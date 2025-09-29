Home News Star-News

Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen

Beziehungsreflexion

29.09.2025, 13.49 Uhr
von Annika Schmidt
Nach der Trennung von Johannes Oerding blickt Ina Müller auf ihre Beziehungen zurück und reflektiert ihre Entscheidungen. Karriere oder Liebe? Die Moderatorin hat klare Prioritäten.
Ina Müller
Ina Müller (60) lebte lange auf Sylt, ehe sie für ihre Karriere aufs Festland in eine Großstadt zog.  Fotoquelle: ARD

12 Jahre lang waren Ina Müller und der Musiker Johannes Oerding ein Paar. Die beiden galten lange als Traumpaar. Im Mai 2023 folgte jedoch umso überraschender die offizielle Trennung. Als die Moderatorin auf ihre vergangenen Liebesbeziehungen zurückblickt, stellt sie fest: "Manchmal in meinem Leben habe ich zu schnell und zu hart abgeschlossen." Auch eine neue Liebe scheint es schwer bei Ina Müller zu haben.

Ina Müller: "Das ist das Schönste, was einem passieren kann im Leben"

"Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", berichtete Müller damals im Podcast "Hotel Matze" über ihre Trennung von Johannes Oerding. Infolgedessen geht die Moderatorin bis heute ihrer Leidenschaft nach - ihrer Arbeit.

Die 58-Jährige führt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Während es für viele andere Menschen das "größtes Gut" sei, die große Liebe zu finden, sei es bei ihr anders. "Ich glaube, das größte Gut im Leben ist, etwas zu finden, das dich mit Leidenschaft erfüllt. Etwas, das dir Spaß macht, das du dann Beruf nennen kannst und auf das du Bock hast. Ich glaube, das ist das Schönste, was einem passieren kann im Leben", beschreibt die Entertainerin.

Ina Müller zwischen Karriere und Liebe: Bereut sie ihre Entscheidung?

Bereits vor einigen Jahren stand sie vor der Entscheidung zwischen ihrer Karriere und der Liebe. Zur Freude ihres großen Publikums fiel ihre Wahl auf den Beruf. Dennoch blickt Ina Müller auch kritisch auf ihren Weg: "Ich finde, manchmal in meinem Leben habe ich auch zu schnell und zu hart abgeschlossen. Da wäre ein bisschen Reflektieren und drüber Nachdenken gut gewesen." 

Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Ina Müller, bekannt für ihre Talkshow "Inas Nacht", spricht selten über ihr Liebesleben. Doch nach der Trennung von Johannes Oerding gibt es neue Spekulationen. Was ist an den Gerüchten dran?
Die Entertainerin privat
Ina Müller

Bevor Müller bekannt wurde, arbeitete sie als Apothekerin auf Sylt. Dort lebte sie zusammen mit ihrem damaligen Partner in einem Reihenhaus. Doch dann wurde ihr klar, dass sie mehr wollte als das heile Leben auf der Insel. Die heutige Moderatorin beendete ihre Beziehung, ging nach Hamburg und startete mit ihrer Freundin Edda Schnittgard das Kabarett-Duo Queen Bee. Mit ihrem Ex-Freund hat sie keinerlei Kontakt mehr. 

