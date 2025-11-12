Home News TV-News

ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund

Neue Gesichter

12.11.2025, 12.42 Uhr
von Natasa Unkel
Die 17. Staffel von "Die Bergretter" überrascht mit der Rückkehr zweier beliebter Figuren in neuer Besetzung. Aber warum?
Der Cast von "Die Bergretter"
Der Cast von "Die Bergretter"  Fotoquelle: ZDF / Sabine Finger

Seit Oktober 2025 läuft die 17. Staffel von „Die Bergretter“ im ZDF. Für die Zuschauer gab es schon in der ersten Folge eine Überraschung. Denn zwei Figuren hatten die Serie vor langer Zeit verlassen und kehrten jetzt in neuer Besetzung zurück. Wir verraten euch, was es mit der Neubesetzung auf sich hat.

Mia-Sophie Ballauf steigt endgültig aus – ZDF besetzt ihre Rolle neu

Mia-Sophie Ballauf spielte vier Jahre lang die Rolle der Mia Steiner, der Ziehtochter des Protagonisten Markus Kofler. Zwar verließ sie 2020 in der 12. Staffel die Serie und kehrte für einen Gastauftritt in der darauffolgenden Staffel noch einmal kurz zurück – Ballauf scheint aber der Serie gänzlich den Rücken gekehrt zu haben.

Die Bergretter-Verantwortlichen haben sich jetzt entschieden, die Rolle der Adoptivtochter des Bergretters zurückzuholen – allerdings mit einer neuen Schauspielerin. Lisa Junick spielt nun seit der zweiten Folge der neuen Staffel die mittlerweile 17-jährige Mia. Den TV-Zuschauern dürfte die 22-jährige Junick bekannt sein: Sie hatte bereits Rollen in „SOKO Wismar“, „Frühling“ sowie „Letzte Spur Berlin“.

ZDF erklärt Entscheidung zur Neubesetzung der beliebten Figur

Eine Sprecherin des ZDF erklärte die Neubesetzung gegenüber t-online.de: „Mia-Sophie Ballauf hatte sich schon vor einiger Zeit dazu entschieden, nicht mehr für ‚Die Bergretter‘ zu drehen. Entsprechend wurde im Zuge der Rückkehr von Mia als Figur die Rolle mit Lisa Junick neu besetzt.“

Auch Michis Sohn Leon kehrt in neuer Besetzung zurück

Aber nicht nur die Rolle der Mia ist zurück – auch Michis Sohn Leon Dörfler ist nach fünf Jahren Abwesenheit wieder zu sehen. Der 21-jährige Marinus Hohmann („Dahoam is Dahoam“) löst Tim Marco Rietz in der Rolle ab. Letzterer scheint auch nicht mehr als Schauspieler tätig zu sein. Die Rückkehr der beiden Teenager ist kalkuliert – die beiden werden in Staffel 17 Gefühle füreinander entwickeln.

Die Darsteller der 17 „Bergretter“-Staffel

Diese Schauspieler sind außerdem in der 17. Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen:

  • Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler
  • Luise Bähr als Sanitäterin Katharina Strasser
  • Markus Brandl als Bergretter Tobi Herbrechter
  • Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler
  • Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal
  • Stefanie von Poser als Emilie Hofer
  • Heinz Marecek als Franz Marthaler
  • Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler
  • Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter
  • Sonja Kirchberger als Elisa Rödder
  • Tina Engel als Monika Winkler
  • Felix Everding als Lukas Schlosser
  • Steffen Groth als Lorenz König
  • Lisa Junick als Mia Steiner
  • Svenja Wasser als Maren Prädel
  • Sebastian Klein als Leopold Schuster
  • Hansi Kraus als Wolfgang Hoffmann
  • Lola Linnea Padotzke als Leni Prädel
  • Jochen Paletschek als Daniel Prädel

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

