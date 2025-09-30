Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?

Home News TV-News

30.09.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
35 Jahre nach der Wiedervereinigung zeigt sich in Ostdeutschland Unzufriedenheit. Die Reportage von Birgit Wärnke untersucht die Ursachen und beleuchtet die sozialen und politischen Herausforderungen.
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Simsonfans feiern neben den Kultmopeds ihre Ost-Identität unter der DDR-Fahne in Zwickau. Viele hier erzählen von einem starken Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt. Typisch für den Osten?  Fotoquelle: ZDF / Birgit Wärnke
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Eine beliebte Beschäftigung auf dem bundesweit größten Simsontreffen in Zwickau: Das Hinterrad durchdrehen lassen, bis es ordentlich qualmt und der Reifen platzt.  Fotoquelle:  ZDF / David Hohndorf
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Vor der Wende schraubte Petra Peterhänsel im VEB Automobilwerk Eisenach am Wartburg, heute leitet sie das BMW Werk in Leipzig. Damit ist sie eine von wenigen Ostdeutschen, die es in eine Spitzenposition geschafft hat.  Fotoquelle: ZDF / Martin Kobold
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
In der Doku "Einigkeit, Verdruss und Freiheit" geht Filmemacherin Birgit Wärnke der Frage nach, wie vereint Deutschland 35 Jahre nach der Einheit ist. Im thüringischen Niederbösa gibt es zur Wiedervereinigung auch sehr kritische Stimmen.  Fotoquelle: ZDF / David Hohndorf
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Wolfgang Herzig (links) und Wolfgang Kolditz sind im Traditionsverband der Nationalen Volksarmee. Sie sind enttäuscht darüber, wie die Deutsche Einheit vor 35 Jahren lief und ärgern sich, dass ihre Lebensleistungen nicht anerkannt werden.  Fotoquelle: ZDF / Martin Kobold

Einst trennten Stacheldraht und Mauer Deutschland-Ost und -West. Bis sich mit dem Mauerfall alles änderte. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung scheint es jedoch, wie manche sagen, noch immer eine diesmal unsichtbare Grenze zu geben. Im Osten macht sich zunehmend Unzufriedenheit breit. Und noch immer ziehen viele in den Westen, weil der Wohlstand vielerorts ausgeblieben ist.

Zwischen Ausländerfeindlichkeit und dem Wunsch nach Remigration

Rechtsextremisten haben Zulauf. Ein Filmteam um die 1978 in Brandenburg geborene Regisseurin Birgit Wärnke will nun in der Reportage "Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?" aufklären, warum das insbesondere bei jungen Leuten, welche die stalinistisch geprägte DDR gar nicht erlebten, so ist.

Wärnke spürt den Stimmungen im Osten nach – geht in die Regionen, in Gemeinden und Dörfer, wo zuletzt in besonders starker Zahl rechts gewählt wurde. Einmal mehr ist zu spüren: Die Ausländerfeindlichkeit scheint seit der Wende nicht geringer geworden zu sein, "Remigration" gilt manchen im Osten als Zauberwort und neben den Angriffen auf die Europäische Union als Lösung aller Probleme.

Doch ein bisschen mehr in die Tiefe geht es in diesem Film dann doch. Erzählt wird auch davon, wie nach der Wende die plötzliche Loslösung von der Sowjetunion und der Abriss jeglicher technologischer Infrastruktur durch die Treuhand eine gewichtige Rolle gespielt hatte. Viele wurden arbeitslos, Führungskräfte wurden aus dem Westen einbestellt. Wirkt der Schock nach bis heute?



Weshalb werden so wenige Ostdeutsche in Spitzenpositionen eingesetzt?

Klar wird hier auch einmal mehr, dass die Grünen bei jungen Menschen im Osten auf harte Gegenwehr treffen, viele halten nichts von teuren Umweltschutz-Bemühungen. In Zwickau oder Chemnitz treffen sie sich zu mehrtägigen Kultveranstaltungen, um ihre bis 1986 in Suhl hergestellten Simson-Kleinmotorräder und -Mopeds in gemeinsamen Touren und Wettbewerben nebst Live-Musikauftritten zu feiern. Es geht, das macht auch dieser Beitrag deutlich, immer wieder auch um Identität.

Ehemalige NVA-Offiziere treffen sich bis heute, um ihren Unmut über die Wiedervereinigung zu teilen. Unter anderem glauben sie, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu dürfen, was etwa Russland und dessen Verhältnis zur NATO angeht. In der Industrie haben es nur wenig Ostdeutsche zu Spitzenpositionen gebracht. Petra Peterhänsel, die ihre Ausbildung bei Wartburg in Eisenach gemacht hat und nun das BMW-Werk in Leipzig leitet, scheint da eine der wenigen Ausnahmen zu sein. Auch sie wird im Film vorgestellt.

Auf dem "Wasted in Jarmen"-Festival, das stets am ersten Septemberwochenende in Vorpommern stattfindet, trifft die Autorin Monchi Gorkow, den Leadsänger der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Er hält nichts von der starren Grenze zwischen Ost und West. Mit seiner Band, die sich gegen Rechtsradikalismus einsetzt, schaut er lieber auf das Verbindende als auf das, was trennt. Die Schauspielerin Christiane Paul, der Politiker Gregor Gysi oder Filmregisseur Christian Schwochow halten das ebenso. Insgesamt ein nüchterner, mithin auch ernüchternder Blick auf "35 Jahre Deutsche Einheit".

Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten? – Di. 30.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

