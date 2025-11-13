Home News Star-News

Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"

Leidenschaft

Heiner Lauterbach verrät: Das hält uns wirklich "glücklich und gesund"

13.11.2025, 09.42 Uhr
In einem Interview zum ARD-Krimi "Hagen Benz – Das Böse in dir" benennt Schauspieler Heiner Lauterbach die eine Sache, die man dringend benötige, um dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein. Und der 72-Jährige verrät, wie man seinem Leben auch im fortgeschrittenen Alter Bedeutung geben kann.
Heiner Lauterbach
Mit 72 Jahren könnte sich Schauspielstar Heiner Lauterbach noch einmal als "Leading Man" zu einer neuen Krimireihe hinreißen lassen. Im Interview zum "Hagen Benz"-Thriller spricht er über das Geheimnis von Charisma, das Stars zu Stars macht - und sein Rezept für Lebensglück im Alter.  Fotoquelle: Elena Zauke
Heiner Lauterbach im Interview
"Wer leidenschaftlich ist, wird immer besser in dem, was er tut", so Heiner Lauterbach in einem Interview.   Fotoquelle: Radio Bremen
Hagen Benz - Das Böse in dir
Arbeiten der ehemalige Kommissar Hagen Benz (Heiner Lauterbach) und Elena Weber (Julia Koschitz) von der Hamburger Mordkommission am selben Fall? Doch worum geht es überhaupt - und was will der mysteriöse Ex-Cop wirklich?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder

"Immer dann, wenn wir Leidenschaft für etwas empfinden, geht es uns gut", erklärt der gebürtige Kölner. "Wir fühlen uns lebendig, eingebunden, bedeutsam". Lauterbach ist überzeugt: Menschen brauchen das Gefühl, "bedeutend und nützlich für die Gesellschaft" zu sein. Wer dieses Gefühl verliere, etwa nach dem Ende des Berufslebens, laufe Gefahr, unzufrieden zu werden. "Deshalb sind viele Leute, die aus der Arbeitswelt rausgeschubst wurden, so unglücklich. Dann ist es nicht mehr weit, bis man selbst keine Lust mehr aufs Leben hat."

"Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase"

Und was gibt einem das Gefühl von Bedeutung? Das könne vieles sein, glaubt der Schauspieler. Und für jeden etwas anderes: "Vielleicht entscheidet man sich dafür, auf dem Friedhof Blumen zu pflanzen und trauernden Menschen eine Freude damit zu machen. Oder man ist Busfahrer und strebt danach, dass alle Kinder mit einem mitfahren wollen, weil man der beliebteste Busfahrer ist." Man müsse seiner Meinung nach nicht etwas Großes leisten oder berühmt sein, um Bedeutung zu erfahren. Das Leben selbst biete "unendlich viele Möglichkeiten", um Sinn zu finden, findet Lauterbach.

Besonders an ältere Menschen richtet der 72-Jährige einen eindringlichen Appell: "Ich kann nur jedem, der in Rente geht und gesundheitlich einigermaßen fit ist, raten: Machen Sie etwas aus dieser Lebensphase. Gehen Sie in Alten- und Pflegeheime. Besuchen Sie Menschen, die einsam sind." In diesem Zusammenhang erklärt Lauterbach, dass er der Meinung sei, "dass solche Tätigkeiten auch bezahlt werden sollen." Denn: "Auch das ist eine Form von Wertschätzung, die wichtig für uns als Menschen ist."

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer spricht zum ersten Mal über den Alltag mit zwei Kindern
>>"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
>>"Hagen Benz – Das Böse in dir": Kritik zum Comeback-Krimi mit Heiner Lauterbach
>>Heiner Lauterbach im neuen ARD-Krimi: "Talent führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"

"Talent ist wichtig, aber es führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"

Am Ende führt für Heiner Lauterbach kein Weg an seinem Schlüssel zum Glück vorbei: der Leidenschaft. Sie sei – ganz gleich ob im Beruf oder im Alltag – der wahre Motor des Lebens. "Ich wurde als Schauspieler gefragt, was in meinem Beruf wichtiger ist: Talent oder Leidenschaft. Viele sagen wahrscheinlich: Talent. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu einer anderen Antwort, übrigens nicht nur für den Schauspielberuf: Talent ist wichtig, aber es führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt." Denn, davon ist der 72-Jährige überzeugt: "Wer leidenschaftlich ist, wird immer besser in dem, was er tut. Das ist für mich ein großer Faktor fürs Glück, das wir uns alle wünschen."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rückblick auf die größten Skandale der Showgeschichte
„Bauer sucht Frau"
In der RTL-Show "Bauer sucht Frau" suchen Landwirte seit 20 Jahren das große Glück. Doch es sind dabei nicht nur Liebespaare entstanden. Einige Skandale sorgten für Wirbel.
Der TV-Skandal von 1970: "Das Millionenspiel" und seine erschreckende Aktualität
Was sich lohnt
Das Millionenspiel
Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
RTL-Abschied
Ulrike von der Groeben
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute
Erfolgsgeschichten
Dark, Staffel 2
Abenteuer Auswanderung: Das waren die Erfolge und Niederlagen der Deutschen
"Auswandern! – Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten"
Auswandern! - Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten
Das waren die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Die geheimen Seiten von Burt Reynolds
"I Am ... Burt Reynolds"
I Am ... Burt Reynolds
Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"
Im Jahr 1995
"James Bond 007 - Goldeneye"
"Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod": Darum geht's im neuen Film mit Bernd Hölscher
Neuer Fall im Zollkrimi
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Trauer um langjährigen ARD-Korrespondenten Jürgen Thebrath
WDR-Journalist
Jürgen Thebrath
Band-Chef verstorben: Jimmy Kimmel weint vor laufender Kamera
Emotionaler Abschied
Jimmy Kimmel
Was wurde aus den Kult-Komikern der 80er-Jahre?
Ikonen
Eddie Murphy
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Sebastian Lege überrascht mit diesen 5 kuriosen privaten Fakten
TV-Koch im ZDF
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat
Skandal in Reality-Show
Temptation Island VIP
„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement
RTL-Moderatorin privat
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.
Das Fotoalbum von „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause seit 1985
Vom DDR-Star zur RTL-Moderatorin
Hättest du Inka Bause auf den Bildern erkannt? Wir haben einen Blick in das Fotoalbum der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geworfen.
"South Park" kehrt zu alten Quoten zurück – dank Trump-Satire
Großes Comeback
"South Park"
Für "mehrere Millionen": Bill Kaulitz hat "unbewohnbares" Haus gekauft
Immobilienkauf
Bill Kaulitz
"überlegt, wie man unsere Leichen beseitigt": Axel Milberg in Lebensgefahr bei ARD-Dreh
Gefährliche Dreharbeiten
Verschollen
"Mein zweites Ich": Howard Carpendales rührende Liebeserklärung
Emotionale Liebeserklärung
Howard Carpendale
Annette Frier: "Man muss sich der Scham und auch dem Älterwerden zuwenden"
Wechseljahre-Komödie
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Macht es Merz besser als Merkel? Neue RTL-Umfrage liefert überraschend klares Ergebnis
Umfrageergebnisse
Angela Merkel und Friedrich Merz
"Bares für Rares" gehackt? Chaos auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Show
Skurrile Posts
"Bares für Rares"
"Deutsches Phänomen": Boris Pistorius ärgert sich im ZDF über schlechten Ruf der Bundeswehr
Verteidigungsminister
ZDF-"Morgenmagazin"
Walter Sittler kehrt zurück: Neuer Bodensee-Krimi im ZDF
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind"
"Der Kommissar und der See - Das fremde Kind"