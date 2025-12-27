"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?

Vor 40 Jahren, am 3. Juli 1985, feierte die Science-Fiction-Komödie ihre Weltpremiere: "Zurück in die Zukunft", die Trilogie um den Zeitmaschinenerfinder "Doc" Brown und Teenager Marty McFly, machte Michael J. Fox und Christopher Lloyd zu Stars. Anlässlich der Ausstrahlung des letzten Teils der Trilogie, "Zurück in die Zukunft III" (Samstag, 27. Dezember, 22.00 Uhr, VOX) zeigen wir, was sie und die anderen Hauptdarsteller der populären Sci-Fi-Klassiker heute machen.

Lorraine (Lea Thompson) und George McFly (Crispin Glover) In Teil eins reist Marty McFly ins Jahr 1955 und lernt dort seine Mutter kennen – als ebenfalls 17-Jährige. Und Lorraine Baines verguckt sich gleich in den "unglaublichen Jungen". Auch wenn sie vor allem als Marty McFlys Mutter bis heute unvergessen ist, blieb Lea Thompson eine gefragte Darstellerin: Sie spielte Serien-Hauptrollen in "Caroline And The City" und "Switched At Birth". Sie ist mit Regisseur Howard Deutch ("Pretty in Pink") verheiratet, die beiden gemeinsamen Töchter Madelyn und Zoey sind ebenfalls Schauspielerinnen.

Marty McFly staunt ebenfalls nicht schlecht, als er im Jahr 1955 auch seinen Vater George kennenlernt, der ein schüchterner, unsicherer Teenager mit einem Faible für Science-Fiction-Bücher ist. Für Crispin Glover war "Zurück in die Zukunft" die erste große Rolle – es sollte nicht die letzte bleiben: Er spielte in David Lynchs "Wild at Heart", Oliver Stones "The Doors" und "Drei Engel für Charlie" mit und war von 2017 bis 2021 in der hochgelobten Serie "American Gods" als Gottheit Mr. World zu sehen.

Jennifer (Claudia Wells/Elisabeth Shue) und Clara (Mary Steenburgen) Im ersten Teil verkörperte noch (die heute unbekannte) Claudia Wells Martys Freundin Jennifer. In Teil zwei und drei übernahm Elisabeth Shue die Rolle, die aber auch eher klein blieb. Ihrer Karriere tat das keinen Abbruch: Sie spielte in den 90er-Jahren in "Leaving Las Vegas" und "The Saint" mit und hatte eine Serienhauptrolle in "CSI: Vegas" (2012-2015). Zuletzt war sie unter anderem in der Amazon-Serie "The Boys" zu sehen. Claudia Wells hatte vor "Zurück in die Zukunft" Kurzauftritte in diversen Serien, darunter "Fame – Der Weg zum Ruhm". Auch nach der Zeitreise-Komödie wirkte sie vor allem in TV-Produktionen mit, von denen "The Mentalist" die bekannteste ist. Ihre bislang letzte Rolle spielte sie 2020 im Gruselmachwerk "Bottle Monster"

In Teil drei von "Zurück in die Zukunft", im Wilden Westen des Jahres 1885, findet auch Doc Brown (Christopher Lloyd, Bild links) sein Liebesglück: Er und Marty retten Clara Clayton das Leben, als ihr die Pferde durchgehen und sie mit einer Pferdekutsche in einen Abgrund zu stürzen droht. Als Mary Steenburgen ihre Rolle in Teil drei von "Zurück in die Zukunft" übernahm, hatte sie bereits den Oscar gewonnen – 1980 für "Melvin und Howard": Bis heute spielte die Ehefrau von Ted Danson in zahlreichen Serien ("Justified", "Orange is the New Black") und Kinofilmen ("Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", "The Help") mit, zuletzt war die Schaupspielerin an der Seite von Jane Fonda in "Book Club – Ein neues Kapitel" zu sehen.

