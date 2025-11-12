Home News Star-News

Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985

Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin

12.11.2025, 11.13 Uhr
von Annika Schmidt
Inka Bause, in der DDR als Sängerin bekannt, hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur beruflich, sondern auch optisch stark gewandelt. Von den langen Haaren der 80er bis zur heutigen Kurzhaarfrisur - ein Rückblick auf die stilistische Transformation der beliebten Moderatorin.
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.
Inka Bause (56) steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht – kein Wunder, schließlich war schon ihr Vater, Arndt Bause, ein erfolgreicher Musiker und Komponist. Vor rund 40 Jahren trat die gebürtige Leipzigerin zum ersten Mal im Fernsehen auf. Seitdem hat die heute 56-Jährige nicht nur eine beeindruckende Karriere aufgebaut, sondern auch äußerlich eine bemerkenswerte Veränderung durchlaufen. Heute ist sie vor allem für ihren kurzen, wilden Haarschnitt bekannt – mal lässig, mal verführerisch. Doch früher setzte die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin auf einen ganz anderen Stil.

Ein Blick in das Fotoalbum von "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause

Als Sängerin INKA wurde sie in der DDR berühmt. Das Bild von 1985 dokumentiert ihren Start ins Rampenlicht.

1987 zeigte sich Bause mit langer Mähne – ganz im Stil der 80er. Volumen, jede Menge Haarspray und markante Schulterpolster prägten damals ihren Look.



Ab 1988 stand Bause nicht nur als Sängerin, sondern auch als Moderatorin vor der Kamera. Gemeinsam mit ihrem späteren Ehemann Hendrik Bruch moderierte sie bis 1991 regelmäßig die Kindersendung „Talentbude“.

1995 stellte Bause ihre neue CD persönlich in einem Plattenladen vor – ganz nah bei ihren Fans.

1999 zeigte sich Bause mit deutlich kürzerem Haarschnitt. In Berlin traf die Moderatorin und Sängerin damals Schlagersänger und Komponist Michael Heck.

Mit dem neuen Jahrtausend kam auch ein neuer Look: Ab 2000 trug Bause ihr Haar zunehmend kürzer – und ihre Frisuren wurden deutlich frecher und wilder.

2004 setzte Bause auf den Vokuhila-Look – vorne kurz, hinten lang. In dieser Zeit moderierte sie zwei „Sonntagskonzerte“ des ZDF, die auf den Inseln Rügen und Usedom aufgezeichnet wurden.

2020 präsentierte sich Bause mit einem neuen Accessoire: einer stylischen Brille, die ihrem Look eine moderne Note verlieh.

Im Sommer 2024 zeigte Inka Bause Haltung: Sie beteiligte sich an einer „Demo gegen rechts“ und setzte damit ein deutliches Zeichen für Toleranz und Zusammenhalt.

