Home News Star-News

"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?

Zeitreise-Ikonen

"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?

27.12.2025, 10.53 Uhr
von teleschau
Vor 40 Jahren reisten Marty McFly und Doc Brown erstmals "Zurück in die Zukunft". Zum Jubiläum werfen wir einen Blick auf die Karrieren der Hauptdarsteller und was sie heute machen.
Die Zukunft ist jetzt!
"Zurück in die Zukunft", die Trilogie um den Zeitmaschinenerfinder "Doc" Brown und Teenager Marty McFly, machte Michael J. Fox (Mitte) und Christopher Lloyd zu Stars.   Fotoquelle: Universal Pictures
Lorraine Baines
Lea Thompson spielte die Mutter von Marty McFly (Michael J. Fox).  Fotoquelle: Universal Pictures
Lea Thompson
Lea Thompson blieb als Serienstar eine gefragte Darstellerin.  Fotoquelle: Frazer Harrison/Getty Images
George McFly
Crispin Glover (rechts) spielte den unsicheren Teenager George McFly.  Fotoquelle: Universal Pictures
Crispin Glover
Crispin Glover ist bis heute in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen.  Fotoquelle: Olivia Wong/Getty Images
Jennifer Parker
Als Martys Freundin Jennifer (Elisabeth Shue, Bild) ihr zukünftiges Ich sieht, fällt sie in Ohnmacht.  Fotoquelle: Universal Pictures
Elisabeth Shue
Ihre bekanntest Rolle spielte Elisabath Shue in "Leaving Las Vegas" an der Seite von Nicolas Cage.  Fotoquelle: Amy Sussman/Getty Images
Clara Clayton
In Teil "Zurück in die Zukunft III" findet auch Doc Brown (Christopher Lloyd, Bild links) sein Liebesglück mit Clara Clayton (Mary Steenburgen).  Fotoquelle: Universal Pictures
Mary Steenburgen
Als sie ihre Rolle in Teil drei von "Zurück in die Zukunft" übernahm, hatte Mary Steenburgen bereits den Oscar gewonnen.  Fotoquelle: Frazer Harrison/Getty Images
Biff Tannen
"Hallo McFly, jemand zu Hause?": Schlägertyp Biff Tannen (Thomas F. Wilson) ist nicht nur im Jahr 1955 der ärgste Widersacher von Marty McFly und seinem Vater.  Fotoquelle: Universal Pictures
Thomas F. Wilson
Für Thomas F. Wilson sollte die Rolle des Biff Tannen die größte in seiner Karriere bleiben.  Fotoquelle: IMAGO / Kazuki Oishi
Dr. Emmett "Doc" Brown
Er ist der Erfinder des Fluxkompensators, der Zeitreisen möglich macht und schon bald der beste Freund von Marty McFly: Dr. Emmett "Doc" Brown.  Fotoquelle: Universal Pictures
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd ist heute hauptsächlich als Sprecher tätig und nur noch in kleineren Rollen zu sehen - zuletzt in der Komödie "Self Reliance".   Fotoquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The Michael J. Fox Foundation
Marty McFly
Michael J. Fox (rechts) wurde mit "Zurück in die Zukunft" endgültig zum Superstar.  Fotoquelle: Universal Pictures
Michael J. Fox
Aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung wird man Michael J. Fox nicht mehr als Schauspieler erleben.   Fotoquelle: Terry Wyatt/Getty Images for The Michael J. Fox Foundation

Vor 40 Jahren, am 3. Juli 1985, feierte die Science-Fiction-Komödie ihre Weltpremiere: "Zurück in die Zukunft", die Trilogie um den Zeitmaschinenerfinder "Doc" Brown und Teenager Marty McFly, machte Michael J. Fox und Christopher Lloyd zu Stars. Anlässlich der Ausstrahlung des letzten Teils der Trilogie, "Zurück in die Zukunft III" (Samstag, 27. Dezember, 22.00 Uhr, VOX) zeigen wir, was sie und die anderen Hauptdarsteller der populären Sci-Fi-Klassiker heute machen.

Lorraine (Lea Thompson) und George McFly (Crispin Glover)

In Teil eins reist Marty McFly ins Jahr 1955 und lernt dort seine Mutter kennen – als ebenfalls 17-Jährige. Und Lorraine Baines verguckt sich gleich in den "unglaublichen Jungen". Auch wenn sie vor allem als Marty McFlys Mutter bis heute unvergessen ist, blieb Lea Thompson eine gefragte Darstellerin: Sie spielte Serien-Hauptrollen in "Caroline And The City" und "Switched At Birth". Sie ist mit Regisseur Howard Deutch ("Pretty in Pink") verheiratet, die beiden gemeinsamen Töchter Madelyn und Zoey sind ebenfalls Schauspielerinnen.