Biff Tannen (Thomas F. Wilson) "Hallo McFly, jemand zu Hause?": Schlägertyp Biff Tannen (Thomas F. Wilson) ist nicht nur im Jahr 1955 der ärgste Widersacher von Marty McFly und seinem Vater. In Teil zwei – nachdem er die Zeitlinie verändert hat – ist Biff Tannen im Jahr 2015 steinreich und dazu Bürgermeister von Hill Valley.

In der Kultserie "Freaks and Geeks" (1999-2000) spielte er einen Sportlehrer, ansonsten verdingte Thomas F. Wilson sich in kleineren (Sprech-)Rollen – wie etwa in einer Folge der Netflix-Serie "The Ranch". 2022 machte er Schlagzeilen mit dem Verkauf einer noch verschweißten Videokassette von "Zurück in die Zukunft": 75.000 Dollar brachte das VHS-Tape bei einer Auktion ein. Außerdem ist er seit 2022 als Synchronstimme im "Spongebob Schwammkopf"-Spin-off "Die Patrick Star Show" zu hören.

Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) Er ist der Erfinder des Fluxkompensators, der Zeitreisen möglich macht und schon bald der beste Freund von Marty McFly: Dr. Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) pendelt zwischen Genie und Wahnsinn. Leicht verrückte und skurrile Charaktere lagen seinem Darsteller Christopher Lloyd, der 1975 in "Einer flog über das Kuckucksnest" sein Filmdebüt gab, schon immer: Er war Richter Doom in "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" und Uncle Fester in der "Addam's Family".

Christopher Lloyd ist heute hauptsächlich als Sprecher tätig und nur noch in kleineren Rollen zu sehen – zuletzt in der Komödie "Self Reliance". Auch in der populären Sitcom "The Big Bang Theory" gab sich Christopher Lloyd die Ehre. Als verschrobener Obdachloser Theodore zog er in Staffel zehn in die Nerd-WG. Am Ende vermittelte er im Streit zwischen Sheldon und Leonard.

Marty McFly (Michael J. Fox) Die Rolle ist untrennbar mit ihm verbunden: Michael J. Fox ist Marty McFly – oder doch nicht? Zunächst hatte tatsächlich Eric Stoltz ("Pulp Fiction") die Rolle gespielt. Denn Michael J. Fox – eigentlich erste Wahl als Marty – war es zunächst aus Zeitgründen nicht möglich gewesen, die Rolle zu übernehmen. Stoltz jedoch spielte den Teenager nach Ansicht von Regisseur Zemeckis zu "ernsthaft". Deshalb ging man erneut auf Fox zu, der schließlich in den Drehpausen seiner Erfolgssitcom "Familienbande" am Film arbeiten konnte.

Auch nach "Zurück in die Zukunft" blieb Michael J. Fox irgendwie immer das ewig jugendliche Schlitzohr: Mit "Spin City" landete er in den 90er-Jahren einen TV-Sitcom-Hit, danach ließ ihn seine Parkinson-Krankheit nur noch sporadisch Rollen übernehmen. Populär ist Fox dennoch bis heute, das zeigte nicht nur die Oscar-Verleihung 2017: Dort verlieh Seth Rogen gemeinsam mit seinem "großen Helden" einen der Preise.

Auch wenn Michael J. Fox in den letzten Jahren immer wieder sporadisch auftrat und 2015 zur Feier von 30 Jahren "Zurück in die Zukunft 2" erneut in die Rolle des Marty McFly schlüpfte: Als Schauspieler wird man ihn nicht mehr erleben. 2020 erklärte er erneut seinen Rücktritt: Nicht verlässlich sprechen zu können, sei als Schauspieler ein "game breaker".

Zuletzt war Fox Held seines eigenen Films: In "Still: A Michael J. Fox Movie" (bei Apple TV+ abrufbar) rekapituliert Regisseur Davis Guggenheim das bewegte Leben des Schauspielers. Fox' schauspielerischer Durchbruch dank der Comedyserie "Familienbande" wird ebenso thematisiert wie die einschneidende Parkinson-Diagnose im Alter von nur 29 Jahren.



