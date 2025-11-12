Home News Star-News

Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin

Backstage-Konflikt

Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin

12.11.2025, 11.56 Uhr
von Annika Schmidt
Schon vor ihrem großen Durchbruch geriet Helene Fischer mit einer Schlagerkollegin aneinander. Hinter den Kulissen einer Show kam es zu einem Konflikt. Der Grund dafür war jedoch ziemlich banal.
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Stephan Schraps

Inka Bause und Helene Fischer gehören seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Showgeschäft – sie prägen sowohl das TV- als auch das Schlagerleben. Kein Wunder also, dass sich ihre Wege im Laufe der Zeit immer wieder kreuzten. Doch ihr erstes Aufeinandertreffen verlief alles andere als harmonisch.

Statt einer freundlichen Begrüßung kam es hinter den Kulissen zu einem frostigen Moment. Im Backstage-Bereich flogen zwar keine Fetzen, aber die Stimmung war deutlich angespannt. Was damals genau vorgefallen ist und wie das Verhältnis der beiden heute aussieht, liest du hier.

Backstage krachte es zwischen Helene Fischer und dieser Moderatorin

Als sich Fischer und Bause zum ersten Mal begegneten, steckte die heute 41-jährige „Atemlos“-Sängerin noch in den Anfängen ihrer Karriere. „Eine der ersten Tourneen von Helene Fischer durfte ich moderieren. Da war sie noch eine Sängerin unter vielen. Und ich war in ihrer allerersten Sendung bei Florian Silbereisen, als ich selbst auch als Sängerin dabei war“, erinnerte sich Bause im Gespräch mit Super TV.

Hinter den Kulissen kam es dann jedoch zu einer etwas angespannten Situation. Die Stimmung war alles andere als herzlich – was laut Bause vor allem am damaligen Manager von Fischer lag. „Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt“, verriet die Moderatorin.



Zeigte Helene Fischer schon vor ihrem Durchbruch Star-Allüren?

Dieses Verhalten irritierte Bause sehr – vor allem, weil Fischer zu dieser Zeit noch völlig unbekannt war. Obwohl der große Durchbruch mit „Atemlos durch die Nacht“ noch Jahre auf sich warten ließ, sollen bereits damals besondere Forderungen gestellt worden sein. Dabei war Bause zu jenem Zeitpunkt selbst ein etablierter Star mit einer beachtlichen Karriere.

Gemeinsam mit ihrem Vater Arndt Bause, einem erfolgreichen Komponisten, startete die gebürtige Leipzigerin in der DDR ihre Laufbahn als Sängerin. In den 80er-Jahren wurde sie zum Teenie-Idol und schaffte es – anders als viele andere Künstlerinnen – auch nach der Wende, ihren Erfolg fortzusetzen. Noch heute steht sie regelmäßig als Sängerin auf der Bühne.

Zudem ist Bause seit über 20 Jahren das Gesicht der beliebten RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, mit der sie sich fest im deutschen Fernsehen etabliert hat.

Helene Fischer und Inka Bause: So ist ihr Verhältnis heute

Der Garderoben-Zwischenfall liegt inzwischen viele Jahre zurück. Seitdem sind sich die beiden mehrfach begegnet – und die anfängliche Spannung ist längst verflogen. Beide gelten heute als freundlich, bodenständig und professionell im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen verstehen sich die beiden Schlagersängerinnen gut und begegnen sich mit gegenseitigem Respekt.

