„37° Der Kiosk“-Doku: Stirbt der Späti um die Ecke bald aus?

"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"

Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe

30.09.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Die 37°-Reportage von Daniel Hartung beleuchtet die Bedeutung von Kiosken in Deutschland, die als Orte der Kommunikation und Kultur unverzichtbar sind.
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Für die Kundschaft in ihrer "Ballerbude" in Oer-Erkenschwick hat Kioskbetreiberin Naciye (46) immer ein offenes Ohr.  Fotoquelle: ZDF / Florian Frei
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Serdars Späti in Berlin-Kreuzberg hat bis in die Nacht geöffnet.  Fotoquelle: ZDF / Florian Frei
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Kioskbetreiberin Naciye (46) unterhält sich in ihrer "Ballerbude" in Oer-Erkenschwick gerne mit den Gästen.  Fotoquelle: ZDF / Florian Frei
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Späti-Betreiber Serdar (28) richtet sein Angebot auf die trendbewusste Kundschaft in Berlin-Kreuzberg aus.  Fotoquelle: ZDF / Florian Frei
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Er packt mit an: Emre (26) arbeitet nebenberuflich im Späti seines Bruders.  Fotoquelle: ZDF / Florian Frei

Dass der Kiosk "um die Ecke" für viele ein Stück Heimat ist, musste endlich wieder mal gesagt werden. Auch wenn der Kiosk längst kein Kiosk mehr ist, nämlich ein frei stehendes Bretterhäuschen und als solches nachweisbar türkischen Gartenpavillons nachempfunden (auch das Wort kommt ja daher), sondern ein Laden, der in vielen Fällen noch nicht mal an der Ecke steht – wertvoll ist er eben doch.

ZDF
37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen
Reportage • 30.09.2025 • 22:15 Uhr

Discounter-Ketten, hohe Mieten und leidige Energiekosten als Gefahr?

Denn hier wird nachbarschaftliche Kommunikation gepflegt – und das nicht nur in Hamburg, wo ein frommer "Zuhör-Kiosk" auf diesen Zweck des Ladens verweist. Die "37°"-Reportage besucht "Kioske" quer durch die Republik, von Berlin bis ins Ruhrgebiet, und sich mit den dort befindlichen Menschen unterhalten, die ja nicht zuletzt auch ein Stück regionaler Kultur tragen.

Dittsches Hamburger Imbiss blieb nebst Olli Dietrich selbst außen vor. Wohl, weil das zwar ein aufregender Kommunikationsort für verlorene Seelen, aber eben doch kein Verkaufsort für alles Mögliche war. Hingegen vermissen wir einige Münchner Vertreter der Spezies voll und ganz – von "Fräulein Grüneis" an der Eisbachwelle bis zu den kultigen Buden an der Braunauer- oder auch Reichenbachbrücke. Gewichtige mediale Stimmen fordern immer mal wieder ihr Weiterbestehen ein.

Derzeit beliebt:
>>Zwei Jahre nach Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober
>>Tom Gaebel im Interview: Die Leidenschaft, mit Musik zu unterhalten
>>„37°“: Zwischen Vergessen und Nähe – Demenz auf der Bühne
>>Wilson Gonzalez über seine Tochter: "sie soll auch experimentieren"

Der "37°"-Film selbst pflegt allerdings nicht solche in Jahrzehnten gewachsenen Traditionen. Er kümmert sich mehr um das gefährdete Fortbestehen jüngerer Formate. Auch der Berliner "Späti", in dem man rund um die Uhr alles bekommt, was das Herz und die durstige Seele begehren, ist ja schon wieder gefährdet. Discounter-Ketten, hohe Mieten und leidige Energiekosten heizen ihm tüchtig ein.



Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
Vor fünf Jahren wurde ein Lehrer für den Mord an einer Schülerin verurteilt, obwohl keine Leiche gefunden wurde. Nun wird die Leiche entdeckt und die Verteidigerin Sophia Dreyer rollt den Fall erneut auf. Ist der Lehrer unschuldig?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem

Ob Kiosk, Späti oder Trinkhalle - Die Inflation frisst vieles auf

Da ist es gut, wenn es im Familienverbund funktionieren kann: In Berlin-Kreuzberg, wo der 28-jährige Serdar soeben einen Späti übernommen hat, wird er kräftig von seinem jüngeren Bruder Emre unterstützt. Die beiden probieren ständig Neues aus, achten darauf, was angesagt ist, und halten den Laden so am Laufen. – In Oer-Erkenschwick, am Rande des Ruhrgebiets, muss sich Naciye in ihrer "Ballerbude" (frei übersetzt: Trinkhalle) nach der Decke strecken. In ihrem Büdchen hat sie in den vergangenen Jahren Freunde gewonnen, ihren Mann kennengelernt und zwei Söhne großgezogen. Doch die Inflation frisst viel auf, die Gewinnmargen sind nicht hoch und die Steuer hält die Hand obendrein auf.

Längst seien Kioske, in Berlin "Spätis", im Ruhrpott "Trinkhallen" oder "Büdchen" genannt, keine Selbstverständlichkeit im Stadtleben mehr, so das Fazit der bunten und aufmunternden "37°"-Reportage von Daniel Hartung. Dabei sind auch die neuen Kioske als Orte des zufälligen Miteinanders doch eigentlich unentbehrlich.

37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen – Di. 30.09. – ZDF: 22.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