Marty McFly staunt ebenfalls nicht schlecht, als er im Jahr 1955 auch seinen Vater George kennenlernt, der ein schüchterner, unsicherer Teenager mit einem Faible für Science-Fiction-Bücher ist. Für Crispin Glover war "Zurück in die Zukunft" die erste große Rolle – es sollte nicht die letzte bleiben: Er spielte in David Lynchs "Wild at Heart", Oliver Stones "The Doors" und "Drei Engel für Charlie" mit und war von 2017 bis 2021 in der hochgelobten Serie "American Gods" als Gottheit Mr. World zu sehen.

Derzeit beliebt:
>>Wirtschaftswunder-Star: So geht es Liselotte Pulver heute
>>"Bergdoktor"-Doku zeigt wahren Charakter von Hans Sigl: "Kannst nichts vor ihm verstecken"
>>"Zurück in die Zukunft": Wird es je einen vierten Teil geben?
>>Biff Tannen im Wandel der Zeit: Das macht Thomas F. Wilson heute

Jennifer (Claudia Wells/Elisabeth Shue) und Clara (Mary Steenburgen)

Im ersten Teil verkörperte noch (die heute unbekannte) Claudia Wells Martys Freundin Jennifer. In Teil zwei und drei übernahm Elisabeth Shue die Rolle, die aber auch eher klein blieb. Ihrer Karriere tat das keinen Abbruch: Sie spielte in den 90er-Jahren in "Leaving Las Vegas" und "The Saint" mit und hatte eine Serienhauptrolle in "CSI: Vegas" (2012-2015). Zuletzt war sie unter anderem in der Amazon-Serie "The Boys" zu sehen. Claudia Wells hatte vor "Zurück in die Zukunft" Kurzauftritte in diversen Serien, darunter "Fame – Der Weg zum Ruhm". Auch nach der Zeitreise-Komödie wirkte sie vor allem in TV-Produktionen mit, von denen "The Mentalist" die bekannteste ist. Ihre bislang letzte Rolle spielte sie 2020 im Gruselmachwerk "Bottle Monster"

In Teil drei von "Zurück in die Zukunft", im Wilden Westen des Jahres 1885, findet auch Doc Brown (Christopher Lloyd, Bild links) sein Liebesglück: Er und Marty retten Clara Clayton das Leben, als ihr die Pferde durchgehen und sie mit einer Pferdekutsche in einen Abgrund zu stürzen droht. Als Mary Steenburgen ihre Rolle in Teil drei von "Zurück in die Zukunft" übernahm, hatte sie bereits den Oscar gewonnen – 1980 für "Melvin und Howard": Bis heute spielte die Ehefrau von Ted Danson in zahlreichen Serien ("Justified", "Orange is the New Black") und Kinofilmen ("Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", "The Help") mit, zuletzt war die Schaupspielerin an der Seite von Jane Fonda in "Book Club – Ein neues Kapitel" zu sehen.

Biff Tannen (Thomas F. Wilson)

"Hallo McFly, jemand zu Hause?": Schlägertyp Biff Tannen (Thomas F. Wilson) ist nicht nur im Jahr 1955 der ärgste Widersacher von Marty McFly und seinem Vater. In Teil zwei – nachdem er die Zeitlinie verändert hat – ist Biff Tannen im Jahr 2015 steinreich und dazu Bürgermeister von Hill Valley.

In der Kultserie "Freaks and Geeks" (1999-2000) spielte er einen Sportlehrer, ansonsten verdingte Thomas F. Wilson sich in kleineren (Sprech-)Rollen – wie etwa in einer Folge der Netflix-Serie "The Ranch". 2022 machte er Schlagzeilen mit dem Verkauf einer noch verschweißten Videokassette von "Zurück in die Zukunft": 75.000 Dollar brachte das VHS-Tape bei einer Auktion ein. Außerdem ist er seit 2022 als Synchronstimme im "Spongebob Schwammkopf"-Spin-off "Die Patrick Star Show" zu hören.

Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd)

Er ist der Erfinder des Fluxkompensators, der Zeitreisen möglich macht und schon bald der beste Freund von Marty McFly: Dr. Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd) pendelt zwischen Genie und Wahnsinn. Leicht verrückte und skurrile Charaktere lagen seinem Darsteller Christopher Lloyd, der 1975 in "Einer flog über das Kuckucksnest" sein Filmdebüt gab, schon immer: Er war Richter Doom in "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" und Uncle Fester in der "Addam's Family".

Christopher Lloyd ist heute hauptsächlich als Sprecher tätig und nur noch in kleineren Rollen zu sehen – zuletzt in der Komödie "Self Reliance". Auch in der populären Sitcom "The Big Bang Theory" gab sich Christopher Lloyd die Ehre. Als verschrobener Obdachloser Theodore zog er in Staffel zehn in die Nerd-WG. Am Ende vermittelte er im Streit zwischen Sheldon und Leonard.

Marty McFly (Michael J. Fox)

Die Rolle ist untrennbar mit ihm verbunden: Michael J. Fox ist Marty McFly – oder doch nicht? Zunächst hatte tatsächlich Eric Stoltz ("Pulp Fiction") die Rolle gespielt. Denn Michael J. Fox – eigentlich erste Wahl als Marty – war es zunächst aus Zeitgründen nicht möglich gewesen, die Rolle zu übernehmen. Stoltz jedoch spielte den Teenager nach Ansicht von Regisseur Zemeckis zu "ernsthaft". Deshalb ging man erneut auf Fox zu, der schließlich in den Drehpausen seiner Erfolgssitcom "Familienbande" am Film arbeiten konnte.

Auch nach "Zurück in die Zukunft" blieb Michael J. Fox irgendwie immer das ewig jugendliche Schlitzohr: Mit "Spin City" landete er in den 90er-Jahren einen TV-Sitcom-Hit, danach ließ ihn seine Parkinson-Krankheit nur noch sporadisch Rollen übernehmen. Populär ist Fox dennoch bis heute, das zeigte nicht nur die Oscar-Verleihung 2017: Dort verlieh Seth Rogen gemeinsam mit seinem "großen Helden" einen der Preise.

Auch wenn Michael J. Fox in den letzten Jahren immer wieder sporadisch auftrat und 2015 zur Feier von 30 Jahren "Zurück in die Zukunft 2" erneut in die Rolle des Marty McFly schlüpfte: Als Schauspieler wird man ihn nicht mehr erleben. 2020 erklärte er erneut seinen Rücktritt: Nicht verlässlich sprechen zu können, sei als Schauspieler ein "game breaker".

Zuletzt war Fox Held seines eigenen Films: In "Still: A Michael J. Fox Movie" (bei Apple TV+ abrufbar) rekapituliert Regisseur Davis Guggenheim das bewegte Leben des Schauspielers. Fox' schauspielerischer Durchbruch dank der Comedyserie "Familienbande" wird ebenso thematisiert wie die einschneidende Parkinson-Diagnose im Alter von nur 29 Jahren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen
Vicco von Bülow
Loriot
100 Folgen „WaPo Bodensee“: Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie
Vorabend-Krimi
WaPo Bodensee
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer: "Mir ist es wichtig, nicht in einer reinen Schauspiel-Bubble zu leben"
Neue ARD-Serie
Schwarzes Gold
RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin
"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"
Sisi
„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Das wurde aus den "Tatsächlich ... Liebe"-Stars
Weihnachtsklassiker
Liebe? Tatsächlich!
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Atemberaubende Akrobatik aus Paris: Globales Varieté der Extraklasse auf ARTE
"44. Weltfestival des Zirkus von Morgen"
44. Weltfestival des Zirkus von Morgen
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Immobiliengier und stille Opfer: Der wahre Horror dieses Krimis
"Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt"
Landkrimi: Bis in die Seele ist mir kalt
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
Ann Kathrin Klaasen ermittelt im Machtzentrum der Politik
"Ostfriesenhölle"
"Ostfriesenhölle"
Partystimmung rund um die Uhr: Unterwegs auf der Heavy-Metal-Kreuzfahrt
"ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
Intergalaktisches Abenteuer
Der Super Mario Galaxy Film (2026)
Neues Spin-off bestätigt: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
„Tales From ’85“
Stranger Things, Staffel 5
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Das Kanu des Manitu"
"Die Menschen wollen einfach auch mal lachen": Alicia von Rittberg über ihre Prime-Video-Serie "Miss Sophie"
Humorvolle Ablenkung
Alicia Rittberg im Interview
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Tod auf offener Bühne: Leitmayr und Batic ermitteln am Münchner Residenztheater
"Tatort: Das Verlangen"
"Tatort: Das Verlangen"
Der britische Aristokrat und die Proletarierin ermitteln wieder
"Inspector Lynley & Sergeant Havers"
Inspector Lynley & Sergeant Havers
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel