer resümierten auf X: „Die Show ist recht unaufgeregt und etwas altmodisch, aber nicht so überdreht wie Floris Pendant im Ersten“ oder „Was für ein Abgesang von Howie und Onkel Jürgen“.

Kritische X-User urteilten wie dieser: „Das ist die Samstagabend-Unterhaltung des ZDF? Also jetzt wundert mich gar nichts mehr. Weiß aber wieder, warum ich mir das seit Jahren nicht mehr angeschaut habe.“ Es ging noch sarkastischer: „Zielgruppe heute Abend: 60+.“ Und: „Schön, dass es vorbei ist.“ Ebenfalls negativ fiel dieser Kommentar aus: „Denen ist wohl beim ZDF nix mehr eingefallen, dass die dem Howie eine Show widmen – obwohl dieser bei jeder 'Giovanni Zarrella Show' dabei ist.“ Und tatsächlich: 2025 war Carpendale bereits in zwei von drei Ausgaben der Show als Gast dabei.

ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Im ZDF-Fernsehgarten setzt Barbara Schöneberger auf Scherze: Während der letzten Ausgabe 2025 sorgt sie mit frechen Lebkuchenherzen für Lacher und Verwirrung bei Moderatorin Andrea Kiewel.
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel

Diese TV-Quote erzielte „ Die Giovanni Zarrella Show"

Beim Blick auf die Quoten teilen sich die Meinungen und erinnerten an die Diskussion, ob das Glas nun halb voll oder halb leer sei. Mit im Schnitt 2,89 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,3 Prozent konnte „Die Giovanni Zarrella Show“ die Aufmerksamkeit der Mehrheit des Gesamtpublikums auf sich lenken. Sie war der Sieger im Quotenduell zur Primetime.

Zieht man jedoch die magische 3 Millionen-Marke zur Beurteilung heran, so fiel die Quote nicht besonders zufriedenstellend aus. Der „Focus“ sprach von starken Zahlen, einem echten Quoten-Comeback und einem dicken Ausrufezeichen, welches Giovanni Zarrella (47) mit seiner Show gesetzt habe. Fakt ist allerdings auch, dass die Sendung mit gemischten Reaktionen wahrgenommen wurde und im Netz nicht besonders gut ankam. Hinzu kommt das schwache Programm des Konkurrenzsenders, denn das Erste erreichte zeitgleich mit der Serien-Fortsetzung „Oktoberfest 1905“ insgesamt 2,152 Millionen und damit deutlich weniger Zuschauer.

Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Heino zieht die Bühne dem Fernsehen vor und verzichtet auf Auftritte in TV-Shows wie bei Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen. Aber warum?
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).

Es bleibt also festzuhalten: Auch wenn „Die Giovanni Zarrella Show“ die meistgesehene Sendung des Abends war, waren die absoluten Zuschauerzahlen im Vergleich zu den vergangenen Ausgaben als eher enttäuschend einzustufen. In Erinnerung bleibt die Sendung vor allem wegen ihrer Fokussierung auf Howard Carpendale, was vom Publikum kontrovers bewertet wurde.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe
30 Jahre "PUR+": Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum
"PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag"
"PUR+"
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?
"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
Jennifer Rush: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
65. Geburtstag
Jennifer Rush
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann