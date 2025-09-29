Home News TV-News

Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten

"Wer wird Millionär?"

Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten

29.09.2025, 17.11 Uhr
von Pamela Haridi
Die zweite „Wer wird Millionär?“-Folge nach der Sommerpause schloss nahtlos an die vorherige an. Alles verlief wie immer – bis Günther Jauch (69) einen alten Bekannten mit frivoler Vergangenheit im Publikum entdeckte.
Anna Maria Martín y Moreno
Zum Zeitpunkt der Begrüßung wusste Günther Jauch (69) noch nicht, mit wem "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Anna Maria Martín y Moreno verheiratet ist.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Als die „Wer wird Millionär?"-Kandidatin Anna Maria Martín y Moreno aus Bochum auf dem Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch Platz nahm, war sie sichtlich nervös. Immerhin hatte sie die Chance, durch richtige Antworten einen hohen Geldbetrag mit nach Hause zu nehmen. Jauch hingegen war zwar nicht nervös, dafür jedoch zunächst irritiert.

Die zweifache Mutter blieb fokussiert, hangelte sich von Frage zu Frage. Bei Jauch war der Groschen gefallen, als er im Publikum den Ehemann der Kandidatin entdeckt hatte. Vor zehn Jahren war dieser nämlich selbst Kandidat in der Quizshow. Mehr noch als auf Grund seines außergewöhnlich langen Nachnamens blieb er Günther Jauch wegen seiner einst ausgeübten Tätigkeit im Gedächtnis.

Miguel Alexander Páwel Martín y Moreno arbeitete als Kondomtester

Bei über 1.750 „Wer wird Millionär?“-Folgen blickte Günther Jauch in unzählige Gesichter. Eines hiervon gehörte Miguel Alexander Páwel Martín y Moreno, der 2015 auf dem Kandidatenstuhl Platz nahm. Nun war er wieder im Studio anwesend, diesmal allerdings nicht als Teilnehmer, sondern als Begleitung seiner Ehefrau. „Sie kommen mir irgendwie bekannt vor“, sprach Jauch ihn unvermittelt an.

Derzeit beliebt:
>>Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
>>Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
>>Günther Jauch erklärt Krücken-Auftritt bei "Wer wird Millionär?"
>>Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr

„Sie waren mal Kondomteste“, fiel bei Jauch schließlich der Groschen, als er sich an die äußerst kuriose Geschichte erinnerte. Miguel gab diese damals zum Besten. Zur Aufklärung aller anwesenden Gäste wurde ein Ausschnitt aus der Sendung vom 9. März 2015 eingespielt, in dem Moreno seinen pikanten „Jugend-Job“ preisgegeben hatte.



ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Im ZDF-Fernsehgarten setzt Barbara Schöneberger auf Scherze: Während der letzten Ausgabe 2025 sorgt sie mit frechen Lebkuchenherzen für Lacher und Verwirrung bei Moderatorin Andrea Kiewel.
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel

So lief die Auswahl zum Kondomtester ab

Damals erzählte Moreno von seinem Job, den er als 18-Jähriger für die Universität Duisburg-Essen ausübte: Er war offizieller Kondomtester! „Die haben ein neuartiges Kondom entwickelt. Ich habe die Ausschreibung in der Zeitung gelesen und bin mit fünf Freunden hingegangen.“ Jauch wurde neugierig: „Wie lief denn der Test ab?“

„Es gab einen großen Saal mit Stühlen und Vorhängen. Da lagen nette Zeitschriften, die man durchgeblättert hat. Wenn das Lineal stand, hat man einen Buzzer gedrückt. Dann kam ein Arzt, um alles zu vermessen. Mit Sicherheit ist es ein sehr gutes Kondom geworden, das bis heute gute Arbeit leistet“, erklärte Moreno.

Außerdem verriet er, dass er diesen Test zweimal durchlaufen musste. Das erste Ergebnis war nicht verwertbar, da Miguel während der Vermessung gelacht habe. Besonders stolz war er jedoch darüber, dass ihm Maße „über dem Durchschnitt“ attestiert wurden. „Der Arzt war SEHR zufrieden“, erinnerte er sich breit grinsend.

Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Ina Müller, bekannt für ihre Talkshow "Inas Nacht", spricht selten über ihr Liebesleben. Doch nach der Trennung von Johannes Oerding gibt es neue Spekulationen. Was ist an den Gerüchten dran?
Die Entertainerin privat
Ina Müller

Seine Ehefrau und WWM-Kandidatin Anna Maria wusste von alledem nichts

Jauch amüsierte sich köstlich, während im Publikum eine Mischung aus Gelächter und Fremdscham herrschte. Große Augen machte damals lediglich seine Ehefrau Anna Maria, die von dem Vorleben ihres Gatten bis dahin nichts wusste. Jauch wollte wissen, was nach der Sendung passiert sei.

Moreno berichtete, dass es zwar Anfragen seitens der Presse gab, seine Frau und er das Thema jedoch nicht weiter aufbauschen wollten. Nach einem Firmenwechsel hätten die neuen Mitarbeiter dann seinen Namen gegoogelt. Sie waren neugierig, wo ihr neuer Chef zuvor gearbeitet habe und stießen so auf seinen Einsatz als Kondomtester. „Es war trotzdem witzig und hat immer für eine gute Stimmung gesorgt“, versicherte Moreno.

Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
35 Jahre nach der Wiedervereinigung zeigt sich in Ostdeutschland Unzufriedenheit. Die Reportage von Birgit Wärnke untersucht die Ursachen und beleuchtet die sozialen und politischen Herausforderungen.
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?

So viel Geld erspielte das Ehepaar bei ihren "Wer wird Millionär?"-Teilnahmen

Die lockere Stimmung im Studio sprang leider nicht auf die leicht gequält lächelnde Anna Maria über, die sich immer noch im Wissens-Verhör befand. Die 300-Euro-Frage lautete: „Ein Drehbuch, verfasst von FC-Bayern-Torwart Neuer, das ist …? A: Skizz Ze, B: Vor Lage, C: Konz Zept, D: Manus Skript“ Zur Beantwortung holte sich die 34-Jährige die Hilfe des Publikums. Als die 8.000-Euro-Frage anstand, war bereits kein Joker mehr vorhanden.

Da Anna Maria die richtige Antwort nicht wusste, traf sie den Entschluss, mit den erspielten 4.000 Euro die Bühne zu verlassen. Immerhin: Vor zehn Jahren gewann ihr Gatte nicht nur einen Platz in Jauchs Gedächtnis, sondern obendrein 32.000 Euro. Anna Maria wirkte zwar enttäuscht, aber wie heißt es doch so schön - „Pech im Spiel, Glück in der Liebe!" Angesichts solch einer wissenschaftlich bestätigten Mannespracht dürfte das Geld ohnehin nebensächlich sein.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Wer wird Millionär? (WWM)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
"Drei gegen Einen – Die Show der Champions"
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?
"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
Jennifer Rush: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
65. Geburtstag
Jennifer Rush
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"