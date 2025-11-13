Pierce Brosnans 007-Debüt: Ein Rückblick auf "Goldeneye"

Eine weitere Ära der Filmgeschichte von 007 ging 2021 zu Ende: In "Keine Zeit zu sterben" verkörperte Daniel Craig zum letzten Mal James Bond. Als wütender, blutender und schwitzender Asket verpasste der inzwischen 57-jährige Brite der ehemals lebemännischen Agentenfigur von Ian Fleming seit "Casino Royale" (2006) einen neuen Anstrich. Wer in Craigs Fußstapfen tritt, ist nach wie vor ein Geheimnis, immerhin steht mittlerweile der Regisseur des nächsten, des 26. Bond-Films fest: Denis Villeneuve ("Dune"). Da es mit etwas Neuem also noch etwas dauern wird, wirft VOX stattdessen einen Blick in die Vergangenheit und wiederholt am Donnerstagabend einmal mehr "James Bond 007 – Goldeneye" von Regisseur Martin Campbell.

"Goldeneye" war 1995 nicht nur das Debüt von Pierce Brosnan im Geheimdienst ihrer Majestät, der Film war auch ein erster, rückblickend behutsamer Versuch, das von der Geschichte überholte "James Bond"-Erbe nach Ende des Kalten Krieges auf ein zeitgemäßeres Fundament zu stellen: Bond präsentierte sich als harter und kompromissloser Agent. Der Bonvivant mit süffisantem Witz, wie man ihn bis dahin kannte, war einem zielstrebigen Actionhelden gewichen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 5,6 Millionen Zuschauer alleine in Deutschland waren Beleg für das durchweg gelungene Brosnan-Debüt.

Donnerstage mit Brosnans Bond Bonds Gegner fanden sich trotz inhaltlicher Neuausrichtung auch in "Goldeneye" im roten Lager. Eine kriminelle russische Vereinigung namens "Janus" hat eine Waffenentwicklung ehemaliger Sowjets in ihre Gewalt gebracht: Zwei Satelliten im All sind in der Lage, mit elektromagnetischen Strahlen großflächig Computersysteme lahmzulegen. Chaos wäre die Folge. Sean Bean und Gottfried John gaben die Bösewichte im Film. Die Frauen an Bonds Seite, neben Judi Dench als "M", wurden in "Goldeneye" von Famke Janssen und Izabella Scorupco verkörpert.

Kommenden Donnerstag, 20. November, zeigt VOX ein weiteres Bond-Abenteuer mit Pierce Brosnan: "James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie" mit Michelle Yeoh. Die Woche darauf, am Donnerstag, 27. November, lässt sich Brosnans Bond dann in "Die Welt ist nicht genug" von Sophie Marceau um den Finger wickeln.

