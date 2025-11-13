Home News Star-News

Große Rollen, große Gefühle: Die bewegende Lebensgeschichte von Uschi Glas

"Schätzchen der Nation"

Große Rollen, große Gefühle: Die bewegende Lebensgeschichte von Uschi Glas

13.11.2025, 09.46 Uhr
von Anja Kratz
Uschi Glas, das „Schätzchen der Nation“, eroberte die Leinwände mit Filmen wie „Winnetou“ und „Fack ju Göhte“. Doch ihre Lebensgeschichte ist noch viel tiefgründiger.
Uschi Glas und Dieter Hermann
Uschi Glas (81) mit ihrem Ehemann Dieter Hermann (74). Im Jahr 2005 heiratete das Ehepaar.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz/Geisler-Fotopress

Uschi Glas – einst als „Schätzchen der Nation“ gefeiert – hat ein Leben geführt, das problemlos selbst Stoff für großes Kino liefern könnte. Geboren am 2. März 1944 in Landau an der Isar, wuchs sie mit vier älteren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Doch schon als junge Frau war spürbar: Sie würde sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben. Nach der mittleren Reife arbeitete sie zwar zunächst als Buchhalterin und Sekretärin, aber ihr Herz schlug längst für eine andere Bühne. Als sie schließlich von einem Produzenten entdeckt wurde, nahm ihr Leben eine neue Richtung.

Durchbruch mit Pierre Brice: „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“

1966 stand Glas erstmals für ein großes Kinoabenteuer vor der Kamera – als Apanatschi an der Seite von Pierre Brice im „Winnetou“-Film. Der Erfolg machte sie mit einem Schlag bekannt. Zwei Jahre später folgte der endgültige Durchbruch: „Zur Sache, Schätzchen“. Jung, frech, modern – Glas wurde zum Gesicht eines neuen, selbstbewussten Frauenbildes. Es folgten Komödien, Kultreihen wie „Die Lümmel von der ersten Bank“ und Schlagerfilme mit Roy Black – sie war plötzlich überall.

Doch Glas blieb nicht beim süßen Image stehen. Sie zeigte, dass sie mehr kann. In den 90er-Jahren prägte sie TV-Erfolgsformate wie „Tierärztin Christine“ und „Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg“ und verkörperte starke Frauen, die ihren Platz im Leben behaupten.

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern
>>"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
>>Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
>>Selbstversorger statt Starallüren – wie tickt Andreas Ehrlich?

Auch im neuen Jahrtausend bewies sie Präsenz: In der Kinohit-Reihe „Fack ju Göhte“ spielte sie die strenge, aber warmherzige Lehrerin – und gewann damit eine völlig neue, junge Fangemeinde.



Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Im Playboy zeigen prominente Frauen über 40, dass Schönheit und Erotik zeitlos sind. Von Désirée Nick bis Simone Thomalla – ein Überblick über späte Playboy-Bunnys.
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.

Das Liebesleben von Uschi Glas: Eine Botschaft mit Mut

Privat verlief das Leben von Glas keineswegs immer geradlinig – und gerade das macht sie für viele so nahbar. In den 60er-Jahren war sie zunächst mit Produzent Bobby Arnold liiert, später mit Max Graf Lamberg. 1981 heiratete sie schließlich den Produzenten Bernd Tewaag. Mit ihm bekam sie drei Kinder: Benjamin, Alexander und Julia. Nach außen wirkte das Familienleben lange harmonisch – doch hinter den Kulissen schwelten Konflikte.

2003 ging die über 20 Jahre währende Ehe in die Brüche, begleitet von Schlagzeilen, Gerüchten und öffentlicher Anteilnahme. Später sprach Glas offen darüber, wie schmerzvoll diese Phase war – und wie wichtig es sei, den Mut aufzubringen, eine unglückliche Beziehung zu beenden.

"Familien-Duell" bis "Der Preis ist heiß": Das wurde aus den Gameshow-Stars der 90er-Jahre
Gameshow-Moderatoren wie Werner Schulze-Erdel, Harry Wijnvoord und Jörg Draeger wurden in den 90er-Jahren zu TV-Stars. Wir zeigen, was einstigen Publikumslieblinge heute machen.
Gameshow-Legenden
Werner Schulze-Erdel

Nur zwei Jahre später fand sie neuen Halt: Mit dem Unternehmensberater Dieter Hermann, den sie 2005 heiratete, führt sie bis heute eine stabile und liebevolle Partnerschaft. Neuanfänge sind also möglich - in jedem Alter.

So steht Uschi Glas zu Playboy-Anfragen und Nacktszenen

Ihr Leben lang blieb Glas ihren Überzeugungen treu. Playboy-Anfragen? Lehnte sie ab. Nacktszenen? Für sie keine Option. „Ich muss abends noch in den Spiegel schauen können“, sagte sie einmal – ein Satz, der viel über ihre Haltung verrät. Stattdessen nutzte sie ihre Bekanntheit, um anderen zu helfen. Mit dem Verein „brotZeit e.V.“ sorgt sie dafür, dass Kinder ein gesundes Frühstück bekommen und gestärkt in den Schultag starten.

Heute, mit über 80 Jahren, ist Glas weit mehr als ein Film- und Fernsehstar. Sie ist eine Frau, die ihren Weg konsequent gegangen ist – von der Arbeiterkindheit bis zur Leinwand-Ikone, vom „Schätzchen“ zur Grande Dame des deutschen Films.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"
Im Jahr 1995
"James Bond 007 - Goldeneye"
"South Park" kehrt zu alten Quoten zurück – dank Trump-Satire
Großes Comeback
"South Park"
Der TV-Skandal von 1970: "Das Millionenspiel" und seine erschreckende Aktualität
Was sich lohnt
Das Millionenspiel
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
Annette Frier über ihre Selbstzweifel und die Menopause
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl
Neuauflage eines Klassikers: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Ein Muss für Film-Fans
"Die nackte Kanone"
Neuer Netflix-Knaller? „Last Samurai Standing“ erinnert an Squid Game
Streaming-Highlights der Woche
"Last Samurai Standing"
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Orcas auf der Jagd: Neue "Terra X"-Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen
"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis"
Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis
Berlin im NFL-Fieber: Falcons gegen Colts
"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts"
NFL bei RTL
Liebespaar als Täter? So spannend wird der neue Tatort
"Tatort: Mike & Nisha"
Tatort: Mike & Nisha
Nürnberger Prozess: Begegnung von Überlebenden
"ARD History: Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen"
ARD History: Nürnberg 45
Leon Windscheid erkundet die menschliche Sexualität
"Terra Xplore: Sex – Reine Kopfsache?"
Terra Xplore: Sex - Reine Kopfsache?
Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!
"Willkommen bei den Reimanns"
Willkommen bei den Reimanns
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
So sehen die "American Pie"-Stars heute aus
Nostalgie der 90er
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
"Familien-Duell" bis "Der Preis ist heiß": Das wurde aus den Gameshow-Stars der 90er-Jahre
Gameshow-Legenden
Werner Schulze-Erdel
Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute
Erfolgsgeschichten
Dark, Staffel 2
"Muss das sein?" Carolin Kebekus berichtet von unschönem Still-Erlebnis
Druck auf Mütter
Carolin Kebekus
Palm Royale: Das Intrigenspiel um den schönen Schein beginnt von vorne
Sixties-Satire
Palm Royale