Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"

Im Jahr 1995

13.11.2025, 06.15 Uhr
von Jasmin Herzog
Pierce Brosnan belebte mit "Goldeneye" den James-Bond-Mythos. VOX zeigt den Film nun erneut zur besten Sendezeit. Ein Rückblick auf das kompromisslose Debüt.
"James Bond 007 - Goldeneye"
Pierce Brosnan hatte in "Goldeneye" 1995 seinen ersten Auftritt als James Bond. Angefragt wurde er bereits zehn Jahre zuvor.  Fotoquelle:  RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation.
"James Bond 007 - Goldeneye"
Die Wissenschaftlerin Natalya (Izabella Scorupco) war das Bond-Girl an der Seite von Pierce Brosnan bei seinem ersten Auftritt als James Bond.  Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation
"James Bond 007 - Goldeneye"
Xenia Onatopp (Famke Janssen) ist schön und gefährlich. James Bond (Pierce Brosnan) weiß nicht, dass er einer eiskalten Killerin gegenübersteht.  Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation
"James Bond 007 - Goldeneye"
Früher Freunde, heute Feinde: Die Agenten Alec Trevelyan (Sean Bean, links) und James Bond (Pierce Brosnan).  Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation.
"James Bond 007 - Goldeneye"
Ach ja, James Bond (Pierce Brosnan) und die Frauen. Auch Miss Moneypenny (Samantha Bond), die Sekretärin seiner Chefin M., hätte gerne einmal ein Date mit dem Spion. Ihre Flirts sind fester Bestandteil der Filmreihe.   Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation.
"James Bond 007 - Goldeneye"
Pierce Brosnan war schon Jahre vor seinem ersten Auftritt als James Bond 1995 in "Goldeneye" für die Rolle des berühmten Geheimagenten angefragt worden, nämlich 1986. Wegen seines Engagements für die Serie "Remington Steele" musste er den Machern damals vorerst einen Korb geben.  Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation
"James Bond 007 - Goldeneye"
In 17 Bond-Filmen spielte Desmond Llewelyn (links), wie hier in "Goldeneye", den Waffenmeister Q, der James Bond (Pierce Brosnan) mit allerlei hilfreichen, originellen Gadgets ausstattete. 1999 hatte er in "Die Welt ist nicht genug" (1999) seinen letzten Auftritt.  Fotoquelle: RTL / (c) 1995 Danjaq LLC and Seventeen Leasing Corporation

Eine weitere Ära der Filmgeschichte von 007 ging 2021 zu Ende: In "Keine Zeit zu sterben" verkörperte Daniel Craig zum letzten Mal James Bond. Als wütender, blutender und schwitzender Asket verpasste der inzwischen 57-jährige Brite der ehemals lebemännischen Agentenfigur von Ian Fleming seit "Casino Royale" (2006) einen neuen Anstrich. Wer in Craigs Fußstapfen tritt, ist nach wie vor ein Geheimnis, immerhin steht mittlerweile der Regisseur des nächsten, des 26. Bond-Films fest: Denis Villeneuve ("Dune"). Da es mit etwas Neuem also noch etwas dauern wird, wirft VOX stattdessen einen Blick in die Vergangenheit und wiederholt am Donnerstagabend einmal mehr "James Bond 007 – Goldeneye" von Regisseur Martin Campbell.

VOX
James Bond 007 – Goldeneye
Action • 13.11.2025 • 20:15 Uhr

"Goldeneye" war 1995 nicht nur das Debüt von Pierce Brosnan im Geheimdienst ihrer Majestät, der Film war auch ein erster, rückblickend behutsamer Versuch, das von der Geschichte überholte "James Bond"-Erbe nach Ende des Kalten Krieges auf ein zeitgemäßeres Fundament zu stellen: Bond präsentierte sich als harter und kompromissloser Agent. Der Bonvivant mit süffisantem Witz, wie man ihn bis dahin kannte, war einem zielstrebigen Actionhelden gewichen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 5,6 Millionen Zuschauer alleine in Deutschland waren Beleg für das durchweg gelungene Brosnan-Debüt.

Donnerstage mit Brosnans Bond

Bonds Gegner fanden sich trotz inhaltlicher Neuausrichtung auch in "Goldeneye" im roten Lager. Eine kriminelle russische Vereinigung namens "Janus" hat eine Waffenentwicklung ehemaliger Sowjets in ihre Gewalt gebracht: Zwei Satelliten im All sind in der Lage, mit elektromagnetischen Strahlen großflächig Computersysteme lahmzulegen. Chaos wäre die Folge. Sean Bean und Gottfried John gaben die Bösewichte im Film. Die Frauen an Bonds Seite, neben Judi Dench als "M", wurden in "Goldeneye" von Famke Janssen und Izabella Scorupco verkörpert.

Kommenden Donnerstag, 20. November, zeigt VOX ein weiteres Bond-Abenteuer mit Pierce Brosnan: "James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie" mit Michelle Yeoh. Die Woche darauf, am Donnerstag, 27. November, lässt sich Brosnans Bond dann in "Die Welt ist nicht genug" von Sophie Marceau um den Finger wickeln.

James Bond 007 – Goldeneye – Do. 13.11. – VOX: 20.15 Uhr

James Bond 007 - GoldenEye (1995)
James Bond 007 - GoldenEye
FILM • Action & Abenteuer, Mystery & Thriller
1995 • 130 MIN.
Lesermeinung


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
