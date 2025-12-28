Home News TV-News

"Die drei Musketiere – D'Artagnan": Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF

Die drei Musketiere – D'Artagnan

"Die drei Musketiere – D'Artagnan": Alle Infos zum Zweiteiler im ZDF

28.12.2025, 06.00 Uhr
von Jonas Decker
Ein Hochglanzprojekt für über 70 Millionen Euro: Das ZDF zeigt einen neuen "Die Drei Musketiere"-Zweiteiler als Free-TV-Premiere.
"Die drei Musketiere - D'Artagnan"
Später sind sie Verbündete, hier aber wird erst einmal gekämpft: D'Artgnan (François Civil, links) und Aramis (Romain Duris).  Fotoquelle: ZDF/Julien Panié
Die drei Musketiere - D'Artagnan
Aufwendige Kostüme, spektakuläre Kulissen: Die neue "Die drei Musketiere"-Verfilmung kostete über 70 Millionen Euro.  Fotoquelle: ZDF/Julien Panié
Die drei Musketiere - D'Artagnan
Vincent Cassell gehört zu Frankreichs größten Filmstars der Gegenwart. In "Die drei Musketiere - D'Artagnan" verkörpert er Athos.  Fotoquelle: ZDF/Julien Panié
Die drei Musketiere - Milady
Eva Green spielt die Milady de Winter.  Fotoquelle: ZDF/Ben King

Ein Hochglanzprojekt für über 70 Millionen Euro: Das ZDF zeigt einen neuen "Die Drei Musketiere"-Zweiteiler als Free-TV-Premiere.

ZDF
Die drei Musketiere – D'Artagnan
Abenteuer • 28.12.2025 • 22:00 Uhr

Die drei Musketiere – wer bekommt sie noch zusammen? Athos, Aramis, Porthos. Und dann ist da natürlich auch noch ihr ungestümer junger Begleiter D'Artagnan, die sicherlich bekannteste Figur aus dem 1844 veröffentlichten Roman von Alexandre Dumas. Gerade in der Mitte des 20. Jahrhunderts waren "Die drei Musketiere"-Adaptionen für die Leinwand sehr populär – das klassische Sujet des Mantel-und-Degen-Films. Über 30 Verfilmungen gab es bereits (unter anderem auch eine mit John Wayne). Nachdem diese Art FIlm zwischenzeitlich ein wenig aus der Mode gekommen schien, gibt es jetzt mal wieder einen ganz frischen Beitrag.

Nicht jede "Drei Musketiere"-Produktion der letzten 100 Jahre hatte den Anspruch, großes Kino zu sein. Der Zweiteiler von Martin Bourboulon, der jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF-Abendprogramm zu sehen ist, hat diesen Anspruch aber sehr wohl. Das lässt sich alleine schon an der Liste der beteiligten Darstellerinnen und Darsteller ablesen: Vincent Cassel ist als Athos zu sehen, Eva Green als durchtriebene Milady, für die weiteren Rollen wurden unter anderem François Civil (D'Artagnan), Romain Duris (Aramis) und Pio Marmai (Porthos) engagiert.

Spektakel für über 70 Millionen Euro

Die Geschichte, wie sie hier aufbereitet wird: Die drei königlichen Musketiere Athos, Aramis und Porthos sollen im von Religionskriegen zerrütteten Frankreich für Ruhe sorgen. Wobei echte Ruhe eher nicht einkehrt, wo sie auftauchen. Vor allem nicht, als sich D'Artagnan den drei Musketieren anschließt – ein temperamentvoller junger Abenteurer aus der Gascogne, der sagt, was er denkt und schnell zum Degen greift. Der tollkühne Recke verguckt sich schließlich in Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), doch im Hintergrund lauern schon der schurkische Kardinal Richelieu (Eric Ruf) und Milady de Winter (Green). Liebe, Leidenschaft, Intrigen und Duelle auf Leben und Tod – was eben so dazugehört.

Der erste Teil der Neuverfilmung, "Die Drei Musketiere – D'Artagnan", lief 2023 im Kino. Den zweiten Teil, "Milady", zeigt das ZDF direkt am Folgeabend (Montag, 29. Dezember, 22.15 Uhr). Beide Filme sind vorab als Stream in der Mediathek abrufbar. Das bildgewaltige Abenteuer mit Drehbüchern von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte wurde unter anderem im Louvre-Palast sowie in der Kathedrale von Sens gedreht, die Produktionskosten lagen bei über 70 Millionen Euro – für europäische Verhältnisse eine enorme Summe.

Die drei Musketiere – D'Artagnan – So. 28.12. – ZDF: 22.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

