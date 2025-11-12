ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund

Seit Oktober 2025 läuft die 17. Staffel von „Die Bergretter“ im ZDF. Für die Zuschauer gab es schon in der ersten Folge eine Überraschung. Denn zwei Figuren hatten die Serie vor langer Zeit verlassen und kehrten jetzt in neuer Besetzung zurück. Wir verraten euch, was es mit der Neubesetzung auf sich hat.

Mia-Sophie Ballauf steigt endgültig aus – ZDF besetzt ihre Rolle neu Mia-Sophie Ballauf spielte vier Jahre lang die Rolle der Mia Steiner, der Ziehtochter des Protagonisten Markus Kofler. Zwar verließ sie 2020 in der 12. Staffel die Serie und kehrte für einen Gastauftritt in der darauffolgenden Staffel noch einmal kurz zurück – Ballauf scheint aber der Serie gänzlich den Rücken gekehrt zu haben.

Die Bergretter-Verantwortlichen haben sich jetzt entschieden, die Rolle der Adoptivtochter des Bergretters zurückzuholen – allerdings mit einer neuen Schauspielerin. Lisa Junick spielt nun seit der zweiten Folge der neuen Staffel die mittlerweile 17-jährige Mia. Den TV-Zuschauern dürfte die 22-jährige Junick bekannt sein: Sie hatte bereits Rollen in „SOKO Wismar“, „Frühling“ sowie „Letzte Spur Berlin“.

ZDF erklärt Entscheidung zur Neubesetzung der beliebten Figur Eine Sprecherin des ZDF erklärte die Neubesetzung gegenüber t-online.de: „Mia-Sophie Ballauf hatte sich schon vor einiger Zeit dazu entschieden, nicht mehr für ‚Die Bergretter‘ zu drehen. Entsprechend wurde im Zuge der Rückkehr von Mia als Figur die Rolle mit Lisa Junick neu besetzt.“

Auch Michis Sohn Leon kehrt in neuer Besetzung zurück Aber nicht nur die Rolle der Mia ist zurück – auch Michis Sohn Leon Dörfler ist nach fünf Jahren Abwesenheit wieder zu sehen. Der 21-jährige Marinus Hohmann („Dahoam is Dahoam“) löst Tim Marco Rietz in der Rolle ab. Letzterer scheint auch nicht mehr als Schauspieler tätig zu sein. Die Rückkehr der beiden Teenager ist kalkuliert – die beiden werden in Staffel 17 Gefühle füreinander entwickeln.

Die Darsteller der 17 „Bergretter“-Staffel Diese Schauspieler sind außerdem in der 17. Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen: