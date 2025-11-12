Home News TV-News

„Die Natur der Liebe“: Dreiecksbeziehung als ARTE-Premiere

"Die Natur der Liebe"

Dreiecksbeziehung als ARTE-Premiere: Ein Film über Beziehungskonzepte

12.11.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
In "Die Natur der Liebe" erlebt Sophia die Spannung zwischen Geist und Körper: Ihr Partner Xavier inspiriert sie intellektuell, Handwerker Sylvain weckt Leidenschaft.
Die Natur der Liebe
Wird die körperliche Liebe zwischen Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) und Sylvain (Pierre-Yves Cardinal) ausreichen?   Fotoquelle: Fred Gervais
Die Natur der Liebe
Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) steht vor einer vielversprechenden Universitätskarriere.   Fotoquelle: Fred Gervais
Die Natur der Liebe
Zwischen Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) und Sylvain (Pierre-Yves Cardinal) besteht sofort eine intensive sexuelle Anziehung.  Fotoquelle: Fred Gervais
Die Natur der Liebe
Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) trifft bei der Renovierung ihres Hauses auf den Handwerker Sylvain (Pierre-Yves Cardinal). Zwischen den beiden sprühen sofort die Funken. Das Haus hat Sophie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Xavier gekauft.   Fotoquelle: Fred Gervais
Die Natur der Liebe
Kann der charmante Handwerker Sylvain (Pierre-Yves Cardinal) Sophia trotz der Unterschiede zwischen den beiden für sich gewinnen?  Fotoquelle: Fred Gervais

Kompatibilität – sie gilt als Grundvoraussetzung jeder Partnerschaft. Doch was, wenn ein Partner nicht reicht, wenn es zwei Menschen braucht, um dich vollständig zu erfüllen? Wenn der eine deinen Geist inspiriert, der andere deine körperlichen Bedürfnisse stillt? Genau diesem Spannungsfeld widmet sich das Drama "Die Natur der Liebe", das nun als Free-TV-Premiere bei ARTE läuft.

ARTE
Die Natur der Liebe
Drama • 12.11.2025 • 20:15 Uhr

Sophia zwischen leidenschaftlicher Anziehung und Tiefgründigkeit

Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), eine brillante Philosophielehrerin, steht vor einer vielversprechenden Universitätskarriere. Seit zehn Jahren lebt sie mit ihrem Partner Xavier (Francis-William Rhéaume) zusammen. Gemeinsam planen sie den Kauf eines Hauses auf dem Land, das allerdings renoviert werden muss. Dabei trifft Sophia auf Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), einen charmanten Handwerker.

Zwischen beiden entsteht sofort eine leidenschaftliche Anziehung – doch schnell wird klar, dass Sylvain ihr geistig nicht das geben kann, was sie in den Gesprächen mit Xavier findet. Mit Xavier teilt sie tiefgründige Diskussionen, aber kaum körperliche Nähe. Mit Sylvain erlebt sie dagegen intensive Sinnlichkeit, ohne intellektuellen Austausch. Doch das wirklich Spannende ist: Was folgt nun?

Preisgekrönte frankokanadische Produktion: Bester internationaler Film

Die aus Québec stammende Regisseurin Monia Chokri erzählt in "Die Natur der Liebe" eine Geschichte, die aufzeigt, wie Beziehungen auf verschiedenen Ebenen existieren können. Dabei wirft ihr Film die zentralen Fragen auf: Muss Liebe immer ein "Entweder-oder" sein? Und was bedeutet Liebe in ihrer Essenz überhaupt? – Die Antworten, das sei verraten, muss natürlich trotz dieser einfühlsam erzählten Story immer noch jeder und jede für sich selbst finden.



Chokri selbst tritt im Film in Erscheinung: Sie verkörpert Françoise, eine enge Freundin von Sophia. Die frankokanadische Produktion erhielt bei den französischen Césars die Auszeichnung als bester internationaler Film.

Die Natur der Liebe – Mi. 12.11. – ARTE: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

