Home News TV-News

„Sind wir noch ein Volk?“: ARD-Doku stellt Deutsche auf die Probe

"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"

ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?

29.09.2025, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Die ARD-Dokumentation "Sind wir noch ein Volk?" untersucht die Dialogfähigkeit in Deutschland durch ein einzigartiges Experiment, das verschiedene politische Lager aufeinanderprallen lässt. Ein Film, der zum Nachdenken anregt.
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Silvio Witt trat als Oberbürgermeister von Neubrandenburg nach dem Rechtsruck bei den Wahlen im Juni 2024 zurück. Die Stadtverwaltung hatte beschlossen, die Regenbogenfahne nicht mehr zu hissen. Ist Deutschland zwischen verschiedenen Lagern längst viel zu zerstritten, oder lassen sich dazwischen noch Gemeinsamkeiten finden?  Fotoquelle:  MDR / Hoferichter & Jacobs
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Die Slawistin Cornelia Mannewitz will auch angesichts des Ukraine-Kriegs Frieden "ohne Waffen" schaffen.  Fotoquelle:  MDR / Hoferichter & Jacobs
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Wie gespalten und zerrissen sind die unterschiedlichen politischen Lager? fragt auch der Singer-Songwriter Daniel Gay.  Fotoquelle:  MDR / Hoferichter & Jacobs
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Die türkischstämmige Rapperin Ebow setzt sich gegen alltäglichen Rassismus ein.  Fotoquelle:  MDR / Hoferichter & Jacobs

Sind die Deutschen noch fähig zum Dialog – oder ist es womöglich so, wie JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Schrecken aller Zuhörer dozierte, dass die Meinungsfreiheit hierzulande gefährdet ist?

ARD
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Doku • 29.09.2025 • 22:50 Uhr

Politische Gegensätze stehen sich für Experiment gegenüber

Der 90-minütige ARD-Dokumentarfilm "Sind wir noch ein Volk?" will offenbar das Gegenteil beweisen – mit einem Experiment. Er führt mittels Schneidetisch Menschen unterschiedlicher politischer Lager zusammen – Menschen, die in der Realität "nie" aufeinandertreffen würden, "und wenn, würden sie einander nicht zuhören oder unverstanden auseinandergehen".

So trifft hier also ein Pegida-Gründer auf eine türkischstämmige Rapperin, die sich einsetzt gegen Migrationsfeindlichkeit und Alltagsrassismus. Ein "Wut-Bauer", der mit anderen Demonstranten Straßen mit dem Traktor blockierte, weil er um Subventionen und lohnenden Ackerbau wegen neuer EU-Auflagen fürchtete, sieht sich nun mit einer Klima-Aktivistin konfrontiert. Und die trotz des Putin-Einmarsches in der Ukraine an ihrem pazifistischen Weltbild festhaltende Slawistin sieht sich einem einstigen Wehrdienstverweigerer gegenüber, der angesichts des Ukraine-Überfalls entschlossen zur Waffe greifen will.

Derzeit beliebt:
>>Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
>>Jennifer Rush wird 65 Jahre alt: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
>>NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
>>ARD-Hammer: Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ geht weiter

Wie groß ist der Einfluss von Fake-News an den tiefen Gräben?

Im Allgemeinen geht es dabei um die eine bange Frage: Sind "wir" wirklich so weit, dass wir in der Realität nicht mehr miteinander reden wollen? Können wir uns nur noch an einem "virtuellen Gesprächstisch" versammeln? – Keine Frage, dass die Gräben tiefer werden, weil die wirtschaftliche Lage drückt und die Schulden größer werden – und vor allem, dass zu viele Fake-News die Lager auseinandertreiben.



Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach gesundheitlichen Problemen zog sich Til Schweiger aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt berichten seine Familie und Tochter Luna über seinen Zustand.
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma

Ob in dieser Situation die virtuelle Konfrontation das richtige Mittel ist, um den Dialog zu wagen, sei dahin gestellt. "Sind wir noch eine 'Schicksalsgemeinschaft'?" fragen die Autoren Jan N. Lorenzen und Emma Mack besorgt, und setzen noch eins drauf: "Was würde passieren, wenn Deutschland von außen angegriffen würde? Würden wir zusammenstehen oder würde jeder für sich das Weite suchen?" Gut, dass sie neben der virtuellen Konfrontation in ihrem Beitrag auch ganz normale Einblicke in den Alltag aller Beteiligten geben.

ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk? – Mo. 29.09. – ARD: 22.50 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs
WM-Triumph 2014
Tom Bartels
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza
Hilfsflotte
Enissa Amani
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"
20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Thomas Anders: Die unbekannte Seite des Modern-Talking-Stars
Einst ein Kindertalent
Thomas Anders
Ehekrise im Ruhestand: Ein Paar auf dem Prüfstand
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Der verborgene Nazischatz von Štěchovice: Mythos oder Wahrheit?
"Terra X History: Die verrückte Suche nach dem Nazischatz"
Terra X History: Die verrückte Suche nach dem Nazischatz
Gefährlicher Defibrillator-Hack bedroht tausende Leben
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Von Gallien nach China: Asterix & Obelix im Kulturschock
"Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte"
Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte
Transfrau als Lockvogel: Thea Ehre begeistert im Berlinale-Hit
"Bis ans Ende der Nacht"
Bis ans Ende der Nacht
DDR-Tennis: Als die Mauer den Aufschlag blockierte
"Großes Tennis – Made in East Germany"
Großes Tennis - Made in East Germany
Streaming-Tipps der Woche: Leidende Männer und ein mutiger Alltagsheld
Highlights
"Alphamännchen"
Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Helene Fischer: So viel Geld hat die Schlagerqueen wirklich
Das Imperium der Schlager-Queen
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
Florian Silbereisen fliegt kurz vorm Auftritt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"
Eklat bei Feier
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
"Drei gegen Einen – Die Show der Champions"
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
"Protest! Songs! – Klassenkampf (1 / 4)"
Protest! Songs! - Klassenkampf (1 / 4)
Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
30 Jahre "PUR+": Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum
"PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag"
"PUR+"