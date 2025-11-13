Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"

"Immer dann, wenn wir Leidenschaft für etwas empfinden, geht es uns gut", erklärt der gebürtige Kölner. "Wir fühlen uns lebendig, eingebunden, bedeutsam". Lauterbach ist überzeugt: Menschen brauchen das Gefühl, "bedeutend und nützlich für die Gesellschaft" zu sein. Wer dieses Gefühl verliere, etwa nach dem Ende des Berufslebens, laufe Gefahr, unzufrieden zu werden. "Deshalb sind viele Leute, die aus der Arbeitswelt rausgeschubst wurden, so unglücklich. Dann ist es nicht mehr weit, bis man selbst keine Lust mehr aufs Leben hat."

"Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase" Und was gibt einem das Gefühl von Bedeutung? Das könne vieles sein, glaubt der Schauspieler. Und für jeden etwas anderes: "Vielleicht entscheidet man sich dafür, auf dem Friedhof Blumen zu pflanzen und trauernden Menschen eine Freude damit zu machen. Oder man ist Busfahrer und strebt danach, dass alle Kinder mit einem mitfahren wollen, weil man der beliebteste Busfahrer ist." Man müsse seiner Meinung nach nicht etwas Großes leisten oder berühmt sein, um Bedeutung zu erfahren. Das Leben selbst biete "unendlich viele Möglichkeiten", um Sinn zu finden, findet Lauterbach.

Besonders an ältere Menschen richtet der 72-Jährige einen eindringlichen Appell: "Ich kann nur jedem, der in Rente geht und gesundheitlich einigermaßen fit ist, raten: Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase. Gehen Sie in Alten- und Pflegeheime. Besuchen Sie Menschen, die einsam sind." In diesem Zusammenhang erklärt Lauterbach, dass er der Meinung sei, "dass solche Tätigkeiten auch bezahlt werden sollen." Denn: "Auch das ist eine Form von Wertschätzung, die wichtig für uns als Menschen ist."

"Talent ist wichtig, aber es führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt" Am Ende führt für Heiner Lauterbach kein Weg an seinem Schlüssel zum Glück vorbei: der Leidenschaft. Sie sei – ganz gleich ob im Beruf oder im Alltag – der wahre Motor des Lebens. "Ich wurde als Schauspieler gefragt, was in meinem Beruf wichtiger ist: Talent oder Leidenschaft. Viele sagen wahrscheinlich: Talent. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu einer anderen Antwort, übrigens nicht nur für den Schauspielberuf: Talent ist wichtig, aber es führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt." Denn, davon ist der 72-Jährige überzeugt: "Wer leidenschaftlich ist, wird immer besser in dem, was er tut. Das ist für mich ein großer Faktor fürs Glück, das wir uns alle wünschen."